La DGT aumentará los controles a los conductores de autobuses escolares: medidas contra el consumo de drogas o alcohol o el cinturón obligatorio

Los conductores de autobuses escolares tendrán que afrontar un refuerzo de los controles para conseguir una mayor seguridad en estos vehículos en los que circulan decenas o cientos de menores. Del lunes 19 al viernes 23 de enero, la Dirección General de Tráfico (DGT), en colaboración con la Guardia Civil y policías locales, va a reforzar el control sobre los autobuses escolares para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.

La iniciativa responde a la importancia de la seguridad vial en el traslado de pasajeros, especialmente cuando se trata de menores de edad. Según datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA), cada mañana más de 630.000 niños se desplazan a sus centros educativos utilizando estos servicios, lo que lo convierte en una prioridad para la seguridad vial.

Durante los próximos días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil junto a policías locales en los municipios que se sumen, controlarán aspectos clave como la velocidad a la que circulan los autobuses y que los conductores no se distraigan usando teléfonos móviles u otros dispositivos.

Medidas contra problemas comunes

Según la DGT, las principales causas de siniestros en autobuses escolares son precisamente la velocidad inadecuada y las distracciones al volante. Además, se realizarán controles de alcohol y drogas para los conductores, pues conducir bajo los efectos de alguna sustancia se convierte en especialmente grave si es responsable de menores de edad.

Otra de las medidas destacadas será la verificación del uso del cinturón de seguridad en los vehículos en los que esté instalado, sin importar si el trayecto es corto o largo, urbano o interurbano. Estos dispositivos resultan fundamentales a la hora de prevenir lesiones graves en caso de accidente. Las autoridades revisarán también las autorizaciones y documentación necesarias, las condiciones técnicas y seguridad de los vehículos, así como los permisos y tiempos de conducción y descanso de los conductores, verificando así el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

“Al cole siempre seguros”

La DGT recuerda que la seguridad no solo depende de los conductores y las autoridades. La guía “Al cole siempre seguros” señala que el 90% de los accidentes con menores relacionados con el transporte escolar tienen lugar durante el momento de subir o bajar del autobús, o inmediatamente después, siendo los atropellos por distracción la causa más común.

Para reducir estos riesgos, las autoridades recomiendan a padres y tutores comprobar la seguridad de los autobuses escolares, solicitar vehículos equipados con cinturones de seguridad y asegurarse de que se cumple toda la reglamentación. A su vez, es fundamental respetar las paradas de autobús, evitar estacionar en doble fila cerca de ellas y enseñar a los menores las conductas correctas en estos desplazamientos.

En su comunicado, la DGT recuerda que los niños suelen imitar el comportamiento de los adultos. Con estas medidas, busca fomentar la máxima seguridad en los entornos escolares y reducir la siniestralidad, sensibilizando no sólo a los profesionales del transporte, sino también a las familias y a toda la comunidad educativa.