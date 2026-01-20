La asignatura pendiente de la seguridad vial: 2025 fue el año en el que más motoristas murieron en la última década

Agentes de la Policía Municipal de Madrid realizan controles de movilidad en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

La siniestralidad de los motoristas fue la asignatura pendiente de la seguridad vial en 2025. Tan solo en los primeros meses del año, entre enero y junio, se registraron 122 fallecimientos de motoristas en vías interurbanas, una cifra que ha generado preocupación en las autoridades debido al repunte de accidentes, tanto en carretera como en el ámbito urbano. En total, según datos ofrecidos por la DGT, 304 motoristas perdieron la vida en 2025, el año con más fallecidos en la última década.

Otro dato que ha puesto en alerta a las autoridades viales es el difundido en el último informe de AECA-ITV, que afirma que más de la mitad de las motocicletas, el 54%, no cuentan actualmente con una Inspección Técnica de Vehículos (ITV) vigente. Esta asociación ha puesto de manifiesto que el absentismo en la ITV constituye un factor de riesgo que merece especial atención.

La consecuencia directa de este fenómeno es que, en el último año, al menos el 9% de los motoristas fallecidos conducían vehículos sin la ITV en regla, conforme a las estimaciones presentadas por Magaz para AECA-ITV. No someter la moto a la obligatoria inspección técnica periódica incrementa tanto el riesgo de accidente como la gravedad de las lesiones en caso de siniestro, razón por la que las autoridades insisten en la importancia de cumplir con esta revisión.

En una reciente comparecencia, Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV, afirmó que las motocicletas son los vehículos con mayor porcentaje de absentismo en la ITV. Datos previos a la pandemia daban cuenta de que el 43% de las motos circulaban con la inspección técnica caducada; una cifra que ha aumentado en la actualidad con una estimación, pendiente de datos oficiales, de un 54%.

Las anomalías técnicas más frecuentes

Los fallos de alumbrado y señalización son las principales deficiencias detectadas en las motocicletas durante la ITV, alcanzando un 28,51% de los casos identificados por AECA-ITV.

Adelantamiento temerario de un camión (DGT)

Les siguen los problemas en el acondicionamiento exterior, carrocería y chasis, que suponen un 20,28%, y las emisiones contaminantes, con un 16,93%. En lo que respecta al porcentaje de motos rechazadas en la primera inspección, se sitúa en el 22%; sin embargo, si el vehículo regresa para una segunda revisión, solo el 1,3% vuelve a ser rechazado.

Generalmente, aquellas motos que no logran superar la inspección en ninguna de las dos ocasiones suelen ser dadas de baja y entregadas en centros autorizados de tratamiento, según ha detallado Magaz.

Los motoristas, los más afectados entre los usuarios vulnerables

El último balance provisional de seguridad vial de la DGT registró 35 fallecidos menos que el año anterior, un 3%. Así, 2025 se convirtió en el segundo valor más bajo desde 1960, solo mejorado por el de 2019 y con la salvedad de que las cifras de 2020 y 2021 no son tenidas en cuenta al estar distorsionadas por la pandemia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió en que los 1.119 fallecidos en 2025 “siguen siendo demasiados, un precio desmesurado para la sociedad española”, y ha reiterado “un nuevo y enérgico llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que aprueben sin más dilaciones inexplicables la proposición de ley que reduce la tasa máxima de alcohol permitida para conducir”.