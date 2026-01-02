Ayuso busca privatizar el segundo servicio médico del principal hospital de Vallecas: primero fue la unidad de dolor y ahora las pruebas digestivas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Jesús Hellín - Europa Press)

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso, a través del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), quiere privatizar un nuevo servicio médico en el hospital Infanta Leonor, que atiende a 320.000 vecinos de los dos distritos vallecanos. Si el pasado 21 de diciembre empezó a licitar la “asistencia sanitaria en tratamiento del dolor crónico” a los pacientes de este centro, este 2 de enero ha comenzado a externalizar la “realización de pruebas digestivas (colonoscopia y panendoscopia)”, servicio por el que está dispuesto a pagar 105.120 euros durante un año.

El argumento del SERMAS es muy sencillo: “La alta demanda de dichas exploraciones junto con la limitación estructural y medios tecnológicos hace imposible satisfacer las necesidades en tiempos aceptables, por lo que una parte de la actividad precisa ser derivada a centros concertados, ya que otros centros públicos del SERMAS tienen igualo mayor lista de espera”. Los últimos datos hechos públicos (2024) sobre la actividad del Infanta Leonor revelan que tiene 11 aparatos para hacer este tipo de pruebas. Ese año el hospital realizó 12.297 pruebas, solo un 4% más que el año anterior.

Llama la atención que el centro quiera externalizar este servicio cuando la demora media para la colonoscopia era en noviembre de 2025 de 7,7 días (con 180 pacientes en lista de espera) y para la panendoscopia de 8,8 días (con 201 personas esperando). La Consejería de Sanidad solo exige que la prueba no se demore más de diez días desde que es prescrita y que el centro donde se realizarán los servicios esté ubicado en la Comunidad de Madrid. Es decir, no lo limita a la zona de influencia del hospital Infanta Leonor, por lo que se prevé que los pacientes afectados hagan desplazamientos más largos.

El Hospital Universitario Infanta Leonor

El hospital Infanta Leonor, que también gestiona el hospital Virgen de la Torre, fue inaugurado en el año 2008 bajo el modelo PFI con concesión de obra pública que puso en marcha el Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Con este modelo una empresa privada corría con los gastos de construcción del centro, adelantando la financiación. Luego la Administración devuelve esta especie de préstamo inicial con un canon durante un periodo concreto, que en este caso acaba en 2025. La empresa también puede gestionar servicios no asistenciales, como la cafetería o la lavandería, con los que obtiene mayores réditos económicos. La asistencia sanitaria es gestionada por la Consejería de Sanidad y el hospital se integra en la red pública.

Nueva sala de endoscopias

En mayo de 2025, Sanidad aprobó un reequilibrio económico del contrato por el que la Administración pagará entre 2028 y 2035 un total de 31,2 millones de euros a la empresa concesionaria: Hospital de Vallecas SA, que se ha comprometido a realizar diez obras de mejora en el centro, como una reforma del área de Psiquiatría, una nueva sala de Endoscopias o una rehabilitación de los vestuarios. Obras que todavía no han finalizado.

Los pliegos de condiciones fijan el personal médico que debe aportar la empresa que se lleve el contrato: un médico con la especialidad de aparato digestivo, que haya realizado al menos 200 panendoscopias orales y 200 colonoscopias por año en los últimos tres años; un médico especialista en anestesia y reanimación o cuidados intensivos; un médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo; y por casa sala un diplomado/a en enfermería con experiencia de al menos un año en endoscopia digestiva diagnóstica y terapéutica, que actuará bajo la supervisión del médico.

El objetivo del hospital es realizar fuera de sus instalaciones, durante un año, 225 colonoscopias y 290 panendoscopias. Por las primeras está dispuesta a pagar un máximo de 270 euros por prueba, y por las segundas, 153 euros. El contrato prevé prórrogas de cuatro años más, por lo que el coste total para la Administración puede irse a los 546.000 euros. En cuanto a la licitación de la unidad del dolor, ya se han presentado tres empresas: el Hospital Moncloa (del Grupo HLA), la Fundación Hospitalarias de Madrid y United Surgical Parnets SL, que pertenece al Grupo Quirón.