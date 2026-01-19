La reina Sofía, compungida y cabizbaja, llega al funeral de Irene de Grecia arropada por las infantas Elena y Cristina y sus nietos

La reina Sofía, las infantas Elena y Cristina e Irene y Miguel Urdangarin en el funeral de Irene de Grecia, Atenas (EFE).

El grave accidente ferroviario sucedido en la tarde del domingo Córdoba ha sorprendido a la familia real en Atenas, donde este lunes se celebra el funeral por la princesa Irene de Grecia. La hermana de la reina Sofía, que falleció el pasado jueves, 15 de enero, en el Palacio de la Zarzuela tras una larga enfermedad, ha sido despedida en su país de origen y rodeada de sus seres queridos.

El féretro, cubierto con una bandera helena, fue expuesto esta mañana en la capilla de Agios Eleftherios y posteriormente, sobre las 11 horas española, ha sido trasladado a la Catedral Metropolitana de Atenas por los hijos varones de la reina Ana María: los príncipes Pablo, Nicolás y Philippos. Allí, ha sido recibido por Felipe VI, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Además, minutos antes llegaba doña Sofía arropada por sus dos hijas, las Infantas Elena y Cristina, y sus nietos Irene y Miguel Urdangarin.

La reina emérita, vestida al igual que todos los asistentes de un riguroso luto, no ha lanzado muchas miradas a su alrededor y ha permanecido cercana a sus hijas, reflejando así lo afectada que se encontraba por la pérdida de su mayor confidente. A su llegada a la puerta de la catedral, ha sido recibida por su sobrino, el príncipe Pablo de Grecia y antes ha agradecido el cariño con besos al aire y saludos a los ciudadanos que allí se encontraban.

La reina Sofía,recibida por el príncipe Pablo, en el funeral de Irene de Grecia, Atenas (EFE).

La princesa griega será sepultada en el Cementerio Real de Tatoi, la antigua finca en la que también se encuentran los restos de sus padres Pablo I y Federica de Grecia, y su hermano, Constantino II. En el funeral de este, en 2023, fue la última vez que se pudo ver a la familia real española en Atenas. No obstante, doña Sofía acudió junto a sus hijas y algunos de sus nietos en febrero de 2025 a la segunda boda del príncipe Nicolás, donde se vio por última vez en público a la princesa Irene. En esa ocasión, al igual que este lunes, eran recibidos con vítores y aplausos, junto con mucho cariño por parte de la sociedad ateniense.

Un funeral marcado por la tragedia

Quienes también se han mostrado muy compungidos han sido los reyes españoles, que han sido sorprendidos con la trágica noticia que ha sacudido este lunes. El descarrilamiento del tren de Iryo a la altura Adamuz (Córdoba) el domingo por la tarde y que ha dejado al menos 39 víctimas mortales, según el último balance. Además, permanecen ingresados 48 heridos, entre ellos cinco menores. Entre los hospitalizados hay 11 adultos y un menor en la UCI.

Casa Real acaba de confirmar que los reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán mañana a Córdoba para acompañar a las víctimas del descarrilamiento ocurrido en la localidad de Adamuz. El matrimonio ha cancelado su asistencia a un almuerzo organizado en Grecia tras el funeral de la hermana de la reina Sofía y la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes en Toledo.

Corona de flores a las puertas de la Catedral de Atenas donde se celebrará la misa por la princesa Irene de Grecia. (EFE/ Mariscal)