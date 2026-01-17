España

El último adiós a la princesa Irene de Grecia en Madrid desde dentro: la tristeza de la reina Sofía y el apoyo de Felipe VI y Letizia

La princesa Leonor y la infanta Sofía también han acompañado a la reina Sofía en los que ya es uno de los momentos más duros de su vida

La reina Sofía, junto a
La reina Sofía, junto a los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid donde este sábado se celebra un responso en memoria de la princesa Irene de Grecia (EFE Ballesteros)

Hoy es día que quedará para siempre marcado en la vida de la reina Sofía, quien ha tenido que armarse de valor para dar el último adiós a su hermana, la princesa Irene de Grecia, en Madrid. Tan solo dos días después, volverá a hacer lo mismo en el Cementerio de Tatoi, ubicado en Grecia, donde yacerán los restos de la royal de Grecia y Dinamarca. Fue el pasado 15 de enero cuando la Casa Real Española anunció su fallecimiento en el palacio de la Zarzuela, donde estuvo residiendo durante más de tres décadas.

En torno a las 12:00 horas de este sábado, 17 de enero, la familia real española, allegados y seres queridos, se han trasladado a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid para celebrar la misa religiosa en honor a la benjamina de los reyes Pablo y Federica de Hannover. De acuerdo con la información que ha trascendido a los medios de comunicación, la capilla ardiente estará abierta entre las 13:00 horas y las 18:00 horas para que todo el que quiera despedirse de ella y mostrar su respeto a la familia real pueda hacerlo.

La reina Sofía, junto a
La reina Sofía, junto a la reina Letizia, y la princesa Leonor, en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid donde este sábado se celebra un responso en memoria de la princesa Irene de Grecia, fallecida el jueves en Madrid a los 83 años (EFE/Ballesteros)

En un momento tan delicado para ella, la reina Sofía se ha visto apoyada por los reyes Felipe VI y Letizia, sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Los cuatro han estado junto a ella, desde su llegada a la Catedral, así como dentro de la misma, sin alejarse de ella ni un segundo. Y es que es evidente la gran tristeza que esta siente tras haber perdido a su gran apoyo, consejera y confidente. Además, también ha sentido el respaldo de las infantas Cristina y Elena y sus respectivos hijos, Pablo, Irene y Miguel Urdangarin y Victoria Federica.

Teniendo en cuenta que los lazos familiares de la ‘tía Pecu’, apodo cariñoso con el que se dirigían a ella, tienen conexión con casi toda la realeza Europea, no es de extrañar que Alexia de Grecia, junto a su marido, Carlos Morales, así como Konstantin y Kyril de Bulgaria, se hayan trasladado a Madrid para arropar a los royals españoles.

Las infantas Elena (i) y
Las infantas Elena (i) y Cristina (2i), junto a la princesa Alexia de Gracia (2d) y su marido Carlos Morales Quintana (d), entran en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid donde este sábado se celebrará un responso en memoria de la princesa Irene de Grecia, fallecida el jueves en Madrid a los 83 años. (EFE/Ballesteros)

La bandera que cubre el féretro de la princesa Irene de Grecia

El gran ausente en esta despedida es el rey Emérito Juan Carlos I, quien “por motivos de salud”, ha preferido no trasladarse desde Abu Dabi. Posiblemente, se encuentre acompañado por Froilán, quien tampoco asistió al último adiós de la princesa, al igual que su primo, Juan Urdangarin.

La reina Sofía, junto a
La reina Sofía, junto a los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid donde este sábado se celebra un responso en memoria de la princesa Irene de Grecia, fallecida el jueves en Madrid a los 83 años. (EFE/Ballesteros)

Gracias a las imágenes que han visto la luz, se ha podido conocer algunos detalles de la despedida desde el interior de la capilla. No cabe duda que la pérdida irreparable de Irene de Grecia ha dejado un profundo dolor en el seno de la familia real española y sus allegados. Uno de los detalles que más ha llamado la atención del funeral de Irene de Grecia ha sido la bandera con la que han cubierto el féretro. Se trata de un gran trozo de tela en el que se puede ver el estandarte de la Familia Real helena.

Reina SofíaIrene de GreciaCasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

