La receta de ‘carrot cake’ saludable de Delicious Martha: harina de avena, yogur natural y zanahoria cruda

La receta de 'carrot cake' de Delicious Martha (Montaje Infobae)

Todo aquel que alguna vez haya buscado en redes inspiración para recetas saludables, habrá oído hablar del perfil de Marta Sanahuja. Más conocida en redes como Delicious Martha, esta creadora de contenido y cocinera suma más de 2 millones de seguidores, usuarios que acuden a su cuenta buscando trucos, recetas y el paso a paso para preparar recetas dulces y saladas con la salud como prioridad.

Entre sus miles de recetas, encontramos algunas tan atractivas como un ‘carrot cake’ saludable, un postre que la chef y nueva presentadora de MasterChef replica sin azúcares ni harinas refinadas. La base para preparar este bizcocho se compone de harina de avena y zanahoria cruda rallada, a lo que se suma un surtido de especias, dátiles como endulzante natural y yogur para unir toda la mezcla en una masa cremosa lista para hornear.

En cuanto al frosting, elemento fundamental en esta receta dulce, Delicious Martha lo versiona con una base de mascarpone o queso batido, que endulza con vainilla y eritritol. Como toque final, unas nueces molidas que aportarán textura y también sus ácidos grasos saludables. Una suma de factores que da como resultado un bizcocho nutritivo, jugoso y lleno de sabor perfecto para desayunos, meriendas o celebraciones.

Receta de carrot cake saludable de Delicious Martha

La receta de carrot cake fit de la cocinera y creadora de contenido se caracteriza por mezclar ingredientes secos y húmedos por separado, logrando una masa homogénea y húmeda que, tras el horneado, queda esponjosa y jugosa. El toque de especias y el frosting ligero de queso aportan el equilibrio perfecto entre dulzor y frescura.

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 1 hora y 50 minutos Preparación de ingredientes: 20 minutos Montaje y mezclado: 10 minutos Horneado: 50 minutos Reposo y enfriado: 30 minutos



Ingredientes

185 g de harina de avena

2 huevos

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de jengibre en polvo

1 pizca de nuez moscada

1 cucharada de bicarbonato

1 cucharada de vainilla en pasta o esencia

2 cucharadas de coco rallado

145 g de dátiles triturados

50 g de aceite de coco fundido

100 g de yogur natural

230 g de zanahoria cruda rallada

Para el frosting:

1 cucharadita de eritritol o endulzante al gusto

100 g de mascarpone o queso batido

1 puñado de nueces

1 cucharada de vainilla líquida

Cómo hacer carrot cake saludable, paso a paso

Precalienta el horno a 190 °C. Forra un molde desmontable de 15 cm con papel vegetal. Mezcla en un bol los ingredientes secos: harina de avena, especias (canela, jengibre, nuez moscada), bicarbonato y coco rallado. En otro bol, bate los huevos con el aceite de coco fundido, la vainilla y el yogur natural. Incorpora los dátiles triturados y la zanahoria rallada a la mezcla líquida. Añade los ingredientes secos a los húmedos y mezcla hasta que no queden grumos. No sobrebatas para evitar que el bizcocho quede denso. Vierte la masa en el molde preparado y alisa la superficie. Hornea durante 50 minutos a 190 °C. Comprueba con un palillo; debe salir limpio. Deja enfriar completamente antes de desmoldar. No desmoldes en caliente para evitar que se rompa. Para el frosting, bate el mascarpone (o queso batido) con el endulzante y la vainilla líquida hasta obtener una crema suave. Extiende el frosting sobre la tarta fría y decora con nueces troceadas. Conserva en la nevera hasta el momento de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre seis y ocho porciones, dependiendo del tamaño de corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías aproximadas: 210 kcal

Grasas: 10 g (principalmente insaturadas)

Hidratos de carbono: 26 g

Azúcares naturales: 10 g

Fibra: 3,5 g

Proteínas: 5,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La carrot cake fit se puede conservar en la nevera, en un recipiente hermético, durante tres o cuatro días. Es recomendable mantener el frosting aparte si se va a almacenar por más tiempo, añadiéndolo justo antes de servir.