El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

La cuesta de enero se presenta más empinada que la de otros años, y aunque han subido las pensiones y se espera que lo haga el salario mínimo interprofesional, también lo harán las telecomunicaciones o los servicios postales, mientras que los descuentos se mantendrán en el transporte público y la luz y el gas bajarán.

El nuevo año ha empezado bien para los jubilados, que han visto cómo se han incrementado sus pensiones en proporción a la inflación registrada el año pasado. Según ha anunciado el Gobierno, las pensiones contributivas y las del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado han aumentado un 2,7% en 2026.

Otro de los colectivos que inician el año con una medida favorable son los autónomos, después de que el Gobierno decidiera congelar las cuotas a la Seguridad Social, manteniéndolas en los mismos niveles que en 2025. De este modo, quienes coticen por la base mínima abonarán entre 200 y 590 euros mensuales, en función de sus rendimientos netos.

Respecto al salario mínimo interprofesional, el Gobierno ha propuesto a sindicatos y patronal subirlo un 3,1% este año, hasta los 1.221 euros en catorce pagas, y sin tributar en el IRPF. Esta cuantía se aplicaría con efectos retroactivos desde el 1 de enero, tras ser aprobada.

Peajes y sellos, más caros

Estas subidas podrán paliar otras que incidirán en el bolsillo de los ciudadanos, como las de los peajes de las autopistas y las de los servicios postales. El año ha llegado acompañado de una actualización de los peajes de las autopistas bajo concesión administrativa estatal. Las tarifas se han incrementado entre un 3,64% y un 4,68% desde el 1 de enero, según las condiciones específicas de cada concesión.

También el servicio postal nacional ha ajustado sus precios. Desde el 1 de enero, el envío de una carta ordinaria nacional de menos de 20 gramos cuesta 0,96 euros, siete céntimos más que en 2025.

Este incremento se suma a una década de subidas acumuladas que han duplicado el precio desde 2015. El alza afecta también a las cartas certificadas, los envíos internacionales y los paquetes, con aumentos de entre el 5% y el 8% en la mayoría de productos.

Declaraciones de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha afirmado que "la productividad que tenemos desde el año 83 ha crecido un 53%, mientras que los salarios reales sólo lo han hecho al 22%".

Subidas en telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones vive un nuevo ciclo de subidas en 2026. Movistar incrementará sus tarifas convergentes (móvil, fijo, fibra y televisión) en torno a un 4% desde el 13 de enero, una subida media de 3 euros mensuales para la mayoría de clientes. También Vodafone España aplica un aumento, el 3,9% a partir del 8 de enero en sus paquetes convergentes, con un encarecimiento medio de 2,5 euros al mes, que puede llegar hasta los 6 euros según los servicios contratados.

Orange revisará sus precios al alza un 3,8% de media desde el 12 de enero, lo que implica incrementos de entre 1 y 6 euros mensuales. Avatel, la quinta operadora española, subirá un 3,1% sus tarifas desde el 1 de febrero, tras dos años de congelación de precios. En este contexto, Digi destaca por mantener sus tarifas sin cambios, una estrategia que sostiene desde hace 17 años en el mercado español.

Transporte público: prórroga de los descuentos y nuevo abono

En el ámbito de la movilidad, el Gobierno ha dado un respiro a los usuarios del transporte público y ha prorrogado los descuentos sobre los abonos que aplica desde 2022, facilitando el acceso a trenes, metro y autobuses en todo el país. La bonificación estatal del 20% se mantiene como mínimo en todos los títulos de transporte, sin que comunidades autónomas ni ayuntamientos tengan que aportar fondos adicionales.

Como novedad, desde el 19 de enero se podrá adquirir el abono único nacional por 60 euros para adultos y 30 euros para menores de 26 años. Este nuevo billete permite viajar por todos los trenes de Renfe de Cercanías y Media Distancia y en autobuses de largo recorrido. El abono estatal no sustituye a los actuales, que siguen vigentes y conviven con los abonos autonómicos, locales y los billetes de 20 euros mensuales para Cercanías.

Electricidad, cargos y peajes al alza, pero facturas finales a la baja

En el sector energético, la revisión de los componentes regulados del recibo de la luz presenta contrastes relevantes. Los cargos netos del sistema eléctrico, establecidos por el Gobierno, aumentan en 2026 algo más de un 10% respecto al año anterior, mientras que los peajes de las redes, determinados por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), suben de media un 0,5%.

Esta revisión afecta de forma diferente a los consumidores: los hogares (tarifa 2.0 TD) ven una ligera bajada del 1,3% en el peaje, las pymes (tarifa 3.0 TD) una rebaja del 4,95%, y la industria (tarifas 6.xTD) un descenso del 8,55%.

A pesar de estos incrementos en los componentes fijos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estima que la factura final para los consumidores domésticos acogidos a la tarifa regulada (PVPC) puede bajar un 4,66% en 2026, debido a la caída prevista en el precio mayorista de la energía. Para las pymes y la industria, la reducción podría alcanzar el 9,91% en el caso de los grandes consumidores electrointensivos.

Gas natural, la tarifa regulada TUR baja casi un 9%

Una de las mayores bajadas que se ha registrado este año es la del gas. La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural ha descendido un 8,7% de media desde el 1 de enero respecto al trimestre anterior. Esta rebaja responde al abaratamiento de la materia prima, aunque la fórmula de revisión incorpora el gas estacional de invierno.

Los usuarios de la TUR vecinal, que suministra a comunidades de vecinos con calefacción central, se benefician de una rebaja de entre el 5,7% y el 8,7% en función del consumo.