El INE confirma que el IPC se moderó al 2,9% a cierre de 2025 pese a subir el precio de los alimentos un 3%

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha señalado que el repunte en los precios de los alimentos observado en diciembre está fundamentalmente asociado al comportamiento de los aceites y grasas, quienes protagonizaron un efecto base respecto al año anterior. Según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación interanual medida por el Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró diciembre de 2025 en el 2,9%, una disminución de una décima respecto a noviembre, con una subida en el precio de los alimentos del 3% durante el último mes del año.

De acuerdo con el INE, la moderación del IPC obedece principalmente a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, visibles en comparación con el mismo periodo de 2024. Esta tendencia se extendió también a los paquetes turísticos, cuyos precios sí subieron en diciembre, pero con menor intensidad que el año anterior, y a los servicios recreativos y deportivos, que se encarecieron en contraste con el descenso registrado en diciembre del año previo. El medio detalló que el grupo de transporte experimentó una reducción importante al cerrar el año con una tasa interanual del 1,8%, un punto menos que en noviembre. Asimismo, la categoría de ocio y cultura registró una tasa anual del 0,5%, siete décimas por debajo del mes previo.

En la otra dirección, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron aumentos que impulsaron al alza el índice en diciembre. El INE subrayó que este grupo mostró una tasa anual del 3%, superior en dos décimas al registro anterior, debido principalmente al encarecimiento de las legumbres y hortalizas, así como de los aceites y grasas, productos que habían experimentado una reducción en diciembre de 2024. Así, el incremento de la cesta básica contrasta con la tendencia a la moderación observada en otras partidas de consumo.

Durante 2025, el comportamiento de la inflación permitió que la media anual del IPC se situara en un 2,7%, lo que, según datos de Economía, supone una reducción de una décima respecto a la media de 2024. El Departamento dirigido por Carlos Cuerpo resaltó que la inflación sigue una trayectoria descendente si se compara con el promedio del año anterior y se mantiene por debajo del aumento de los salarios, con el consecuente aumento del poder adquisitivo de los trabajadores.

En cuanto a la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, el INE confirmó que el indicador se mantuvo en diciembre en el 2,6%. Este valor iguala el nivel de diciembre de 2024, situándose en su punto máximo desde entonces. No obstante, la media anual para la subyacente en 2025 retrocedió hasta el 2,3%, una mejoría frente al 2,9% alcanzado en 2024. Según ha resaltado el Ministerio de Economía, este descenso se alinea con la meta establecida por el Banco Central Europeo.

El análisis mensual revela que el IPC en diciembre de 2025 subió un 0,3% respecto a noviembre, mostrando un incremento una décima mayor que el del mes anterior. Estadística explicó que este aumento mensual responde en parte al encarecimiento del grupo de ocio y cultura, que experimentó una variación positiva del 2,8%, en particular por el alza en los precios de los paquetes turísticos. También la vivienda mostró un avance mensual del 0,6% debido al mayor coste de la electricidad.

En lo que respecta al IPC armonizado (IPCA), Estadística indicó que en diciembre se recortó en dos décimas la tasa interanual, situándose en el 3%, con una variación mensual idéntica a la del IPC general, del 0,3%.

Otra particularidad señalada por el INE es que el dato de diciembre de 2025 es el último que se calcula con la base 2021. Con la próxima publicación del avance del índice referido a enero de 2026, el instituto introducirá la base 2025. Estadística puntualizó que este anticipo de un año en la actualización de la base permite acoplarse a la nueva clasificación internacional de consumo (ECOICOP v2) y que este ajuste se acometerá de forma conjunta tanto en el IPC como en el IPCA, conforme a lo estipulado por la Comisión Europea.

El Instituto Nacional de Estadística reiteró que la evolución de los precios muestra dos meses seguidos de descensos en la tasa interanual desde el máximo de octubre, cuando el IPC se situó en el 3,1%, su nivel más alto en dieciséis meses. Según reportó el INE, la moderación reciente responde mayormente al descenso en precios de carburantes y lubricantes, frente a las subida anotada el año anterior, así como a la ralentización en el ritmo de aumento de los servicios turísticos y recreativos.

El Ministerio de Economía subrayó que, pese a la presión en algunos alimentos que componen la cesta básica, el proceso de desaceleración en la inflación general mejora la capacidad de compra de los hogares. La sucesiva reducción de la inflación subyacente a lo largo de 2025 ha sido destacada por el citado departamento, que remarcó la importancia de la convergencia de este indicador con los objetivos del banco central europeo para el sistema monetario de la eurozona.