Todos los familiares que asisten al último adiós de la princesa Irene de Grecia en Madrid: de la hermana del rey Juan Carlos a los Urdangarin

(José Ruiz / Europa Press)

Los primeros detalles sobre los asistentes al acto de despedida de Irene de Grecia en Madrid comienzan a conocerse tras su fallecimiento el 15 de enero en el palacio de la Zarzuela, donde residió más de tres décadas. Amigos y allegados tendrán la oportunidad de rendir homenaje este 17 de enero en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, un espacio especialmente significativo para Irene de Grecia debido a su asiduidad en el lugar para rezar.

La llegada más esperada era la de la reina Sofía, que se encuentra rota puesto que era muy cercana a su hermana y llevaba cuidándola en Zarzuela muchos años. Junto a ella para arroparla también han estado sus nietas la princesa Leonor y la infanta Sofía, con la presencia imprescindible de los reyes Felipe y Letizia.

En este reencuentro familiar tan triste, se han paseado todo tipo de rostros vinculados a la familia real española. Incluso otros aristócratas internacionales han querido mostrar sus condolencias en esta primera despedida a Irene de Grecia, antes del entierro en el cementerio de Tatoi, en Atenas, el próximo lunes 19 de enero.

(José Ruiz / Europa Press)

Los primeros en llegar

Allí, sus restos permanecerán durante varias horas, y se celebrará un responso con la presencia esperada de la familia real y de Bessarión, arzobispo ortodoxo de España y Portugal. Entre esos primeros familiares que han llegado se encuentran algunos rostros de la familia real griega, como Alexia de Grecia, hija de Constantino II y sobrina de la difunta.

(José Ruiz / Europa Press)

Victoria Federica y los Urdangarin

Otros rostros imprescindibles eran los del resto de nietos, entre ellos han llegado Victoria Federica de Marichalar con casi todos sus primos Urdangarin: Pablo, Miguel e Irene. Además, el exnovio de Irene Urdangarin, Juan de Urquijo, se ha reencontrado con ella en el acto dedicado a su tía abuela. Por el momento, no hay constancia de que Juan Urdangarin y Froilán se encuentren en el evento, aunque quizás este último permanezca en Abu Dabi junto al rey Juan Carlos.

(José Ruiz / Europa Press)

(José Ruiz / Europa Press)

Reencuentro con Jaime de Marichalar

Otro reencuentro se producirá con Jaime de Marichalar, el exmarido de la infanta Elena y padre de sus hijos, a quien ya se le ha visto llegar al triste evento. Junto a su hermana también está la infanta Cristina, que no podía faltar para apoyar a su madre en un momento tan duro como este. Además, está acompañada de de su amiga Cristina de Borbón-Dos Sicilias con su respectivo marido, Pedro López Quesada.

(José Ruiz / Europa Press)

Otros asistentes a la despedida de Irene de Grecia

Por otro lado, también ha destacado la presencia de miembros de la familia real española como la infanta Margarita de Borbón, que a diferencia de su hermano el rey Juan Carlos, sí que ha estado presente junto a su marido Carlos Zurita. De la misma manera han acudido el actor Antonio Resines con su mujer Marisol de Mateo, Tessa de Baviera, prima segunda del rey Juan Carlos, o los miembros de familias reales europeas, como la de Bulgaria con la presencia de Konstantin y Kyril.

(José Ruiz / Europa Press)

(José Ruiz / Europa Press)

También han querido estar presentes rostros del Partido Popular como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como José Luis Martínez-Almeida y su mujer Teresa Urquijo, hermana del mencionado Juan Urquijo. La familia Urquijo tiene un estrecho lazo con la familia real española, puesto que su abuela es Teresa de Borbón-Dos Sicilias.

(Europa Press)

Más nombres relacionados con el rey Juan Carlos que han pasado por allí han sido el de Nadia Halamandari, viuda de Fernando Gómez-Acebo, y su hijo. Por parte de la familia real griega, ha acudido la ahijada de Pablo de Grecia, Irini Fournier Vardinoyannis y su padre Antonio Fornier.

Irene de Grecia, hermana menor y gran confidente de la Reina Sofía, ha fallecido en Madrid a los 83 años. Este vídeo repasa su vida, marcada por el exilio y una inseparable unión con su hermana, con quien residió en el Palacio de la Zarzuela.