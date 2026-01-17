España

Todos los familiares que asisten al último adiós de la princesa Irene de Grecia en Madrid: de la hermana del rey Juan Carlos a los Urdangarin

Al acto también han asistido los reyes Felipe y Letizia y sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía para apoyar a la reina Sofía

La reina Sofía junto a sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, llegan a la catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio para asistir al responso por Su Alteza Real la princesa Irene de Grecia (José Ruiz / Europa Press)

Los primeros detalles sobre los asistentes al acto de despedida de Irene de Grecia en Madrid comienzan a conocerse tras su fallecimiento el 15 de enero en el palacio de la Zarzuela, donde residió más de tres décadas. Amigos y allegados tendrán la oportunidad de rendir homenaje este 17 de enero en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, un espacio especialmente significativo para Irene de Grecia debido a su asiduidad en el lugar para rezar.

La llegada más esperada era la de la reina Sofía, que se encuentra rota puesto que era muy cercana a su hermana y llevaba cuidándola en Zarzuela muchos años. Junto a ella para arroparla también han estado sus nietas la princesa Leonor y la infanta Sofía, con la presencia imprescindible de los reyes Felipe y Letizia.

En este reencuentro familiar tan triste, se han paseado todo tipo de rostros vinculados a la familia real española. Incluso otros aristócratas internacionales han querido mostrar sus condolencias en esta primera despedida a Irene de Grecia, antes del entierro en el cementerio de Tatoi, en Atenas, el próximo lunes 19 de enero.

Los reyes Felipe VI y Letizia, la reina Sofía junto a sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, llegan a la catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio para asistir al responso por Su Alteza Real la princesa Irene de Grecia (José Ruiz / Europa Press)

Los primeros en llegar

Allí, sus restos permanecerán durante varias horas, y se celebrará un responso con la presencia esperada de la familia real y de Bessarión, arzobispo ortodoxo de España y Portugal. Entre esos primeros familiares que han llegado se encuentran algunos rostros de la familia real griega, como Alexia de Grecia, hija de Constantino II y sobrina de la difunta.

Alexia de Grecia y la infanta Cristina de Borbón llegan a la catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio para asistir al responso por la princesa Irene de Grecia (José Ruiz / Europa Press)

Victoria Federica y los Urdangarin

Otros rostros imprescindibles eran los del resto de nietos, entre ellos han llegado Victoria Federica de Marichalar con casi todos sus primos Urdangarin: Pablo, Miguel e Irene. Además, el exnovio de Irene Urdangarin, Juan de Urquijo, se ha reencontrado con ella en el acto dedicado a su tía abuela. Por el momento, no hay constancia de que Juan Urdangarin y Froilán se encuentren en el evento, aunque quizás este último permanezca en Abu Dabi junto al rey Juan Carlos.

Pablo Urdangarin, Victoria Federica de Marichalar, Irene Urdangarin y Miguel Urdangarin llegan a la catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio para asistir al responso por su tía, Su Alteza Real la princesa Irene de Grecia (José Ruiz / Europa Press)
La infanta Elena de Borbón llega a la catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio para asistir al responso por princesa Irene de Grecia (José Ruiz / Europa Press)

Reencuentro con Jaime de Marichalar

Otro reencuentro se producirá con Jaime de Marichalar, el exmarido de la infanta Elena y padre de sus hijos, a quien ya se le ha visto llegar al triste evento. Junto a su hermana también está la infanta Cristina, que no podía faltar para apoyar a su madre en un momento tan duro como este. Además, está acompañada de de su amiga Cristina de Borbón-Dos Sicilias con su respectivo marido, Pedro López Quesada.

Jaime de Marichalar llega a la catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio para asistir al responso por Su Alteza Real la Princesa Doña Irene de Grecia, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España). (José Ruiz / Europa Press)

Otros asistentes a la despedida de Irene de Grecia

Por otro lado, también ha destacado la presencia de miembros de la familia real española como la infanta Margarita de Borbón, que a diferencia de su hermano el rey Juan Carlos, sí que ha estado presente junto a su marido Carlos Zurita. De la misma manera han acudido el actor Antonio Resines con su mujer Marisol de Mateo, Tessa de Baviera, prima segunda del rey Juan Carlos, o los miembros de familias reales europeas, como la de Bulgaria con la presencia de Konstantin y Kyril.

La infanta Margarita, hermana de Juan Carlos I, y Carlos Zurita llegan a la catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio para asistir al responso por Su Alteza Real la Princesa Doña Irene de Grecia, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España). (José Ruiz / Europa Press)
Antonio Resines y su mujer, Marisol de Mateo, llegan a la catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio para asistir al responso por Su Alteza Real la Princesa Doña Irene de Grecia. (José Ruiz / Europa Press)

También han querido estar presentes rostros del Partido Popular como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como José Luis Martínez-Almeida y su mujer Teresa Urquijo, hermana del mencionado Juan Urquijo. La familia Urquijo tiene un estrecho lazo con la familia real española, puesto que su abuela es Teresa de Borbón-Dos Sicilias.

Isabel Díaz Ayuso, Almeida y Teresa Urquijo en la despedida de Irene de Grecia (Europa Press)

Más nombres relacionados con el rey Juan Carlos que han pasado por allí han sido el de Nadia Halamandari, viuda de Fernando Gómez-Acebo, y su hijo. Por parte de la familia real griega, ha acudido la ahijada de Pablo de Grecia, Irini Fournier Vardinoyannis y su padre Antonio Fornier.

Irene de Grecia, hermana menor y gran confidente de la Reina Sofía, ha fallecido en Madrid a los 83 años. Este vídeo repasa su vida, marcada por el exilio y una inseparable unión con su hermana, con quien residió en el Palacio de la Zarzuela.

