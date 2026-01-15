España

La despedida de la princesa Irene de Grecia se llevará a cabo entre Madrid y Atenas: las fechas de los actos fúnebres en su honor

La reina Sofía podrá darle el último adiós a su hermana a través de diferentes ceremonias

La tía de Felipe VI, que residía junto a ellos en el Palacio de la Zarzuela, ha fallecido este jueves, según ha informado en un comunicado Casa Real

La despedida a la princesa Irene de Grecia se ha organizado siguiendo el protocolo propio de la realeza helena y la dimensión espiritual que ha guiado toda su vida. La hermana pequeña de la reina Sofía ha fallecido en el Palacio de la Zarzuela de Madrid este jueves 15 de enero a los 83 años, tras un periodo de salud delicada y siempre rodeada de su entorno más cercano en el que ha sido su hogar durante más de cuatro décadas.

El primero de los actos se centrará en la intimidad familiar: la capilla ardiente de la princesa Irene quedará instalada en el propio Palacio de la Zarzuela, en cuanto concluyan los trabajos de preparación del cuerpo por parte del equipo funerario, que ha accedido al recinto hacia las cuatro de la tarde de este jueves. Así, la familia podrá acompañarla en su velatorio privado, que se desarrollará durante la jornada del jueves y el viernes.

La casa de los reyes Pablo y Federica, a la que ha pertenecido Irene, cuenta con una historia marcada por las estrechas relaciones personales y espirituales de sus miembros. De hecho, la fecha elegida para las exequias coincide con el recuerdo de su hermano Constantino, cuya memoria se ha honrado con una misa reciente en Grecia, y con la presencia constante de la reina Sofía en los momentos más significativos de la vida de Irene.

Irene de Grecia y la reina Sofía, en imagen de archivo (Europa Press)

Las diferentes despedidas de Irene de Grecia

La despedida pública tendrá lugar el sábado 17 de enero, cuando los restos mortales de la princesa Irene serán trasladados a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid, el templo principal de esta confesión en la capital, al que Irene de Grecia ha acudido en distintas ocasiones como fiel asistente a ceremonias religiosas. Será en este espacio donde, durante unas horas, la familia y allegados podrán rendirle su último homenaje en suelo español, en presencia de miembros de la familia real y en un ambiente recogido, aunque no se ha anunciado la hora específica del acto.

El lunes 19 de enero, los actos fúnebres continuarán en Atenas. Se celebrará el funeral de la princesa, seguido del entierro en el cementerio real de Tatoi. Este enclave histórico constituye el destino final para los miembros de la realeza griega y es el lugar de descanso de su hermano, el rey Constantino, fallecido en 2023, así como de sus padres, los reyes Pablo y Federica de Grecia.

Última hora. Fallece la princesa Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía (Europa Press)

El último adiós de su círculo más íntimo

En su última noche, el cuerpo de la princesa Irene permanece en la Zarzuela, en un entorno sereno y familiar, antes de ser trasladado primero al templo ortodoxo en Madrid y después al cementerio real de Tatoi. Su despedida queda así marcada por el respeto a su condición de alteza real y su perfil espiritual, puesto que tan importante era para ella la filantropía como la fe.

Por el momento, desde Casa Real no han dado más detalles sobre la presencia de los reyes Felipe y Letizia o sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el funeral en Atenas para acompañar a la reina Sofía, que estaba muy unida a su hermana.

