Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno en Extremadura transcurren con discreción y pocos avances visibles. A pocos días de la constitución de la Asamblea, prevista para el próximo martes, tanto el Partido Popular como Vox mantienen las conversaciones a puerta cerrada, conscientes de la relevancia de este primer gran paso en el calendario político autonómico.

Por parte del PP, María Guardiola lidera los contactos, acompañada por Abel Bautista, secretario general de los populares en la región. Al otro lado de la mesa, Monserrat Lluís y Óscar Fernández representan a Vox.

Hay “buena predisposición”, pero no ha trascendido ningún avance

Guardiola mostraba optimismo este miércoles respecto al desarrollo del diálogo. Las negociaciones entre PP y Vox para formar Gobierno "van muy bien”, aseguraba, aunque evitó detallar el contenido y el grado de avance de los acuerdos. “Todo va muy bien y tenemos muchas ganas de que todo salga bien”, insistía. Según la presidenta en funciones, existe “predisposición” para alcanzar un entendimiento: “Vamos a trabajar por el bien de Extremadura y por la estabilidad”, aunque subrayó que no había “nada que contar” en ese momento.

En Vox se percibe un clima similar. Desde la formación se trasladó, tras la primera ronda de contactos, que existía una “buena predisposición” para llegar a acuerdos. Fuentes del partido señalaban a COPE que hay “ganas de trabajar” y de pactar una hoja de ruta acorde a la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas el pasado 21 de diciembre.

A pesar de la voluntad de diálogo, el debate sobre la reducción de diputados y el reparto de responsabilidades está ralentizando el avance del pacto. “Esto no avanza como quisiéramos”, apuntan fuentes citadas por El Mundo. La propuesta de Vox de reducir a la mitad el número de diputados en la Asamblea se ha convertido en uno de los principales escollos. Esta medida, que forma parte de su programa, requeriría una reforma de la Ley Electoral autonómica y su aplicación no sería inmediata, sino a partir de 2030. Vox defiende la iniciativa tras haber duplicado su representación parlamentaria, pasando de cinco a once escaños.

El PP, por su parte, mantiene reservas ante esta y otras demandas relevantes, como la supresión de subvenciones a sindicatos y patronal o la derogación de ciertas leyes autonómicas en materia social. Aun así, no se aprecian señales de ruptura. Los populares, como fuerza más votada, parten con ventaja en la configuración de la Mesa de la Asamblea y cuentan con margen para marcar los tiempos. Vox, mientras tanto, es consciente de que una repetición electoral podría debilitar su posición si PSOE y Unidas Podemos alcanzan un pacto alternativo.

Las conversaciones sobre el reparto de puestos en el Ejecutivo avanzan, del mismo modo, lentamente. Vox podría entrar en el gobierno autonómico con una vicepresidencia y dos consejerías, una de ellas ligada a Agricultura. También se debate la cesión del senador autonómico, fórmula empleada ya en la anterior legislatura. En el entorno del PP se contempla la opción de Abel Bautista para la presidencia de la Asamblea, aunque los estatutos del partido establecen ciertas restricciones para que los secretarios generales asuman cargos de gestión.

Quedando apenas cuatro días para la constitución de la Asamblea, PP y Vox siguen explorando puntos de acuerdo y puliendo detalles de un posible pacto. La composición de la Mesa y la distribución de responsabilidades en el Ejecutivo serán clave en la próxima fase de negociaciones. El proceso de investidura podría comenzar en febrero, una vez que la cámara esté formada y los grupos hayan definido sus estrategias. Las próximas jornadas serán determinantes para comprobar si las dos formaciones logran salvar sus diferencias y consolidar una mayoría de gobierno en Extremadura.