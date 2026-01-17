Ryanair mejora el sueldo de sus tripulantes de cabina con un primer convenio colectivo tras exigir la devolución de las anteriores subidas salariales

El logotipo de Ryanair aparece en la chaqueta de un miembro de la tripulación de cabina. (REUTERS/Francois Lenoir)

El primer convenio colectivo para tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair ha quedado inscrito este sábado en el registro tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una resolución de la Dirección General de Trabajo. El acuerdo, firmado exclusivamente con Comisiones Obreras (CCOO) y vigente hasta 2030, llega tras una serie de disputas sindicales y judiciales que han dejado a parte de los trabajadores fuera de sus beneficios y expuestos a reclamaciones salariales.

El texto del convenio abarca a todos los tripulantes de cabina de Ryanair DAC con base en España y regula la actividad de transporte aéreo de la empresa desde suelo español. Además, extiende su cobertura a aquellos trabajadores de Ryanair desplazados fuera del país, siempre que mantengan un contrato español. Entró en vigor en el momento de su firma el pasado 27 de octubre y se prolongará hasta el 31 de marzo de 2030.

Las negociaciones para un eventual nuevo acuerdo deberán iniciarse antes de septiembre de 2029, momento en el que el convenio se considerará automáticamente denunciado. El convenio fue apoyado únicamente por CCOO, agrupación mayoritaria en la comisión de negociación, mientras que los sindicatos Unión Sindical Obrera (USO) y Sitcpla rechazaron el acuerdo y promovieron paros en protesta.

Incrementos salariales para todos los empleados

Uno de los puntos centrales del convenio es la implantación de una nueva estructura salarial, que introduce incrementos tanto en el salario base como en el salario global y sustituye el antiguo bono de productividad, que había expirado en marzo de 2021. El acuerdo también regula el derecho a vacaciones, estableciendo que Ryanair se reserva la potestad de reprogramar, posponer o cancelar vacaciones anuales en caso de fuerza mayor, priorizando la integridad de los vuelos. Estas medidas solo podrán aplicarse tras consulta individual con el trabajador afectado y como último recurso, según recoge el propio texto.

Otra novedad es la creación de un Comité Intercentros, que funcionará como órgano de representación unificado de los trabajadores en las distintas bases. Este comité estará integrado por un máximo de nueve miembros elegidos en proporción a los resultados electorales sindicales. Las reuniones con la dirección serán trimestrales y sustituirán a los encuentros individuales por base, salvo que existan motivos locales que justifiquen una reunión adicional.

Conflictos sindicales en la negociación

El proceso que condujo a la firma del convenio ha estado marcado por controversias legales. El colectivo de tripulantes de cabina era el único en la plantilla de Ryanair en España que carecía de un marco colectivo propio. En marzo de 2025, la Audiencia Nacional, anuló la mesa negociadora convocada originalmente por la compañía al determinar que no se celebraron asambleas para elegir los representantes sindicales tras una demanda de USO. Según la sentencia, la negociación se realizó de manera irregular, lo que invalidó el convenio en vigor en ese momento.

Tras esa decisión judicial, Ryanair pactó un nuevo convenio de alcance limitado con CCOO, restringiendo sus beneficios únicamente a los afiliados del sindicato. Entonces, la aerolínea comunicó a los auxiliares de vuelo no afiliados la obligación de devolver las subidas salariales recibidas desde octubre de 2024. El importe reclamado por la empresa oscila entre 1.000 y 4.000 euros por trabajador, sin que se haya detallado el método de cálculo de estas cantidades. Además, los salarios de estos empleados volvieron a los niveles previos a la firma del acuerdo.

Obligados a reembolsar las subidas o cambiar de sindicato

La decisión fue denunciada por los sindicatos USO y Sitcpla, que acusaron a la empresa de ejercer presión para forzar la afiliación a CCOO y señalan que la actuación de Ryanair vulnera la libertad sindical. Raquel Bautista, responsable de USO-Ryanair, afirmó que “el acuerdo fue firmado sin consulta previa a la plantilla, aplicado unilateralmente y, ahora, el perjuicio es para los trabajadores, a quienes se les pide devolver un dinero con el que no cuentan por un acuerdo que nunca debió ser negociado como se hizo”.

Por su parte, Ryanair justificó su actuación alegando que cumple con la sentencia de la Audiencia Nacional y que el nuevo convenio solo resulta aplicable a los miembros de CCOO, tal como exige la normativa vigente. La compañía sostiene que los reclamos de devolución de salarios se ajustan al marco legal y que los empleados pueden mantener las mejoras salariales y los días libres, siempre que formalicen su afiliación a CCOO.