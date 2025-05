Ryanair solicita por correo electrónico a sus auxiliares de vuelo que reembolsen sus subidas salariales: hasta 4.000 euros si no cambian de sindicato

FILE PHOTO: A Ryanair Boeing 737-8AS plane takes off at the Riga International Airport, Latvia March 15, 2019. REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha notificado a través del envío de correos electrónicos a algunos de sus auxiliares de vuelo españoles a obligación de devolver el importe equivalente a las subidas salariales aplicadas desde octubre de 2024. En concreto, la solicitud afecta a los trabajadores que no estén afiliados al sindicato Comisiones Obreras (CCOO), una decisión que la compañía aérea justifica afirmando que los incrementos salariales se dieron gracias a un convenio con “eficacia limitada” que solo beneficia a este grupo sindical.

Aunque el importe de la subida varia según el salario del trabajador, Ryanair estaría exigiendo devoluciones de entre 1.000 y 4.000 euros a esta parte de su plantilla, según los datos recogidos por la Agencia EFE. Los auxiliares de vuelo afectados denuncian que no se les ha explicado de forma clara cómo se ha calculado la cantidad a devolver. Además, la aerolínea les ha informado que sus salarios volverán a los niveles anteriores a la firma del convenio.

Los tribunales declaran nulo el convenio

Este conflicto se origina con la impugnación del convenio colectivo por parte del sindicato Unión Sindical Obrera (USO), que denunció irregularidades en el proceso de negociación. En marzo de 2025, la Audiencia Nacional anuló dicho convenio, confirmando que los negociadores no estaban autorizados para cerrar un acuerdo vinculante para todos los trabajadores.

Frente a esta situación, Ryanair firmó un nuevo acuerdo de alcance limitado con CCOO, que solo cubre a los afiliados a ese sindicato. Por eso, la compañía insta a los trabajadores a afiliarse a CCOO para mantener las mejoras salariales y días libres contemplados en ese convenio. En caso contrario, deben devolver las cantidades cobradas desde octubre de 2024 y perderán dichas mejoras.

Desde USO denuncian que la compañía está aplicando una política de “acoso y derribo” contra los auxiliares no afiliados a CCOO, obligándolos a cambiar de sindicato para no perder derechos. La responsable de USO-Ryanair, Raquel Bautista, afirma que “el acuerdo fue firmado sin consulta previa a la plantilla, aplicado unilateralmente y, ahora, el perjuicio es para los trabajadores, a quienes se les pide devolver un dinero con el que no cuentan por un acuerdo que nunca debió ser negociado como se hizo”.

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de Ryanair aparece en la chaqueta de un miembro de la tripulación de cabina antes de una conferencia de prensa de los representantes sindicales de Ryanair en Bruselas, Bélgica. 13 de septiembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir

La Audiencia Nacional también ha señalado que la mesa negociadora del convenio debería haberse constituido tras votación entre todos los tripulantes, proceso que Ryanair habría manipulado para favorecer a CCOO. Esta situación, según los sindicatos, supone un ataque a la libertad sindical, ya que la empresa selecciona un sindicato para excluir a los demás.

Los empleados denuncian chantaje

Por otro lado, Ryanair justifica su actuación afirmando que simplemente cumple con la decisión judicial que anuló el convenio original y que mantiene el nuevo acuerdo con CCOO como único válido para sus afiliados. La compañía sostiene que los reclamos de devolución se ajustan a la normativa vigente y que el proceso responde a un marco legal.

Sin embargo, los trabajadores afectados denuncian que la exigencia de reembolsos provoca una situación de chantaje sindical que pone en riesgo su estabilidad económica y laboral. Algunos auxiliares han comunicado a sus representantes sindicales que se han visto obligados a afiliarse a CCOO para evitar perder dinero que no pueden devolver.