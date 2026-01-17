Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo (JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS)

El último recuento del Centro de Investigación Sociológica (CIS) ha dejado a Sumar tocado. Desde el mes de diciembre ha perdido un 0,6% de sus votos estimados. La agrupación de la izquierda está cada vez más fragmentada y las voces críticas cobran más fuerza. La salida de Podemos al grupo mixto provocó una discusión, hasta ahora congelada, sobre cómo afrontar los próximos comicios.

Izquierda Unida ha sido el último en posicionarse en contra de la marca, asegurando que “es evidente que no es capaz de aglutinar” a todos los perfiles a la izquierda del PSOE. El líder del partido, Antonio Maíllo, ha señalado que, desde hace tiempo, trabajan con Más Madrid o Compromís la nueva fórmula para ser más atractivos de cara a unas elecciones.

La vivienda sigue ocupando la primera posición en problemas que preocupan a los españoles, con un 23% en el último CIS. Ofrecer una alternativa a las medidas del PSOE más convincente que la de Sumar puede ser la principal carta del proyecto de izquierdas. La oposición al gasto militar o la OTAN se postula como otro motivo clave de esta restructuración, pero no todas las figuras del partido de la coalición son tajantes.

Yolanda Díaz ha protagonizado un lapsus al afirmar que "queda Gobierno de corrupción para rato". La bancada del PP se ha levantado a aplaudirla entre risas, la vicepresidenta se ha mostrado visiblemente molesta y el presidente del Senado ha reprochado las formas a los de Feijóo. (Europa Press)

Razones de la búsqueda de alternativa a Sumar

Los datos más recientes del CIS, recopilados durante la primera quincena de este 2026, reflejan que Sumar cae seis décimas y se queda con el 7,2% de los apoyos en clave nacional. El partido liderado por Yolanda Díaz ve cada vez más lejos la posibilidad de conservar o mejorar los resultados de las últimas elecciones, cuando obtuvo un 12,31% de los votos totales.

El Gobierno, a pesar de mostrar sus críticas desde dentro cuando lo ha considerado, mantiene su posición como miembro de la Unión Europea y la OTAN. El caso de Groenlandia lo ha reflejado, con las palabras de la portavoz, Elma Saiz, sobre que España participará en una misión si es de alguna de las dos organizaciones. En los partidos progresistas, el rechazo a la OTAN es claro. Podemos o Izquierda Unida son los más duros, pues exigen abandonar la Alianza desde hace tiempo. Sin embargo, Sumar, como parte de la coalición de gobierno, no ha avanzado en esta dirección.

La vivienda es el gran reclamo de los progresistas al ejecutivo de Pedro Sánchez. El líder de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha advertido de ello en el Parlamento desde hace meses. Desmarcarse de las decisiones del Gobierno, como la última medida que permite ventajas fiscales a los propietarios que no suban los precios, será clave para encontrar más votos. El modelo financiero autonómico que beneficia a Cataluña también ha generado muchas críticas.

Antonio Maíllo, próximo coordinador general de Izquierda Unida: "Queremos una dirección de integración".

Crítica desde Izquierda Unida

Antonio Maíllo ha propuesto cerrar la etapa de Sumar y construir una nueva alianza de la izquierda para la próxima legislatura, bajo una marca diferente y con mayor independencia del PSOE. Ha subrayado la necesidad de acelerar los acuerdos e incorporar a más organizaciones, con la vuelta de Podemos como el gran reto a superar por los partidos progresistas.

Izquierda Unida plantea acudir con un nombre distinto y una marca renovada a las siguientes elecciones. El dirigente de IU ha reclamado que los partidos mantengan su autonomía y soberanía, aunque trabajen con un calendario conjunto para preparar candidaturas. También ha pedido reforzar la coordinación y la posición política propia de los ministros, en temas clave como la OTAN, los conflictos internacionales y la vivienda.