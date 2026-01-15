Agencias

Maíllo apunta que si merma la agricultura "dejamos de ser" Andalucía ante acuerdo de Mercosur propicio a distribuidores

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, se ha reafirmado este jueves en expresar su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que crea una zona de libre comercio por su repercusión en la agricultura, que se rubrica este sábado en Asunción, capital de Paraguay.

Maíllo se ha mostrado convencido de que ese acuerdo de libre comercio "va a perjudicar a quienes trabajan la tierra de verdad, los pequeños agricultores" mientras que ha señalado como beneficiarios a "las grandes cadenas de distribución".

Ha asegurado que en su condición de candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía quiere propiciar ser "un gobierno amigo" del sector primario, ya que ha esgrimido que sin esa fijación en el territorio que ha atribuido a la agricultra "dejamos de ser Andalucía, sencilla y claramente".

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, Maíllo ha señalado otros inconvenientes de este acuerdo, como sería "las repercusiones económicas" que agravarán, a su juicio, la batalla por "la fijación de población en el campo", por cuanto ha barrutado que con "condiciones adversas no van a querer quedarse en el campo".

El líder de IU ha alertado también del hecho de afrontar la llegada de productos agrícolas "que no tienen la garantía sanitarias que tienen en Europa y que van a entrar en Europa", por cuanto ha planteado escenarios como productos a "los que se han aplicado hormonas, se han aplicado antibióticos que no están autorizados en la Unión Europea", de manera que llegarán a los consumidores "con la garantía de salubridad que no existe".

Esa amenaza genérica cree que se agrava en el caso de Andalucía por cuanto ha señalado el peso de las cooperativas de segundo grado en la cadena de transformación de los productos y el apoyo a cooperativas de segundo grado precisamente para que sigan manteniendo ese valor añadido.

Ha reprochado a la Unión Europea que "favorezca a la gran cadena de distribución", por cuanto de ahí deviene "la imposición de precios y al estrangulamiento de gente que está saliendo de sus territorios", y ha reclamado entonces que "todo el proceso desde el cultivo hasta la venta directa se quede en la tierra".

