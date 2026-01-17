España

La nieve vuelve a cubrir de blanco España: más de 50 carreteras afectadas y 16 provincias en alerta por las nevadas

Por el momento, las zonas en las que más está descargando son Ávila, Segovia y Huesca. El temporal también deja nevadas en la sierra norte de Madrid

La copiosa nevada caída durante la pasada madrugada ha dejado buena parte de la provincia de Ávila bajo un manto blanco, provocando algunos problemas en las carreteras de la provincia y en la capital, que ha amanecido con unos 5 centímetros de nieve. (Raúl Sanchidrián/EFE)

Este sábado, el comienzo de un temporal dejará —especialmente en el área mediterránea, pero también en otros puntos del país— lluvias, fuertes vientos y un significativo oleaje; también la nieve será protagonista de los próximos días.

Según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este fin de semana se esperan, además de precipitaciones en forma de lluvia que pueden ser “fuertes y persistentes”, nevadas copiosas a partir de unos 1.000-1.400 metros. Estos fenómenos afectarán sobre todo al Pirineo aragonés, Cataluña y el archipiélago balear.

Continúan las labores para retirar la nieve de las carreteras en Segovia, una de las provincias que se está viendo más afectada por las nevadas. (Diputación de Segovia)

Así, el organismo público ha tenido que activar alertas en amplias zonas peninsulares por la previsión de nevadas, algunas de ellas de riesgo importante (naranja): en Huesca (naranja) y Teruel; Asturias; Ávila (naranja), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia (naranja), Valladolid y Zamora; Barcelona, Girona y Lleida; la sierra de Madrid, y Navarra.

En estos momentos, las nevadas más copiosas se están produciendo en Ávila, Segovia y Huesca, donde la nieve cubre de blanco las ciudades; sin embargo, también en otros puntos de la geografía española, la nieve está provocando el cierre de carreteras, restricciones y la obligatoriedad del uso de cadenas.

Carreteras intransitables y afectadas por la nieve

Según ha afirmado la Dirección General de Tráfico (DGT), en estos momentos 51 carreteras se encuentran afectadas por nieve, cinco de ellas de la red principal. Estas se localizan en puntos de Ávila, Segovia, Granada (donde la A-395 en Güejar Sierra y la A-4025 en Sierra Nevada están intransitables), Almería, Huesca, Asturias, Burgos, Salamanca, Navarra, Girona o Lleida.

Nieve en la A-136 en Formigal. Huesca es una de las provincias que, en estos momentos, está recibiendo nevadas más copiosas. (DGT)

En Barcelona, la BV-4031 en Castellar de n’Hug requiere el uso de cadenas o de neumáticos de invierno, al igual que en Madrid en la M-601 en Navacerrada, la M-604 en Cotos, la M-611 en Morcuera y la M-629 en Canencia.

Está prohibido el paso a camiones y articulados en las carreteras A-1 (Madrid y Segovia) entre El Molar y Cerezo de Abajo, la AP-6 (Madrid y Ávila) entre La Mata y Sanchidrián, la AP-51 (Segovia y Ávila) entre Villacastín y Brieva y la AP-61 (Segovia) entre El Espinar y Hontoria.

Nieve en la sierra de Madrid

Además de en Ávila, Huesca y Segovia, donde la intensa nieve ha dejado acumulaciones de alrededor de 10 centímetros, dificultando la circulación de vehículos y peatones, las nevadas también están cayendo en la sierra norte de Madrid.

Nevada en Mataelpino, en Madrid, este sábado 17 de enero de 2026. (Rafael Bastante/Europa Press)

A través de su cuenta de X, 112 Comunidad de Madrid ha advertido de que es fundamental mantener la precaución, especialmente con un aviso amarillo en la zona que estará activo hasta las 15.00 horas de este sábado por acumulaciones de 5 centímetros en cota superior a 1.200 metros. “No es el mejor día para ir a la sierra...”.

