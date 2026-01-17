Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

Protestas contra el caso del Forum Filatélico. (Europa Press)

Las consecuencias del caso del Fórum Filatélico, una de las mayores causas judiciales por fraude económico en España, siguen presentes en la actualidad, casi dos décadas después. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de confirmar la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude, según ha informado Europa Press.

En el fallo, los magistrados subrayan que la letrada recibió el dinero de los damnificados con un fin concreto: gestionar el proceso penal derivado del caso Fórum Filatélico. Sin embargo, acreditaron que la profesional ni destinó el dinero al propósito pactado ni lo restituyó a sus legítimos titulares, lo que para el tribunal constituye apropiación indebida. La justicia desestimó los argumentos de la defensa, que alegaba falta de dolo y errores en la valoración de la prueba, y consideró que la relación de confianza propia de la abogacía agravó la conducta.

La sentencia confirma una condena de un año y medio de cárcel y la obligación de devolver cerca de 20.000 euros. El tribunal destacó que la condición de abogada de la condenada fue determinante para que los afectados le confiaran los fondos, subrayando el especial deber de lealtad y diligencia exigido en la relación profesional.

Una masiva estafa piramidal

El caso Fórum Filatélico representa una de las mayores estafas piramidales en la historia reciente de España. Más de 400.000 personas resultaron perjudicadas, con un perjuicio económico de dimensiones millonarias. El proceso judicial ha derivado en condenas penales para varios de los principales responsables, así como en la apertura de numerosos procedimientos paralelos.

En el proceso judicial, los magistrados consideraron probado que los clientes de Fórum Filatélico eran captados mediante engaño: se les ofrecía la compra de lotes de sellos con la promesa de recompra a precios superiores y con intereses garantizados, superiores a los de la banca, pero en realidad el valor de los sellos era mínimo y el sistema solo se sostenía con la llegada constante de nuevos inversores (el esquema básico de una estafa piramidal).

El tribunal impuso penas de entre seis meses y 11 años y diez meses de prisión a 16 acusados, entre ellos el expresidente de la sociedad, Francisco Briones, condenado también a abonar una multa de 49,7 millones de euros.

Fórum Filatélico utilizaba sociedades interpuestas y circuitos de compraventa para inflar artificialmente el valor de la filatelia y desviar fondos al patrimonio personal de los acusados. Los clientes desconocían que los intereses y devoluciones prometidos solo se podían sostener con el dinero fresco de nuevos inversores, ya que la empresa carecía de otras fuentes de ingresos. Las cuentas anuales de la sociedad no reflejaban los compromisos con los clientes y sobrevaloraban los activos, proyectando una imagen ficticia de solvencia y beneficios.

Además, algunos implicados participaron activamente en operaciones para ocultar el origen ilícito de los fondos desviados, recurriendo a sociedades pantalla y cuentas en el extranjero. El tribunal enfatizó en el momento de la sentencia: “La voluntad de los inversores se captaba mediante engaño, y ese engaño era lo que determinaba los actos de disposición que aquellos realizaban en su propio perjuicio, al situar su dinero en una ignorada situación de alto riesgo de pérdida”.