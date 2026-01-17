España

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

La empresa engañó a cientos de miles de personas con un esquema piramidal que inflaba artificialmente el valor de la filatelia

Guardar
Protestas contra el caso del
Protestas contra el caso del Forum Filatélico. (Europa Press)

Las consecuencias del caso del Fórum Filatélico, una de las mayores causas judiciales por fraude económico en España, siguen presentes en la actualidad, casi dos décadas después. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de confirmar la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude, según ha informado Europa Press.

En el fallo, los magistrados subrayan que la letrada recibió el dinero de los damnificados con un fin concreto: gestionar el proceso penal derivado del caso Fórum Filatélico. Sin embargo, acreditaron que la profesional ni destinó el dinero al propósito pactado ni lo restituyó a sus legítimos titulares, lo que para el tribunal constituye apropiación indebida. La justicia desestimó los argumentos de la defensa, que alegaba falta de dolo y errores en la valoración de la prueba, y consideró que la relación de confianza propia de la abogacía agravó la conducta.

La sentencia confirma una condena de un año y medio de cárcel y la obligación de devolver cerca de 20.000 euros. El tribunal destacó que la condición de abogada de la condenada fue determinante para que los afectados le confiaran los fondos, subrayando el especial deber de lealtad y diligencia exigido en la relación profesional.

Una masiva estafa piramidal

El caso Fórum Filatélico representa una de las mayores estafas piramidales en la historia reciente de España. Más de 400.000 personas resultaron perjudicadas, con un perjuicio económico de dimensiones millonarias. El proceso judicial ha derivado en condenas penales para varios de los principales responsables, así como en la apertura de numerosos procedimientos paralelos.

En el proceso judicial, los magistrados consideraron probado que los clientes de Fórum Filatélico eran captados mediante engaño: se les ofrecía la compra de lotes de sellos con la promesa de recompra a precios superiores y con intereses garantizados, superiores a los de la banca, pero en realidad el valor de los sellos era mínimo y el sistema solo se sostenía con la llegada constante de nuevos inversores (el esquema básico de una estafa piramidal).

El tribunal impuso penas de entre seis meses y 11 años y diez meses de prisión a 16 acusados, entre ellos el expresidente de la sociedad, Francisco Briones, condenado también a abonar una multa de 49,7 millones de euros.

Vídeo de la Guardia Civil sobre la detención de una falsa doctora, su expareja y su hijo por recetar sin licencia tratamientos falsos a pacientes con problemas físicos y psicológicos. (Guardia Civil)

Fórum Filatélico utilizaba sociedades interpuestas y circuitos de compraventa para inflar artificialmente el valor de la filatelia y desviar fondos al patrimonio personal de los acusados. Los clientes desconocían que los intereses y devoluciones prometidos solo se podían sostener con el dinero fresco de nuevos inversores, ya que la empresa carecía de otras fuentes de ingresos. Las cuentas anuales de la sociedad no reflejaban los compromisos con los clientes y sobrevaloraban los activos, proyectando una imagen ficticia de solvencia y beneficios.

Además, algunos implicados participaron activamente en operaciones para ocultar el origen ilícito de los fondos desviados, recurriendo a sociedades pantalla y cuentas en el extranjero. El tribunal enfatizó en el momento de la sentencia: “La voluntad de los inversores se captaba mediante engaño, y ese engaño era lo que determinaba los actos de disposición que aquellos realizaban en su propio perjuicio, al situar su dinero en una ignorada situación de alto riesgo de pérdida”.

Temas Relacionados

FraudesEstafasSentencias EspañaJusticiaTribunalesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

Al menos una decena de heridos y una veintena de evacuados por el incendio en un piso de Alhendín, Granada

El incendio se produjo alrededor de las 5 de la madrugada de este sábado, hora a la cual los servicios de Emergencias comenzaron a recibir avisos sobre el fuego y sobre la presencia de varias personas que pedían ayuda desde los balcones de un edificio

Al menos una decena de

El gran susto de María José Campanario tras realizar la prueba de apnea de ‘El Desafío’: “Estoy mareada”

La pareja de Jesulín de Ubrique ha llevado a cabo una de las pruebas más difíciles del programa de retos de Antena 3

El gran susto de María

España se prepara para la llegada de la borrasca Harry: lluvias, fuertes vientos y nevadas copiosas este fin de semana

La Aemet ha alertado de que en los próximos días se pueden producir “daños en paseos marítimos”, así como “crecidas de cauces e inundaciones locales”

España se prepara para la

La Xunta de Galicia quiere pagar 178.200 euros para comprar seis monedas históricas en una casa de subastas de Madrid

Estas piezas, consideradas Bien de Interés Cultural, forman parte de la denominada colección Orol

La Xunta de Galicia quiere
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La encrucijada de las “tropas

La encrucijada de las “tropas de paz” de Pedro Sánchez: el Gobierno analiza “todos los escenarios” en Groenlandia y busca apoyos para enviarlas a Ucrania

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La Xunta de Galicia quiere pagar 178.200 euros para comprar seis monedas históricas en una casa de subastas de Madrid

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 17 enero

El acuerdo con Mercosur pone en jaque a los productores de carne, soja y miel en España por las importaciones baratas y la reducción en los controles

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

DEPORTES

Arbeloa se enfrenta por primera

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing