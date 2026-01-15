La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

Tras meses de investigación y seguimiento, la Policía Nacional española interceptó un buque carguero en el Mediterráneo.

La Policía Nacional ha conseguido esta semana uno de los mayores logros de los últimos tiempos en la lucha contra el narcotráfico. La operación ‘Marea Blanca’ ha supuesto la mayor incautación de cocaína en alta mar de España, llegando a casi 10 toneladas dentro del barco ‘United S’, de bandera camerunesa. El Grupo Especial de Operaciones (GEO), junto a la Armada y a distintos organismos internacionales consiguieron frenar la llegada de esta enorme cantidad de droga.

Una organización originaria de Colombia llegó a establecer lazos con profesionales del crimen organizado de Brasil o Europa del Este, consiguiendo importar cocaína a través de la ruta atlántica. El operativo, por el momento, no ha permitido la detención de los líderes, pero supone una gran pérdida económica y un pulso ganado por las autoridades. En total, 13 tripulantes fueron arrestados, mientras que se encontraron 294 fardos.

Una de las figuras al frente de ‘Marea Blanca’ es el comisario Alberto Morales, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, que detalla a Infobae el origen y desarrollo de la operación. Explica que la acción inició hace seis meses, implicó el seguimiento y control de una embarcación sospechosa y ha permitido este importante resultado. No obstante, advierte que el grupo criminal perseguido no ha desaparecido, pues a bordo del barco nunca van las personas de máximo poder.

La intervención se produjo el 6 de enero, cuando la embarcación, casi sin combustible, quedó a la deriva y fue abordada por unidades navales españolas. A bordo se hallaron más de 10 toneladas de droga ocultas bajo toneladas de sal y una tripulación compuesta por ciudadanos indios, turcos y serbios. La operación contó con la colaboración de agencias internacionales.

10 toneladas de cocaína incautada en la operación 'Marea Blanca' (Policía Nacional)

Desarrollo de toda la operación durante meses

El comisario Alberto Morales explica que la organización criminal desmantelada “tiene un nexo con la organización de países del este aquí afincada en Europa”. Todo empezó con una investigación inicial en una de las principales rutas de narcotráfico que permitió detectar “una posible embarcación que pudiera utilizar esta organización en el transporte”. Durante más de cinco meses, la nave fue controlada y monitorizada.

“Vimos que hacía movimientos erráticos. Salen de Turquía, paran en un puerto una semana y, finalmente, cuando enfila hacia el Mediterráneo, sabemos que la operación ya está en marcha”, relata Alberto Morales. El abordaje ocurrió el 6 de enero en el Atlántico, en una acción coordinada que requirió el despliegue de la Armada y la colaboración de agencias internacionales. Para ello, el control se realiza a través del centro de coordinación marítima en Lisboa, que permite compartir inteligencia y coordinar acciones con agencias como la DEA y la Policía Federal.

En la operación, la embarcación fue hallada con dos bodegas de sal, con un total de 9.994 kilogramos de cocaína escondida en fardos. “Sabíamos que iba bastante cargado, pero no sabíamos cuál era la cantidad”, reconoce el policía. Al ser preguntado por el principal problema de la intervención, destaca la dificultad que implica el mar. “El agua es un medio muy hostil, es un tema difícil en cuanto a movimientos o dispositivos”, asegura.

Durante el operativo se comprobó la presencia de tripulación de diferentes nacionalidades, incluidos dos serbios, uno de los cuales estaba armado, e indios y turcos que dijeron haber sido forzados a participar. El jefe de brigada cuenta que el “barco quedó sin combustible y permaneció más de 12 horas a la deriva antes de ser asegurado por las autoridades”. Esto, por un lado, permitió la intervención, pero, por otro, hizo que el abordaje fuera más peligroso al irse la luz. El barco fue remolcado con la ayuda de Salvamento Marítimo hasta el archipiélago canario, terminando una hazaña policial.