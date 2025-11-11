España

Pedro Azañón, fisioterapeuta: “Si habitualmente tienes el cuello cargado, hacerte masajes todas las semanas puede ser un gran error”

“Tu cuerpo se acaba acostumbrando a ese estímulo que le hace sentirse bien y, con el tiempo, cada vez necesita más para obtener ese mismo alivio”, advierte

Guardar
Montaje de Infobae del fisioterapeuta
Montaje de Infobae del fisioterapeuta Pedro Azañón con una imagen de recurso de un masaje. (AdobeStock/TikTok/@progressus_fisioterapia)

Los masajes para aliviar la tensión en el cuello son un recurso muy común y práctico, pero recurrir a ellos puede resultar contraproducente a largo plazo. El fisioterapeuta Pedro Azañón, conocido por compartir recomendaciones en a través de su cuenta de TikTok (@progressus_fisioterapia), ha explicado en una de sus publicaciones que, “si habitualmente sientes el cuello cargado, realizarte masajes todas las semanas puede ser un gran error”.

Su uso continuado, explica, puede aumentar la sensibilidad al dolor y generar una necesidad creciente de recurrir a esta técnica. “Tu cuerpo se acaba acostumbrando a ese estímulo que le hace sentirse bien y, con el tiempo, cada vez necesita más para obtener ese mismo alivio. Eso significa que sin darte cuenta, podrías estar aumentando tu sensibilidad al dolor, además de estar dejándote el sueldo en ello”, advierte.

Azañón ha señalado que la causa principal de la tensión cervical suele estar relacionada con posturas mantenidas durante largos periodos y con niveles elevados de estrés. “Esa sensación de sobrecarga no depende solo del músculo, tiene mucho más que ver con tu sistema nervioso y cómo responde al estrés o a la falta de movimiento”, matiza en otro video, en el que insiste en que en la mayoría de los casos, la sensación de rigidez en esta parte del cuerpo no responde únicamente a una sobrecarga muscular, sino que tiene un origen multifactorial. Por este motivo, el fisioterapeuta ha propuesto tres estrategias que aplica habitualmente con sus pacientes para abordar el problema desde la raíz y evitar la necesidad de recurrir semanalmente a los masajes.

Cómo aliviar la tensión cervical

En primer lugar, el especialista ha recomendado un estiramiento activo de la zona cervical, especialmente útil para quienes pasan muchas horas sentados en la misma postura. Este ejercicio permite liberar la sensación de tensión de forma sencilla y efectiva. En segundo lugar, ha sugerido realizar el gesto de elevar los hombros hacia arriba, un movimiento que activa el músculo trapecio y ayuda a modular la percepción de tensión, proporcionando una sensación de ligereza casi inmediata.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

En otro video de consejos para el tratamiento del dolor del cuello, el fisioterapeuta explica otro ejercicio que consiste en colocar la mano en el lateral de la cabeza, en el lado donde se percibe la tensión, y ejercer una presión suave en sentido contrario sin mover la cabeza, manteniendo la presión durante unos diez segundos antes de relajar. Repetir este ejercicio en varias rondas puede aliviar la tensión de manera casi instantánea. El segundo ejercicio parte de la misma posición inicial y consiste en inclinar la cabeza hacia el lado opuesto, regresando lentamente mientras se aplica una resistencia ligera con la mano. Esta práctica no solo alivia, sino que contribuye a fortalecer y hacer más resistente la musculatura cervical.

Además, Azañón ha insistido en la importancia de que cada caso sea evaluado de manera individual por un profesional, ya que el origen del dolor puede variar de una persona a otra y solo un diagnóstico personalizado garantiza resultados duraderos.

Temas Relacionados

Fisioterapia TikTokTikTok EspañaEnfermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

El periodista Javier Ruiz analiza la venta del Atlético de Madrid al fondo Apollo: “Es uno de los grandes tiburones blancos del planeta”

A su juicio, “se trata de una gran operación para el Atlético y la nada para Apollo, pero una nada que será rentable”

El periodista Javier Ruiz analiza

Patricio Ochoa, doctor: “Las mujeres tienen más resiliencia mental y emocional que los hombres”

Tal y como explica el especialista, esta capacidad de superación no es solo psicológica, sino que también está vinculada a su estructura cerebral

Patricio Ochoa, doctor: “Las mujeres

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

La Justicia de Málaga ha destapado un agujero de casi 100.000 euros en la gestión de la tutela de una anciana: su sobrina, responsable de las cuentas durante más de cinco años, no pudo justificar la diferencia ante los tribunales

Una mujer que tutelaba a

Ni bicarbonato ni vinagre: esto es lo que necesitas para limpiar el tambor de la lavadora

Diego Fernández, ingeniero químico y experto en mantenimiento doméstico, desmiente uno de los remedios caseros más compartidos para limpiar la lavadora y ofrece una alternativa sencilla y eficaz

Ni bicarbonato ni vinagre: esto

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca ha puesto punto final a la batalla judicial entre Justiniano e Irene: el fallo establece nuevas condiciones para ambos progenitores tras años de litigio y recursos cruzados

Un padre quiere dejar de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer que tutelaba a

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

El foro mundial de drones de seguridad celebrado España: así ha sido el evento de la Interpol que ha acogido la Policía Nacional

El secreto profesional del periodista, también a juicio en el proceso contra el fiscal general: lo que está en juego si se descubre quién filtró el correo

ECONOMÍA

El precio más alto de

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de noviembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 11 de noviembre

Un 39% de las obras en España sufre retrasos por la criminalidad: los delitos en la construcción frenan proyectos y encarecen la vivienda

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

DEPORTES

Perico Fernández, el boxeador español

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones