Pedro Azañón, fisioterapeuta: “Si habitualmente tienes el cuello cargado, hacerte masajes todas las semanas puede ser un gran error”

Montaje de Infobae del fisioterapeuta Pedro Azañón con una imagen de recurso de un masaje. (AdobeStock/TikTok/@progressus_fisioterapia)

Los masajes para aliviar la tensión en el cuello son un recurso muy común y práctico, pero recurrir a ellos puede resultar contraproducente a largo plazo. El fisioterapeuta Pedro Azañón, conocido por compartir recomendaciones en a través de su cuenta de TikTok (@progressus_fisioterapia), ha explicado en una de sus publicaciones que, “si habitualmente sientes el cuello cargado, realizarte masajes todas las semanas puede ser un gran error”.

Su uso continuado, explica, puede aumentar la sensibilidad al dolor y generar una necesidad creciente de recurrir a esta técnica. “Tu cuerpo se acaba acostumbrando a ese estímulo que le hace sentirse bien y, con el tiempo, cada vez necesita más para obtener ese mismo alivio. Eso significa que sin darte cuenta, podrías estar aumentando tu sensibilidad al dolor, además de estar dejándote el sueldo en ello”, advierte.

Azañón ha señalado que la causa principal de la tensión cervical suele estar relacionada con posturas mantenidas durante largos periodos y con niveles elevados de estrés. “Esa sensación de sobrecarga no depende solo del músculo, tiene mucho más que ver con tu sistema nervioso y cómo responde al estrés o a la falta de movimiento”, matiza en otro video, en el que insiste en que en la mayoría de los casos, la sensación de rigidez en esta parte del cuerpo no responde únicamente a una sobrecarga muscular, sino que tiene un origen multifactorial. Por este motivo, el fisioterapeuta ha propuesto tres estrategias que aplica habitualmente con sus pacientes para abordar el problema desde la raíz y evitar la necesidad de recurrir semanalmente a los masajes.

Cómo aliviar la tensión cervical

En primer lugar, el especialista ha recomendado un estiramiento activo de la zona cervical, especialmente útil para quienes pasan muchas horas sentados en la misma postura. Este ejercicio permite liberar la sensación de tensión de forma sencilla y efectiva. En segundo lugar, ha sugerido realizar el gesto de elevar los hombros hacia arriba, un movimiento que activa el músculo trapecio y ayuda a modular la percepción de tensión, proporcionando una sensación de ligereza casi inmediata.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

En otro video de consejos para el tratamiento del dolor del cuello, el fisioterapeuta explica otro ejercicio que consiste en colocar la mano en el lateral de la cabeza, en el lado donde se percibe la tensión, y ejercer una presión suave en sentido contrario sin mover la cabeza, manteniendo la presión durante unos diez segundos antes de relajar. Repetir este ejercicio en varias rondas puede aliviar la tensión de manera casi instantánea. El segundo ejercicio parte de la misma posición inicial y consiste en inclinar la cabeza hacia el lado opuesto, regresando lentamente mientras se aplica una resistencia ligera con la mano. Esta práctica no solo alivia, sino que contribuye a fortalecer y hacer más resistente la musculatura cervical.

Además, Azañón ha insistido en la importancia de que cada caso sea evaluado de manera individual por un profesional, ya que el origen del dolor puede variar de una persona a otra y solo un diagnóstico personalizado garantiza resultados duraderos.