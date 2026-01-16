El rey Juan Carlos I acompañará a la reina Sofía en el último adiós a su hermana, la princesa Irene de Grecia

La reina Sofía y el rey Juan Carlos I en una imagen de archivo (Europa Press)

La familia real ha vivido este jueves, 15 de enero, una jornada marcada por el dolor tras conocerse el fallecimiento de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía. La princesa ha muerto a los 83 años en el Palacio de la Zarzuela, donde residía desde hace décadas y donde se ha instalado un velatorio de carácter estrictamente privado para que sus familiares y allegados puedan despedirse de ella en la intimidad, alejados del foco mediático.

La muerte de la royal de Grecia y Dinamarca supone un duro golpe para la familia Borbón y, muy especialmente, para la madre de Felipe VI, con la que mantenía una relación estrechísima. La princesa Irene, conocida cariñosamente en el entorno familiar como la ‘tía Pecu’, había hecho de Zarzuela su hogar permanente. Desde allí, fue testigo privilegiado de varias generaciones de la familia real española y desempeñó un papel fundamental en la crianza y el desarrollo personal de sus sobrinos, las infantas Elena y Cristina y el rey Felipe, para quienes ejerció como una auténtica segunda madre.

Este sábado, 17 de enero, está previsto que los restos mortales de la princesa sean trasladados a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, en Madrid, donde se celebrará una ceremonia religiosa. Posteriormente, el féretro viajará hasta Atenas, ciudad en la que el lunes 19 de enero tendrá lugar el funeral y el entierro en el palacio de Tatoi, antiguo enclave de la familia real griega. Será en la capital helena donde se producirá una nueva imagen de unidad de la familia Borbón, que volverá a reunirse en un acto solemne y cargado de simbolismo.

El viaje de Juan Carlos I desde Abu Dabi

El fallecimiento de Irene de Grecia trae inevitablemente a la memoria otro episodio reciente de duelo: la muerte de su hermano, el rey Constantino de Grecia, en 2023. En aquella ocasión, Juan Carlos I, a pesar de sus evidentes problemas de movilidad, viajó desde Abu Dabi hasta Atenas para acompañar a su esposa en un momento especialmente delicado. Todo apunta a que el emérito volverá a hacer acto de presencia ahora para arropar a la reina Sofía, con la que compartió durante años la convivencia diaria junto a Irene en Zarzuela.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Las infantas Elena y Cristina también tienen previsto desplazarse a Atenas el próximo lunes para despedirse de la ‘tía Pecu’. No se descarta que lo hagan acompañadas por algunos de sus hijos. Por parte de la infanta Elena, podrían viajar Froilán y Victoria Federica, mientras que la infanta Cristina podría acudir con Juan, Pablo, Miguel e Irene, esta última llamada así en honor a la princesa fallecida. Todos ellos mantuvieron siempre un vínculo muy estrecho con Irene de Grecia, con la que compartieron numerosos encuentros familiares y veranos en Palma de Mallorca, y a la que recordaban con el cariño y el respeto propios de una figura casi abuela.

La presencia de los nietos de los reyes eméritos dependerá de sus compromisos personales y laborales, aunque no se descarta su asistencia, teniendo en cuenta que muchos de ellos ya viajaron a Atenas en 2023 con motivo del funeral de Constantino de Grecia. En cuanto al rey Felipe VI, su agenda institucional es más compleja, pero todo indica que permanecerá muy cerca de su madre en estas horas de duelo. La relación entre el monarca y su tía fue siempre especialmente estrecha, algo que quedó patente en 2022, cuando Felipe VI organizó una celebración sorpresa por el 80 cumpleaños de Irene en los jardines de Zarzuela.

La familia real en Palma de Mallorca

Aquel aniversario reunió a buena parte de la familia real, incluida doña Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes también han mostrado siempre un trato cercano y afectuoso con Irene de Grecia. Las imágenes de sus encuentros estivales en Mallorca dan fe de esa relación, que se mantuvo hasta el final. El funeral en Atenas contará además con la presencia de otros miembros destacados de la familia real griega. Entre ellos estarán Ana María, viuda del rey Constantino, así como su hijo Pablo de Grecia, que acudirá acompañado por su esposa, Marie-Chantal, y sus hijos Olympia, Constantino, Aquiles y Odysseas. Dado el estrecho parentesco de la familia real griega con otras casas reales europeas, se espera también la asistencia de representantes institucionales de distintas monarquías, como la princesa Ana de Inglaterra o Christian de Hannover, en un último adiós que reunirá a buena parte de la realeza europea.