España

Retrasos de más de una hora en la alta velocidad en Atocha: un tren parado bloquea las vías

El tren se encuentra entre Madrid y Mejorada del Campo, y está interfiriendo en los trenes de entrada y salida de la capital y provoca fallos en la electrificación de la línea

Una mujer camina por el
Una mujer camina por el andén junto a un tren de AVE de Renfe estacionado en las vías de la Estación de Atocha. (JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS/Imagen de archivo)

Otra vez, retrasos en los trenes. Durante la tarde de este jueves, la estación de Atocha en Madrid sufre retrasos de más de una hora en los servicios de alta velocidad por una incidencia en la infraestructura ferroviaria. El suceso está afectando a miles de viajeros, y genera importantes alteraciones en las conexiones de larga distancia.

Según ha podido saber Europa Press, el origen de la avería se encuentra a la altura de Vallecas, donde un tren se ha quedado parado, en el trayecto entre Atocha y Mejorada del Campo, interfiriendo en los sistemas de electrificación de la vía. Por este motivo, los operadores ferroviarios han decidido cortar ambas vías para realizar el trasbordo de los pasajeros afectados.

Siete trenes a Barcelona y varios servicios afectados

A las tres de la tarde se han contabilizado siete trenes con destino a Barcelona que no habían podido salir de la estación madrileña, entre los que se encontraba un AVE de Renfe programado para las 13.57 horas. Este tren acumulaba más de una hora de demora, mientras que otros servicios, tanto de Renfe como de otras operadoras privadas como Ouigo e Iryo, suman retrasos que oscilan entre los diez y los 50 minutos.

Pero el impacto de la avería no solo se limita a los trenes de salida. También se han visto afectados servicios en sentido opuesto. Un Alvia de Renfe con destino a Pamplona ha tenido problemas al compartir línea con los trenes que van a Barcelona. Además, un Alvia procedente de Pamplona, que tenía su llegada prevista a las 14.34 horas, tenía como nueva hora estimada de llegada las 15.31 horas.

Fuentes de los operadores consultadas por Europa Press han confirmado que el trasbordo de los viajeros se realiza en el tramo afectado, lo que ha obligado a paralizar el tráfico en ambos sentidos, lo que ha incrementado los tiempos de espera para los pasajeros.

Noticia en ampliación.

