Récord de empleo en la OCDE: España destaca entre los países que más crece desde 2019

La ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz. (REUTERS/Violeta Santos Moura/Imagen de archivo)

El mercado laboral de los países desarrollados no hace más que mejorar, pese al contexto económico y geopolítico mundial. Según un estudio publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de empleo en el conjunto de los estados ha alcanzado niveles récord durante el tercer trimestre de 2025. Y España está entre las regiones que mejoran sus datos. Nuestro país figura entre aquellos que han alcanzado máximos históricos y, además, entre los que más han mejorado su situación en los últimos años.

Entre los meses de julio y septiembre de 2025, el porcentaje de población ocupada sobre el total de personas en edad de trabajar, que según la OCDE son aquellas que están entre los 15 y los 64 años, se situó en el 70,3% para el conjunto de la organización. Se trata del tercer trimestre consecutivo en el que este indicador permanece en ese nivel, el más elevado desde que comenzaron los registros comparables en 2005. Esta estabilidad en máximos refleja, según los analistas, la resistencia del empleo frente al endurecimiento de las condiciones financieras y a la pérdida de impulso del crecimiento económico en muchos países.

España lidera el avance del empleo entre los países que marcan récords

Sin embargo, aunque las cifras positivas se han repetido en varios países, no ha ocurrido lo mismo en todos. Francia, Grecia, Hungría, Japón, Corea del Sur, Polonia, Portugal, España y Turquía han alcanzado en el tercer trimestre las mayores tasas de empleo de toda la serie histórica. En nuestro país, concretamente, el porcentaje ha alcanzado el 67%, un nivel nunca antes visto, que confirma la mejora estructural del mercado laboral tras los cambios normativos y la recuperación posterior a la pandemia de 2020.

Más allá de los datos, la evolución deja ver el avance de la economía. España se sitúa entre los países donde más ha crecido la tasa de empleo en este periodo, con un aumento de 3,5 puntos porcentuales. Esta subida contrasta con la media de la OCDE, que apenas supera un punto porcentual (1,4). Solo algunos países del sur y del este de Europa, tradicionalmente más rezagados, han tenido mejoras más pronunciadas.

Avances rápidos desde la cola del mercado laboral

Grecia encabeza este ranking de avances, con un incremento cercano a los ocho puntos, seguida de Polonia y Turquía. En estos casos, la mejora parte de niveles históricamente bajos y responde tanto a la recuperación cíclica como a reformas del mercado de trabajo y a una mayor incorporación de colectivos que antes tenían una presencia limitada en el empleo. Sin embargo, estos progresos no siempre se traducen en tasas elevadas en términos absolutos.

De hecho, Turquía continúa siendo el país con menor tasa de empleo de toda la OCDE, pese a su fuerte crecimiento desde 2019. El 55,1% de su población en edad de trabajar tiene un empleo, un porcentaje muy por debajo del resto de socios. Esta brecha se explica, en gran medida, por la escasa participación de las mujeres en el mercado laboral, un factor que lastra el indicador global.

Después de Turquía, los niveles más bajos de empleo se concentran en Italia y en varios países latinoamericanos miembros de la OCDE. Costa Rica, México, Colombia y Chile presentan tasas claramente inferiores a la media del organismo.

España abandona el primer puesto del desempleo

La fortaleza del empleo también se refleja en la evolución del paro, aunque con matices entre los países. En noviembre, la tasa de desempleo del conjunto de la OCDE se mantuvo estable en el 5%, sin cambios respecto a los últimos datos comparables. Este estancamiento en niveles relativamente bajos apunta a un mercado laboral ajustado, donde la creación de empleo empieza a moderarse, pero sin provocar un repunte del paro.

Desempleo en la UE y en la zona euro.

Con esto, España ha dejado de encabezar el ranking de países con mayor desempleo dentro de la organización. La tasa española ha descendido una décima en noviembre, hasta el 10,4%, mientras que Finlandia ha registrado un aumento de dos décimas, situándose en el 10,6%. Aunque el paro en España sigue siendo elevado en comparación con la media de la OCDE, el cambio de posición refleja una mejora gradual, en línea con el aumento del empleo de los últimos trimestres.

En conjunto, los datos de la OCDE apunta a un mercado laboral que ha demostrado una capacidad de adaptación mayor de la prevista por la inestabilidad de los últimos años. No obstante, el organismo advierte en su análisis que aún existen problemas sin resolver, como la reducción de las desigualdades entre países, la mejora de la calidad del empleo y la necesidad de integrar plenamente a jóvenes, mujeres y trabajadores de mayor edad.