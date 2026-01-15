España

Los restos de un rinoceronte lanudo hallados en el estómago de un lobo momificado por permafrost revelan nuevos detalles de su extinción

Tras secuenciar el genoma del ejemplar, los investigadores no encontraron evidencias de un declive poblacional sostenido de la especie ni de endogamia

Rinoceronte lanudo. (Heinrich Harder/Wikimedia Commons)
Rinoceronte lanudo. (Heinrich Harder/Wikimedia Commons)

La megafauna extinta que pobló la Tierra hace decenas de miles de años continúa generando un gran asombro, tanto por lo que se conoce de ella como lo que todavía es un misterio. El mamut, el león de las cavernas, el megaterio o el rinoceronte lanudo, mamíferos de gran tamaño que se vieron abocados a su desaparición, aunque en algunas ocasiones todavía no se conoce con certeza el motivo.

A día de hoy, los científicos continúan acercándose a estos misterios, descubriendo datos nuevos y refutando otros que hasta el momento componían el relato oficial. Así, un nuevo estudio publicado en la revista Genome Biology and Evolution ha concluido que el rinoceronte lanudo (Coelodonta antiquitatis) probablemente se extinguió de manera rápida, en lugar de tras un declive poblacional sostenido en el tiempo.

Para ello, los investigadores —del Centro de Paleogenética, la Universidad de Estocolmo, la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, la Universidad de Cardiff, la Universidad de Copenhague y la Universidad Federal del Noreste— han utilizado los restos de un rinoceronte lanudo encontrados en 2011 en el vientre lleno de un lobo, en la localidad siberiana de Tumat.

Rinoceronte lanudo. (Royal Tyrrell Museum/Wikimedia
Rinoceronte lanudo. (Royal Tyrrell Museum/Wikimedia Commons)

Las características del cadáver del depredador, un cachorro de entre 3 y 9 meses, resultan sorprendentes: el lobo había quedado momificado en permafrost siberiano, lo que permitió que tanto su cuerpo como el contenido de su estómago tuvieran una mejor conservación.

En un primer momento, se pensó que justo antes de morir el lobo había consumido los restos de un león cavernario. “Fue una gran sorpresa cuando el análisis genético mostró que en realidad era un rinoceronte lanudo”, ha señalado el dr. David Stanton, investigador de la Facultad de Biociencias de la Universidad de Cardiff, que en ese momento trabajaba en el Museo Sueco de Historia Nacional.

Los investigadores del reciente estudio han llevado a cabo una secuenciación del genoma del rinoceronte lanudo. La técnica, por las características en las que se ha realizado y el material con el que se ha trabajado, resulta novedosa: “Nunca antes se había secuenciado el genoma completo de un animal de la Edad de Hielo encontrado en el estómago de otro animal”, destacó Camilo Chacón-Duque, del Centro de Paleogenética, cuyas declaraciones han sido recogidas por la Universidad de Cardiff.

Los resultados del análisis han revelado que el ejemplar devorado no mostraba evidencias de declive poblacional a largo plazo ni de endogamia, lo que se correspondería con una extinción de la especie —que se produjo hace aproximadamente 14.000 años— más rápida, en lugar de tras una reducción prolongada en el tiempo.

La autopsia del cachorro de
La autopsia del cachorro de lobo Tumat-1, cuando se encontró un fragmento de tejido de rinoceronte lanudo en el estómago. (Mietje Germonpré)

La extinción del rinoceronte lanudo fue rápida

Para llevar a cabo el estudio, el genoma del ejemplar hallado en Tumat —datado en 14.400 años, por lo que es uno de los más recientes recuperados de la especie— fue comparado con el de otros dos especímenes previos: uno de hace 18.400 años y otro de 48.500, ambos procedentes de Siberia oriental.

Se observó que los tres individuos compartían niveles equivalentes de diversidad genética, por lo que el rinoceronte lanudo analizado no mostraba una pérdida acelerada de diversidad genética ni un aumento de la carga de mutaciones deletéreas antes de su extinción —cambios en el ADN que incrementan el riesgo de enfermedades o reducen la capacidad de un individuo de sobrevivir y reproducirse—.

Investigadores de Siberia están realizando pruebas a un mamut juvenil cuyos restos, extraordinariamente bien conservados, fueron descubiertos en el permafrost descongelado después de más de 50.000 años.

¿Por qué se extinguió el rinoceronte lanudo?

Un colapso poblacional progresivo podría indicar que la caza humana estaría detrás de la extinción de este mamífero de gran tamaño. Sin embargo, la desaparición súbita revela que “cambios rápidos en las condiciones ambientales” podrían estar detrás de ello.

“Nuestros resultados muestran que los rinocerontes lanudos tuvieron una población viable durante 15.000 años después de que los primeros humanos llegaran al noreste de Siberia, lo que sugiere que el calentamiento climático, más que la caza humana, causó la extinción”, ha afirmado Love Dalén, profesor de genómica evolutiva en el Centro de Paleogenética.

