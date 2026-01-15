España

El pacto de Julio José, Chábeli y Enrique Iglesias para gestionar las acusaciones de agresión sexual hacia su padre: "Están escandalizados"

Chábeli Iglesias, la hija mayor, es quien se encuentra más afectada por la situación que envuelve a Julio Iglesias

Julio José, Chábeli y Enrique
Julio José, Chábeli y Enrique Iglesias

Las recientes acusaciones de acoso, vejaciones y agresión sexual que dos extrabajadoras han presentado contra Julio Iglesias han generado una reacción inmediata y contundente tanto en su entorno profesional como familiar. La familia del cantante ha cerrado filas en torno a su figura, mientras el propio Julio Iglesias ha asegurado que ya colabora activamente con sus abogados para esclarecer los hechos, tal y como asegura la revista ¡Hola!.

La noticia ha tenido un efecto inmediato en quienes rodean a Julio Iglesias y, de manera especial, en la vida de sus hijos mayores. Enrique, Chábeli y Julio José Iglesias han celebrado una reunión privada al enterarse de las informaciones y han decidido actuar siguiendo estrictamente las directrices que su padre les ha transmitido.

Antonio Rossi ha detallado en El programa de Ana Rosa que los tres hijos mayores del intérprete, residentes en Miami, han mostrado su preocupación por la gravedad de las acusaciones y el evidente impacto mediático que conllevan. Según Rossi, Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias tuvieron conocimiento de la denuncia el pasado martes y, desde ese momento, han mantenido una actitud de respaldo absoluto hacia su padre.

El artista actuaba en un Camp Nou abarrotado cuando pidió a los 80.000 espectadores que no creyeran lo que se decía de él. Hoy, el artista es denunciado por agresiones sexuales.

La reacción de los hijos mayores de Julio Iglesias

En palabras del propio Rossi, “están escandalizados” con los hechos que se han difundido y han acordado mantener la unidad familiar en estos momentos delicados. A pesar de este apoyo, los tres conocen la magnitud de la crisis y las posibles consecuencias para la imagen pública tanto de su progenitor como la suya propia. Tras una conversación telefónica, los hermanos han decidido no realizar declaraciones públicas sobre la situación legal de Julio Iglesias y actuar tal y como él les ha solicitado.

El colaborador televisivo ha subrayado que la indicación de Julio Iglesias ha sido clara: desea que ni sus hijos ni ningún miembro de su círculo se pronuncien públicamente acerca del caso, ni siquiera para mostrar apoyo o defenderle ante la opinión pública. Esta decisión pretende evitar cualquier exposición mediática adicional mientras los abogados del cantante trabajan en la estrategia de defensa. Además, Antonio Rossi ha señalado que la hija mayor, Chábeli Iglesias, es quien se encuentra “más afectada”, ya que, en palabras del colaborador, “su tristeza por las acusaciones contra su padre es inmensa”.

Julio Iglesias, ante 80.000 personas
Julio Iglesias, ante 80.000 personas en el Camp Nou en un histórico concierto en 1988.

La investigación a Julio Iglesias

Las indicaciones de Julio Iglesias incluyen, según ha publicado Informalia, que ninguno de sus allegados, incluida su mujer, viaje a la República Dominicana ni se acerque a la vivienda situada allí, debido al incesante acoso de los medios de comunicación y cámaras apostados en las inmediaciones.

La investigación judicial ha dado un paso más esta semana: la Fiscalía de la Audiencia Nacional de Madrid ha abierto diligencias tras recibir la denuncia de las exempleadas, que aseguran haber sufrido los supuestos delitos hace cinco años. La Fiscalía tomará declaración a las dos mujeres presuntamente afectadas, probablemente mediante videollamada.

Julio Iglesias, en imagen de
Julio Iglesias, en imagen de archivo (Europa Press)

En caso de que los testimonios de las denunciantes aporten indicios sólidos de la comisión de un delito, la Fiscalía presentará una demanda formal ante el juzgado. Si, por el contrario, no se observan elementos incriminatorios suficientes, la causa se archivará, y Julio Iglesias podrá continuar con su vida habitual.

