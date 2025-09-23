España

Así celebra Julio Iglesias sus 82 años: discreto, lejos de los focos y con el ojo en su imperio inmobiliario

El artista, que conquistó el mundo con su voz, encuentra ahora calma entre sus mansiones, los recuerdos y las playas caribeñas

Alba García

Alba García

El cantante español Julio Iglesias,
El cantante español Julio Iglesias, en una imagen de archivo. EFE/Thais Llorca

Por muchos años que pasen, Julio Iglesias sigue siendo una de las grandes voces de la música española. Este martes, 23 de septiembre, cumple 82 años, una cifra a la que llega en un momento de máxima discreción. Si bien es habitual que haya titulares alrededor de su persona y de su carrera profesional, hace tiempo que el madrileño disfruta de la etapa más tranquila de su vida, rodeado de su familia y viviendo a caballo entre República Dominicana y las Bahamas.

Pese al peso del apellido, lo cierto es que el gran famoso de la familia sigue siendo él. Su mujer y sus hijos pequeños han optado por la discreción y permanecen alejados tanto de los focos como del mundo influencer. De hecho, este verano tan solo se ha visto a una pequeña parte de la familia: las gemelas Victoria y Cristina, que acudieron junto a su madre, Miranda, a una gala solidaria el pasado 18 de julio.

Cristina y Victoria, las hijas
Cristina y Victoria, las hijas de Julio Iglesias en su enorme finca. (Instagram)

Del cantante no se ha sabido nada durante la época estival, a excepción de una publicación en su perfil de Instagram el 19 de julio. En ella, viajó a un recuerdo de 1968 al compartir una fotografía de su participación en el Festival de Benidorm. “Recuerdo aquel año cuando el jurado de Benidorm dijo ‘sí’ a La vida sigue igual, una canción escrita con la emoción de quien enfrenta un futuro incierto, pero con una esperanza firme. 57 años son muchos, pero siguen tan presentes como si fuera aquel año 68. Siempre hay por qué vivir se convirtió en un pensamiento que aún permanece en mi vida”, escribió.

Sin planes a medio plazo para reaparecer frente a los focos, el autor de Soy un truhán, soy un señor ha encontrado en Instagram la ventana perfecta para comunicarse con quienes le admiran. Sin embargo, esta discreción no significa que Julio Iglesias esté totalmente retirado. De hecho, se ha convertido en el mejor reclamo inmobiliario de Galicia tras comprarse una villa en la localidad de Piñor, en Ourense. Habría sido a comienzos de este año cuando el artista adquirió la propiedad, situada en la tierra natal de su padre, un lugar perfecto para reconectar con sus orígenes.

Julio Iglesias cumple 78 años
Julio Iglesias cumple 78 años en una imagen de archivo. (Europa Press)

Según lo publicado, se trata de una finca de unos 1.500 metros cuadrados, rodeada de muros de piedra de tres metros de altura y equipada con un lago artificial, piscina y un garaje con capacidad para más de 10 vehículos. La propiedad perteneció anteriormente al exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas, y está situada a pocos kilómetros de A Peroxa, la localidad natal del doctor Iglesias Puga, padre de Julio.

La casa de Julio Iglesias
La casa de Julio Iglesias en Vilariño, Piñor, Ourense (GOOGLE MAPS).

Con esta adquisición, el cantante ha ampliado su imperio inmobiliario, del que está pendiente en todo momento y es que lleva años invirtiendo en viviendas y parcelas alrededor del mundo. En España, además de esta casa gallega, tiene una mansión ubicada en la localidad malagueña de Ojén. Se llama Cuatro Lunas, cuenta con 450 hectáreas y es una de las preferidas de sus hijas pequeñas y de su esposa, quienes cada verano aprovechan para viajar a la Costa del Sol y disfrutar de sus encantos.

Noticias del día 22 de septiembre del 2025.

De manera habitual, el artista reside en América junto a su familia, donde es dueño de una idílica vivienda en Punta Cana. Se trata de una casa que él mismo diseñó y que está formada por diferentes bungalós. Tampoco hay que olvidar su residencia de Indian Creek, en Miami. Es una isla de 1,2 kilómetros cuadrados ubicada en la laguna tropical de Biscayne Bay, entre Miami Beach y Bal Harbour. Una urbanización exclusiva en la que apenas hay una treintena de casas construidas y en la que también vive Ivanka Trump.

