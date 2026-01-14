La Policía Nacional detiene a un menor “muy radicalizado” con los postulados de la organización terrorista DAESH tras un altercado con los agentes

Los objetos incautados al detenido (Policía Nacional)

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Ertzaintza ha culminado con la detención, el pasado lunes, de un menor de edad “muy radicalizado” en la localidad de Álava por su presunta participación en delito de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. La investigación se encuentra actualmente bajo la dirección de la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Según explican desde la Policía Nacional en un comunicado, la investigación comenzó el pasado mes de noviembre, cuando los expertos contra el terrorismo yihadista detectaron a una persona afín a los postulados de la organización terrorista DAESH.

Durante las pesquisas los agentes pudieron comprobar como el menor había sufrido una profunda radicalización, llegando a presentarse como “un Mujahideen” (combatiente) y llevado a cabo una autocapacitación a través del consumo de material audiovisual proporcionado por la organización.

La detención se precipitó el pasado lunes cuando el menor protagonizó, presuntamente, un altercado donde los agentes le intervinieron armas blancas, pasamontañas y un arma corta simulada. Este martes agentes de la Policía Nacional y de la Ertzaintza registraron la vivienda del detenido donde intervinieron más objetos relacionados con la investigación.

El crecimiento de la radicalización en España

Las cifras oficiales y los análisis de expertos muestran un creciente desafío para las fuerzas de seguridad españolas en materia de terrorismo yihadista y radicalización violenta. Según los datos del Ministerio del Interior, España cerró 2025 con 100 detenidos por delitos relacionados con el yihadismo, la cifra más alta desde los atentados del 11-M en 2004, y por tercer año consecutivo en ascenso tras los 78 arrestos en 2023 y los 81 en 2024.

En total, desde el 11-M se han acumulado más de 1.200 detenciones en 512 operaciones antiterroristas, con un notable incremento en los últimos años que refleja la persistencia y transformación de la amenaza. Además, de los detenidos en 2025, al menos 14 eran menores de edad, lo que ratifica la preocupación de las autoridades por el creciente papel de los jóvenes en estos procesos de radicalización.

Este repunte no se limita únicamente al volumen global de arrestos, sino también a la composición etaria de los radicalizados. Informes recientes señalan que en 2024 alrededor del 40% de los detenidos por yihadismo tenían menos de 25 años, con al menos once menores de edad entre ellos, evidenciando un preocupante rejuvenecimiento del fenómeno yihadista.

España refuerza su cooperación con Irak en la lucha contra el Daesh en la operación ‘Inherent Resolve’ con un Memorando de Entendimiento. El suelo iraquí es uno de los principales focos de misiones internacionales ante la amenaza terrorista.

Esta tendencia ha sido atribuida en parte al uso intensivo de redes sociales, plataformas de juegos y otros espacios virtuales como canales de captación y adoctrinamiento, donde los mensajes extremistas pueden llegar con facilidad a colectivos vulnerables.

La Fiscalía General del Estado también ha alertado en informes recientes sobre un aumento de las investigaciones relacionadas con menores radicalizados, destacando que una proporción significativa de los casos abiertos por la Fiscalía de Menores están vinculados al terrorismo yihadista. La combinación de autoadoctrinamiento en entornos digitales y la difusión de propaganda violenta han configurado un contexto en el que jóvenes sin vínculos previos con entornos radicales pueden verse atrapados en procesos de radicalización acelerados.