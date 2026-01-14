España

La Policía Nacional detiene a un menor “muy radicalizado” con los postulados de la organización terrorista DAESH tras un altercado con los agentes

En el momento del arresto, encontraron en su mochila diferentes armas blancas, pasamontañas y un arma corta simulada

Guardar
Los objetos incautados al detenido
Los objetos incautados al detenido (Policía Nacional)

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Ertzaintza ha culminado con la detención, el pasado lunes, de un menor de edad “muy radicalizado” en la localidad de Álava por su presunta participación en delito de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. La investigación se encuentra actualmente bajo la dirección de la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Según explican desde la Policía Nacional en un comunicado, la investigación comenzó el pasado mes de noviembre, cuando los expertos contra el terrorismo yihadista detectaron a una persona afín a los postulados de la organización terrorista DAESH.

Durante las pesquisas los agentes pudieron comprobar como el menor había sufrido una profunda radicalización, llegando a presentarse como “un Mujahideen” (combatiente) y llevado a cabo una autocapacitación a través del consumo de material audiovisual proporcionado por la organización.

La detención se precipitó el pasado lunes cuando el menor protagonizó, presuntamente, un altercado donde los agentes le intervinieron armas blancas, pasamontañas y un arma corta simulada. Este martes agentes de la Policía Nacional y de la Ertzaintza registraron la vivienda del detenido donde intervinieron más objetos relacionados con la investigación.

El crecimiento de la radicalización en España

Las cifras oficiales y los análisis de expertos muestran un creciente desafío para las fuerzas de seguridad españolas en materia de terrorismo yihadista y radicalización violenta. Según los datos del Ministerio del Interior, España cerró 2025 con 100 detenidos por delitos relacionados con el yihadismo, la cifra más alta desde los atentados del 11-M en 2004, y por tercer año consecutivo en ascenso tras los 78 arrestos en 2023 y los 81 en 2024.

En total, desde el 11-M se han acumulado más de 1.200 detenciones en 512 operaciones antiterroristas, con un notable incremento en los últimos años que refleja la persistencia y transformación de la amenaza. Además, de los detenidos en 2025, al menos 14 eran menores de edad, lo que ratifica la preocupación de las autoridades por el creciente papel de los jóvenes en estos procesos de radicalización.

Este repunte no se limita únicamente al volumen global de arrestos, sino también a la composición etaria de los radicalizados. Informes recientes señalan que en 2024 alrededor del 40% de los detenidos por yihadismo tenían menos de 25 años, con al menos once menores de edad entre ellos, evidenciando un preocupante rejuvenecimiento del fenómeno yihadista.

España refuerza su cooperación con Irak en la lucha contra el Daesh en la operación ‘Inherent Resolve’ con un Memorando de Entendimiento. El suelo iraquí es uno de los principales focos de misiones internacionales ante la amenaza terrorista.

Esta tendencia ha sido atribuida en parte al uso intensivo de redes sociales, plataformas de juegos y otros espacios virtuales como canales de captación y adoctrinamiento, donde los mensajes extremistas pueden llegar con facilidad a colectivos vulnerables.

La Fiscalía General del Estado también ha alertado en informes recientes sobre un aumento de las investigaciones relacionadas con menores radicalizados, destacando que una proporción significativa de los casos abiertos por la Fiscalía de Menores están vinculados al terrorismo yihadista. La combinación de autoadoctrinamiento en entornos digitales y la difusión de propaganda violenta han configurado un contexto en el que jóvenes sin vínculos previos con entornos radicales pueden verse atrapados en procesos de radicalización acelerados.

Temas Relacionados

Policía NacionalPolicía Nacional EspañaTerrorismoÁlavaDAESHSucesosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El cumpleaños más agridulce de Rodolfo Sancho: su nuevo proyecto laboral y la situación judicial de su hijo, Daniel Sancho

El hijo de Sancho Gracia celebra este 14 de enero su 51 cumpleaños, una edad a la que llega en un momento vital marcado por las luces y las sombras

El cumpleaños más agridulce de

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura y pierde su condición de aforado de cara al juicio por el caso David Sánchez

El ex secretario general del PSOE de Extremadura será juzgado a finales de mayo por la Audiencia Provincial de Badajoz por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el caso de la presunta colocación laboral del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez

Miguel Ángel Gallardo renuncia a

Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los infartos: ”Algo tan simple como la aspirina puede salvarte la vida”

Los profesionales recomiendan la aspirina solo para ciertos grupos y desaconsejan su toma diaria

Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los

Un restaurante madrileño prohíbe el uso de bengalas tras un conato de incendio en uno de sus espectáculos

El GLH Singular Restaurants, encargado del restaurante Fanático, ha asegurado que el establecimiento contaba con todos los certificados de protección ignífuga exigidos por la normativa

Un restaurante madrileño prohíbe el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La fragata ‘Blas de Lezo’

La fragata ‘Blas de Lezo’ de la Armada participa junto a la US Navy en uno de los ejercicios militares marítimos más exigentes del mundo

Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura y pierde su condición de aforado de cara al juicio por el caso David Sánchez

Pere Navarro, director de la DGT, sobre la baliza V-16: “Si tú paras por una avería y no la colocas, te van a denunciar”

La jueza de Catarroja llama a declarar al chófer de Carlos Mazón que le llevó de su comida en el Ventorro al Cecopi el día de la DANA

Feijóo rompe su silencio tras la defensa de Ayuso a Julio Iglesias: se muestra “sorprendido” y ve necesaria la investigación de la Audiencia Nacional

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Números ganadores del Super Once del 14 enero

El Gobierno pide a Bruselas restringir la compra de viviendas que no sean para vivir en Canarias

España tiene suelo para construir siete millones de nuevas viviendas, pero el 99,5% está bloqueado: el 87% carece de acceso a la red eléctrica

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

El Albacete será la primera

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”