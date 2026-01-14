España

Julio Iglesias, ante las acusaciones de agresión sexual por dos de sus extrabajadoras: “Es como si le hubieran matado”

La periodista Paloma García-Pelayo ha sacado a la luz cómo está viviendo el cantante esta delicada situación tras hacerse público el testimonio de dos extrabajadoras de sus mansiones

Julio Iglesias aclaró su situación
Julio Iglesias aclaró su situación y habló de su salud mental: “Nunca he tenido mi mente más clara”

Julio Iglesias se ha vuelto a situar en el centro de los focos, aunque, esta vez, por cuestiones que poco tienen que ver con su trayectoria internacional como cantante o sus relaciones sentimentales. Este martes, 13 de enero, elDiario.es en colaboración con Univisión hicieron público las acusaciones de agresión sexual por parte de dos extrabajadoras suyas.

De acuerdo con sus declaraciones, todo tuvo lugar en 2021, cuando ambas fueron contratadas para trabajar en las residencias que el intérprete de Spanish Girl tiene en República Dominicana y Bahamas. Las dos extrabajadoras afirmaron haber sido sometidas a presiones para mantener relaciones sexuales, con episodios de tocamientos y penetraciones sin consentimiento, además de agresiones físicas como bofetadas y humillaciones verbales. Por el momento, ni el artista ni su equipo de abogados se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, Paloma García-Pelayo ha sacado a la luz en laSexta Clave cuál ha sido la primera reacción de Julio Iglesias tras conocer estos hechos.

Dos exempleadas del servicio doméstico del cantante en sus mansiones relatan que trabajaron "en un ambiente de control, acoso y terror".

“Julio está preocupado. Es lo que me traslada”, ha comenzado a decir la periodista en el espacio de Atresmedia. Y es que la también escritora tuvo la oportunidad de contactar con el entorno más cercano de la pareja de Miranda Rijnsburger para conocer cómo está viviendo esta delicada situación. “Está preocupado por el impacto internacional, porque hoy su imagen ha caído absolutamente y es como si le hubieran matado internacionalmente por su imagen”, ha continuado detallando Paloma García-Pelayo.

La colaboradora de Televisión ha añadido que la expareja de Isabel Preysler “tiene a sus abogados a por todas, confía mucho en uno de ellos. Está por primera vez preocupado, más que otras veces”, ya que se le acusa de trata de mujeres y de agresión sexual. “No es una cosita más, es algo serio”, ha zanjado, haciendo referencia a que las exempleadas han denunciado lo sucedido ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Las acusaciones podrían constituir “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” y “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”. Según elDiario.es, la denuncia señala a Iglesias como autor principal de los hechos e incluye como colaboradoras a dos encargadas de las casas del cantante.

Isabel Preysler reacciona a las acusaciones de Julio Iglesias

La situación que atraviesa Julio Iglesias es bastante delicada, pues los hechos por los que ha sido denunciado son realmente graves. Una de las primeras personas en reaccionar a la inesperada noticia ha sido Isabel Preysler, con quien el cantante tuvo tres hijos: Julio, Enrique y Chábeli. “Está completamente impactada”, reveló Sandra Aladro en El tiempo justo, quien ha contactado con una persona de absoluta confianza para conocer cuál ha sido la reacción de la reina de los corazones al conocer estos hechos.

No es el Julio que ella conoce, es la reflexión que hace. El Julio que ella conoce es un señor con los empleados, con la familia y todas las personas que está en su círculo. Es la frase que verbaliza", detalló la colaboradora del espacio de Telecinco.

