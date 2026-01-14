España

El mundo vivió en 2025 su tercer año más cálido de la historia, con una temperatura media de 14,9 grados, según Copernicus

El organismo advierte de que el límite de 1,5°C del Acuerdo de París para el calentamiento global a largo plazo podría alcanzarse a finales de esta década, mucho antes de lo previsto

Las temperaturas de agosto del
Las temperaturas de agosto del año pasado superaron los 40 grados en muchos puntos de España. (Europa Press)

La temperatura global volvió a romper récords en 2025, cuando el planeta vivió el tercer año más cálido desde que existen registros. El promedio mundial se situó en 14,9°C, apenas 0,01ºC por debajo de 2023 y 0,13ºC menos que 2024, que se mantiene como el año con temperaturas más elevadas en la serie histórica. Así se refleja en el informe ‘Aspectos destacados del clima global’, hecho público este miércoles por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), entidad que gestiona el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS) en representación de la Comisión Europea.

El informe detalla que la diferencia respecto a la media climatológica del periodo 1991-2020 ha sido de 0,59ºC, situando a 2025 como uno de los años más cálidos desde que existen registros globales. Además, se constata que la temperatura del aire ha estado 1,47ºC por encima de los niveles preindustriales (referidos al promedio registrado entre 1850 y 1900), lo que convierte a 2025 en el segundo año con mayor desviación térmica respecto al clima previo a la industrialización.

Evolución mensual y comparación histórica

Según el análisis divulgado por el ECMWF, enero de 2025 marcó un nuevo máximo mensual como el enero más cálido documentado a escala planetaria. Por su parte, los meses de marzo, abril y mayo han sido los segundos más cálidos para esas fechas en todo el historial disponible. Únicamente febrero y diciembre han quedado fuera de esta tendencia, mientras que todos los restantes meses de 2025 han sido más cálidos que cualquier mismo mes observado antes de 2023.

Varias personas pasean por las
Varias personas pasean por las calles de Málaga en agosto del año pasado. (Álex Zea / Europa Press)

El informe también indica que el calentamiento global a largo plazo se sitúa actualmente en torno a 1,4ºC por encima de la época preindustrial, empleando diferentes métodos de estimación basados en los registros de los últimos decenios. “Según la tasa actual de calentamiento, el límite de 1,5°C del Acuerdo de París para el calentamiento global a largo plazo podría alcanzarse a finales de esta década, más de una década antes de lo previsto”, advierten los investigadores en el documento.

Incendios, calidad del aire y salud pública

El informe de Copernicus incide también en cómo la mitad de la superficie continental del planeta ha experimentado en 2025 un mayor número de jornadas con estrés térmico intenso, definido como una temperatura percibida igual o superior a 32ºC. Especialmente en regiones con clima seco y habitual presencia de viento, la persistencia de temperaturas extremas ha influido directamente en la proliferación y evolución de incendios forestales de carácter excepcional.

Vídeos y fotografías aéreas que muestran las zonas verdes y hectáreas que han sido consumidas por el fuego (Fuente: greenpeace).

Según el ECMWF, América del Norte y diversas zonas de Europa han registrado durante 2025 las mayores emisiones anuales totales provocadas por los incendios forestales desde que existen mediciones sistemáticas. Tal y como subraya el informe, “estas emisiones degradaron significativamente la calidad del aire y tuvieron efectos potencialmente nocivos para la salud humana, tanto a escala local como a mayor escala”.

El informe también destaca que la Antártida alcanzó la mayor temperatura media anual registrada hasta el momento y que la temperatura global de la superficie del mar fue de 20,73°C, la tercera más alta en la serie histórica después de 2024 y 2023, y que el Ártico experimentó su segundo año más cálido.

(Con información de Europa Press)

