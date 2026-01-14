Año nuevo, medidas nuevas: la propuesta para facilitar el acceso a la vivienda que recicla Pedro Sánchez en 2026

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento. (Alberto Ortega/Europa Press)

Con la llegada de 2026, el Gobierno de España ha decidido actuar frente al principal problema de los ciudadanos españoles: la vivienda. Este lunes, durante el acto de inauguración de las obras de la “Operación Campamento en Madrid”, Pedro Sánchez anunció las tres medidas con las que intentará revertir la crisis habitacional, recogidas en un Real Decreto Ley que entrará en vigor en las próximas semanas.

Estas medidas siguen la línea de la batería de 12 propuestas presentada hace exactamente un año por el presidente, de las que únicamente han podido aprobarse tres, ya que son las que no han tenido que pasar por la votación del Congreso de los Diputados. En concreto, se trataría del seguro público ante el impago del alquiler, el Perte a la construcción industrializada de vivienda y la puesta en marcha de la nueva Empresa Pública de Vivienda, Casa 47, que toma el relevo de Sepes en la gestión del suelo y el patrimonio inmobiliario estatal.

Las novedades se concentran en la regulación de los alquileres de temporada, donde esperan acabar con el uso fraudulento y especulativo, protegiendo a los inquilinos e inquilinas frente a la realización de contratos inestables de corta duración que se renuevan cada año, evitando “subidas anuales indiscriminadas del alquiler cuando haya una voluntad de residencia habitual”. Además, en las zonas tensionadas, se extenderá el control de precios y se sancionará a quienes incumplan la regulación de alquileres de corta duración.

En esta línea, también se intervendrá el mercado del alquiler por habitaciones, donde los propietarios fragmentan pisos para eludir la normativa sobre alquileres residenciales e incrementar las rentas. Según anunció el Gobierno, se extenderán las garantías de los alquileres habituales a los de habitaciones, limitando el precio de la renta del conjunto de los inquilino a la del contrato de la vivienda completa.

El IRPF, una medida reciclada con algunas variaciones

La tercera medida presentada este lunes por Pedro Sánchez es la bonificación fiscal del 100% en el IRPF a los propietarios que mantengan la renta de los contratos al momento de su renovación. Con esta propuesta, el Ejecutivo espera compensar a los propietarios con una deducción equivalente a lo que habrían percibido en caso de subir el precio del alquiler y aumentar la estabilidad de los contratos con incentivos a favor de la prórroga, renovación y firma de alquileres asequibles y estables.

“Es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ello les pondremos freno”, declaró Sánchez durante una rueda de prensa en el acto de Campamento, haciendo alusión también a que “cada año, cientos de miles de personas firman o renuevan sus contratos de alquiler en un mercado cada vez más voraz".

La medida, que ha recibido el rechazo de algunos de los socios del Gobierno, fue presentada también hace un año, como una de las 12 propuestas para frenar la crisis de vivienda en España. En aquel momento, el Ejecutivo anunció que propondría al Congreso de los Diputados la aprobación de la exención del 100% del IRPF para los propietarios que alquilasen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que se encuentren en las zonas tensionadas.

Otros beneficios fiscales a propietarios aprobados en 2025

Con la entrada en vigor de aquella ley, los propietarios que rubricaron contratos antes de su aprobación mantienen una bonificación del 50% sobre el rendimiento neto del alquiler, siempre que el inmueble se destine a residencia habitual. Por el contrario, quienes formalizaron contratos tras la ley encuentran condiciones mucho más restrictivas.

Por un lado, la bonificación básica partía de un 60%, pero solo se aplica si se cumplen ciertos requisitos detallados en la legislación. Esta cifra puede incrementarse en situaciones muy concretas, como llegar al 90% cuando la vivienda alquilada se localiza en una zona tensionada y el arrendador ha reducido el precio en más de un 5% respecto al contrato anterior, o si el inmueble se ofrece por primera vez en el mercado.

El texto legal contempla otras bonificaciones específicas. Por ejemplo, si el arrendatario es un joven de entre 18 y 35 años o pertenece a un colectivo considerado vulnerable, la bonificación puede llegar al 70%. Además, tras una rehabilitación integral, los propietarios pueden beneficiarse de un 60% de deducción en el IRPF durante los dos años siguientes a la finalización de las obras.