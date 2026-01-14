España

Andrea y Enrique, de ‘La isla de las tentaciones 9′, se van a vivir juntos y descartan tener hijos

La pareja avanza en su relación tras su paso por el reality, el cual afirman les ayudó a consolidarse como equipo

Andrea y Enrique durante el
Andrea y Enrique durante el reencuentro de la novena temporada de 'La isla de las tentaciones', mientras conversan con Sandra Barneda. / Captura de pantalla del programa

Cuatro meses después del final de La isla de las tentaciones 9, los protagonistas se han enfrentado cara a cara en un reencuentro marcado por los reproches. A lo largo de la temporada, las parejas han roto, se han fortalecido y se han engañado. Esta noche, ha sido el turno de varias parejas para cerrar cuentas emocionales que quedaron pendientes tras su experiencia en República Dominicana.

Los primeros asistentes han sido los asistentes Andrea, Juanpi, Mara y Sandra, por un lado; Andrea y Enrique, han sido los segundos en acudir frente a Sandra Barneda; y Claudia, Mari y Gilbert, a continuación. La cita, que ha tenido lugar antes de la inminente participación de Sandra en GH Dúo 4, ha proporcionado un retrato realista de la situación actual entre todos ellos.

Tras “comidas de cabeza”, la pareja relata su felicidad ante Sandra Barneda

Andrea y Enrique, una de las parejas que ha acudido esta noche del martes al reecuentro, avanzan en su relación tras superar desafíos desde su regreso de República Dominicana, según han relatado ante la presentadora Sandra Barneda.

Durante el reencuentro, Enrique ha revelado que afrontó dificultades al volver a la rutina y ha admitido: “Tuve problemas, no estaba acostumbrado a verla a ella, relacionarse, me costó un poco, entré en comidas de cabeza y me di cuenta de que eran inseguridades mías y que puedo confiar en ella”.

Por su parte, Andrea también ha reconocido que la experiencia vivida estos meses atrás ha sido crucial para su desarrollo personal y de pareja al comentar que el programa “me ha cambiado la vida y la relación”. La joven ha ido más allá y ha admitido que “vuelvo a ser feliz con él, aquella chica que confiaba plenamente y que cada uno podía tener su vida”. En resumen, el programa le ha ayudado “a confiar y a alejarme de mis tormentas”.

Enrique y Andrea descartan tener hijos, por el momento

La pareja ha señalado que la comunicación ha mejorado notablemente y que, pese a vivir momentos difíciles por la desconfianza mutua, la convivencia les ha fortalecido: “Se ha puesto en la tentación, lo he pasado muy mal, pero es lo que necesitaba”, ha declarado sinceramente Andrea en el reencuentro.

Sobre sus próximos pasos, Enrique ha detallado sus planes de compartir hogar: “Nos vamos a ir a vivir juntos con nuestra perrita y una gata que ha llegado a la familia nueva”. En escenas más sosegadas que sus compañeros de programa a lo largo del reencuentro, la pareja ha incidido en su vida en común y han detallado sus rutinas conjuntas.

Ambos han descartado, por ahora, la idea de tener hijos, pero han manifestado estar más unidos y optimistas con el futuro de la relación, afirmando que salieron “mucho más reforzados” tras su paso por el programa. Realidad que no ha sido la tónica general durante la noche, ni con sus antecesores (Andrea, Juanpi, Sandra y Mara) ni con sus predecesores en antena (Gerard, Claudia, Mari y Gilbert). Además, el reencuentro en este caso ha estado marcado por el sosiego y el diálogo con la presentadora.

