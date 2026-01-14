La tensión protagoniza el reencuentro de Sandra, Juanpi, Andrea y Mara tras ‘La isla de las tentaciones 9’

Andrea, tentador de la temporada 9, junto a Sandra, una de las integrantes de las parejas del programa. / Captura de pantalla del programa

Cuatro meses después del final de La isla de las tentaciones 9, los protagonistas principales se han enfrentado cara a cara en un reencuentro marcado por los reproches, la tensión y el cierre —o apertura— de cuentas emocionales que quedaron pendientes tras su experiencia en República Dominicana.

En la noche de este martes, los asistentes al programa han sido Andrea, Juanpi, Mara y Sandra, por un lado; Andrea y Enrique, por otro; y Claudia, Mari y Gilbert, a continuación. La cita, que ha tenido lugar antes de la inminente participación de Sandra en GH Dúo 4, ha proporcionado un retrato realista de la situación actual entre todos ellos.

Juanpi se disculpa ante Sandra y ella le pide “ser sincero” con Mara

El reencuentro entre la primera pareja se ha iniciado con la llegada de Andrea, a quien Sandra ha vuelto a ver cara a cara tras haber contado su versión de lo sucedido desde su regreso de República Dominicana. Andrea, serio desde su entrada, ha dirigido sus primeras palabras a Juanpi, criticando su actitud y desencadenando un ambiente de tensión inmediata entre ambos. Durante su intervención, Andrea ha explicado el motivo de su distanciamiento con Sandra: “Cuando salimos fue todo perfecto, básicamente pasó que las circunstancias hicieron que me agobiara, pero no por ella”.

Sandra, por su parte, ha reconocido el esfuerzo realizado por mudarse a Madrid y enfrentarse a una situación que, en palabras de Andrea, terminó siendo insostenible por la barrera emocional que ella había levantado. Sin embargo, las explicaciones no han convencido del todo a Sandra, quien ha afirmado: “El momento de conocernos era ese, tú no lo quisiste, pues fin”. A ello, ha añadido que no tiene nada en contra de él, pero tampoco vas a ser su gran amigo.

A pesar de que ambos han asegurado mantener el contacto, Sandra ha puntualizado que se ha limitado a intercambiar preguntas esporádicas, y no a mantener una conversación real y continuada. Tras aclarar su situación, Andrea ha abandonado la sala, dejando pendiente una resolución definitiva.

Juanpi, expareja de Sandra, junto a Mara, una de las tentadoras de la temporada. / Captura de pantalla del programa

A continuación, Juanpi ha aprovechado la salida de Andrea para dirigirse a Sandra y pedirle perdón: “Quiero que le vaya bien, no quiero nada malo para ella”. Este gesto ha sido agradecido por Sandra, quien ha instado a Juanpi a ser sincero con Mara, su actual pareja: “Espero que te haya servido para aprender y madurar; veo que te quiere, no seas egoísta con ella”.

Por su parte, Mara, preguntada por sus propios sentimientos por la presentadora, ha aclarado que aunque no esté enamorada, siente “cosas muy fuertes”. Ha ido más allá y ha afirmado que se plantea “un futuro con él”, aunque quiere “ir poco a poco y hacer las cosas bien”. Juanpi, por su parte, ha confirmado compartir ese deseo de futuro juntos.

Sandra afirma odiar a Juanpi y él se considera “un cagón” por su infidelidad

En otro momento clave del reencuentro, Sandra y Juanpi han protagonizado un enfrentamiento especialmente intenso. Tal ha sido el nivel de gritos y reproches mutuos que Sandra Barneda, visiblemente sorprendida, ha intervenido para exigir calma: “¡Basta ya! Vamos a mantener la calma. ¿Tú te crees que es normal? ¿Qué ha pasado para que hagáis el espectáculo que acabáis de hacer?”.

Sandra, entre lágrimas, ha verbalizado su rechazo absoluto hacia Juanpi: “Le odio, es lo peor que yo he podido conocer en la vida, no le quiero ver, no quiero una persona como él nunca más”. Él, por su parte, ha acusado a Sandra de dejarle en una posición de mentiroso y manipulador, lo que ha derivado en un nuevo episodio de tensión que ha llevado incluso a la amenaza de abandono, tanto por parte de Sandra como de la propia presentadora.

Aunque ambos han repasado la infidelidad cometida por Juanpi durante el programa, Sandra ha dejado claro que no cree ni olvida ese episodio, a pesar de su reconocimiento sincero: “Te he puesto los cuernos, no puedo hacer nada ya, me dolió, he sido un cagón”.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

Una vez terminada la avalancha de reproches, ambos han recordado que, fuera de cámaras, sí mantuvieron un intercambio de pertenencias y palabras en términos más cordiales, aunque la distancia y la falta de resolución de conflictos están todavía presentes en su relación. La figura de Sandra queda marcada por una mezcla de frialdad e indiferencia hacia Andrea —a quien eligió como tentador durante el programa—, a la vez que la ira hacia Juanpi permanece sin resolver.