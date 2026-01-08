España

Pedro Sánchez insiste en el despliegue de tropas españolas en Ucrania y avanza que solicitará al Congreso enviar soldados a Palestina “cuando se dé la ocasión”

El presidente del Gobierno inaugura la X Conferencia de Embajadores y Embajadora, en un contexto de gran tensión internacional tras la detención de Maduro y las amenazas de Trump sobre Groenlandia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Embajadores en Madrid. ( Zipi Aragon/EFE)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a insistir en el despliegue de tropas españolas en Urania después de la guerra y ha avanzado que solicitará al Congreso hacer los propio en Palestina “cuando se dé la ocasión”.

Así lo ha afirmado en su discurso de inauguración de la X Conferencia de Embajadores y Embajadora, que tiene lugar en un momento de mucha tensión internacional tras la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el territorio europeo de Groenlandia.

Sobre la operación estadounidense en el territorio caribeño, Sánchez ha vuelto a denunciar que la operación militar de EEUU en Venezuela constituye una “violación del derecho internacional” y ha reclamado una transición democrática “sin injerencias externas”.

“No caben tibiezas ni medias tintas”, ha afirmado este jueves el jefe del Ejecutivo, quien ha matizado que, “al igual que cuando tuvimos que rechazar la supuesta victoria de maduro en las elecciones en Venezuela, la violación del derecho internacional siempre es una derrota”. “No debemos callarnos ante amenazas tan implícitas”, ha dicho.

Noticia en ampliación

