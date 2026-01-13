La vicepresidenta de la Asamblea Nacional francesa anuncia que presentará una petición formal para salir de la OTAN, una “alianza al servicio de los Estados Unidos”

Clemence Guette, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional francesa, anuncia que presentará una petición formal para salir de la OTAN, una “alianza militar dirigida y al servicio de los Estados Unidos” (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El primer sábado de 2026, el Gobierno estadounidense de Donald Trump bombardeó varios objetivos en el interior de Venezuela. Horas más tarde, se anunciaba que Nicolás Maduro y Cilia Flores se encontraban bajo custodia estadounidense y que sería “juzgado por narcoterrorismo y posesión de armas”, como presunto líder del Cártel de los Soles (que días más tarde dejaría de ser “cártel” en la acusación formal para pasar a ser un “sistema de clientelismo” en lo que aparenta ser una concesión de que tal cártel no existe como un grupo criminal estructurado). La reacción política internacional a esto fue dispar, entre quienes celebraban el hecho y sus implicaciones; quienes condenaban todos los aspectos de la operación; y quienes celebraban la caída de Maduro al tiempo que expresaban preocupación y rechazo el intervencionismo estadounidense.

A los pocos días, Trump anunciaba su nuevo objetivo: Groenlandia. Esta vez, no por cuestiones relacionadas con la presunta corrupción o participación en redes de narcotráfico de ningún mandatario, sino por necesidades de “seguridad nacional” que, a juicio del mandatario estadounidense, Dinamarca “no puede” satisfacer. Hará “algo”, ha prometido, “por las buenas o por las malas”.

La reacción europea a estas amenazas de anexión fueron de rechazo, como la afirmación de Mette Frederiksen, primera ministra danesa, de que cualquier intento estadounidense de anexionarse la isla perteneciente al Reino de Dinamarca podría significar “el fin de la OTAN”. Es destacable, sin embargo, la reticencia de Mark Rutte, secretario general de la OTAN, a comentar las declaraciones del presidente estadounidense, afirmando simplemente que “Donald Trump está haciendo lo correcto para la OTAN” y, en relación a Groenlandia, que trabaja para “garantizar que, como alianza, hagamos todo de forma colectiva y a través de nuestros aliados individuales para que el Ártico siga siendo seguro, como todos coincidimos en que debe ser una prioridad”.

Lo cierto, sin embargo, es que a pesar de que las amenazas estadounidenses no se han traducido en nada todavía, ya está provocando reacciones oficiales desde algunos países europeos: la captura de Nicolás Maduro y las amenazas de anexión de Groenlandia, entre otras cosas, han impulsado a Clémence Guetté, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Francia, a dar un paso que ya venía gestándose dentro del movimiento La Francia Insumisa (LFI). Según ha informado Le Journal du Dimanche al inicio de la semana, Guetté comunicó la presentación de una propuesta formal - que todavía no figura en la página web de la Asamblea Nacional - para que Francia abandone la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), comenzando con la salida del mando militar integrado.

La diputada de LFI expuso, en un comunicado publicado en su perfil de X, varias razones que, a su juicio, motivan el replanteamiento de la relación con la OTAN. En sus palabras: “Los Estados Unidos de Trump secuestran a un jefe de Estado en Venezuela. Los Estados Unidos de Trump apoyan y respaldan militarmente un genocidio en Palestina. Los Estados Unidos de Trump amenazan a Groenlandia con una anexión armada. Los Estados Unidos de Trump bombardean pueblos en total violación del derecho internacional”. Estas acciones, puntualizó, reabren el debate sobre la permanencia de Francia en lo que llama una “alianza militar dirigida y al servicio de los Estados Unidos”.

Le Journal du Dimanche recogió que para La Francia Insumisa la captura de Maduro es solo una justificación más para la postura que defienden desde hace tiempo. El movimiento ya decía en 2022 que la OTAN no tiene razón de ser desde el fin de la Guerra Fría, argumentando que “la única alianza militar integrada del mundo” ha ampliado su radio de operaciones e intervenido en conflictos “perjudiciales para la paz y nuestra seguridad”, como en los Balcanes o Afganistán.

La iniciativa de Guetté, una “propuesta de resolución para la retirada planificada de la OTAN”, todavía no figura en la página oficial de la Asamblea Nacional. En realidad, la discusión sobre la pertenencia a la OTAN no es nueva en el país. Hizo eco del comunicado de Guetté el diputado Gabriel Amard, también de La Francia Insumisa, a través de X: “De hecho, Francia debe retirarse del mando militar integrado de la OTAN y, posteriormente, de la propia OTAN. Debemos no ser alineados”, expresa su mensaje. Existe un antecedente en la política francesa: el presidente Charles de Gaulle retiró a Francia del mando militar conjunto, aunque mantuvo su participación política. No fue hasta el año 2009, con el presidente Sarkozy, que el país galo se reincorporó al liderazgo militar de la Alianza. “Nuestra disuasión nuclear y muestra diplomacia deben servir a nuestra independencia y unir a la mayoría de los países. Francia merece algo mejor que ser lacayo de Trump, Putin o Netanyahu, quienes violan el derecho internacional”, concluye el mensaje de Amard.

Es improbable que la propuesta de Guetté tenga ninguna gran consecuencia, mucho menos inmediata, pero su posición en el Gobierno francés confiere a la iniciativa un peso político que va más allá de una simple opinión. La petición de Guetté, como vicepresidenta de la Asamblea Nacional y miembro clave de la cúpula de La Francia Insumisa, es un intento claro de poner sobre la mesa la posibilidad de la salida de la Alianza, planteada como una discusión estructurada sobre soberanía, alineamiento y autonomía estratégica en lugar de un comentario político pasajero.