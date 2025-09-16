Una comisión de la ONU dijo que se cometió un genocidio contra la población en Gaza e Israel rechazó sus conclusiones

La ONU concluyó que Israel cometió actos de genocidio contra la población palestina en Gaza

Una Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas concluyó este martes que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza durante la ofensiva desencadenada tras los ataques del grupo terrorista Hamas en octubre de 2023.

El grupo de expertos, presidido por la jurista Navi Pillay, realizó estas afirmaciones en un informe extenso presentado ante la prensa y dirigido tanto al Gobierno israelí como a la comunidad internacional.

“Las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes cometieron cuatro de los cinco actos que constituyen genocidio”, según el derecho internacional, explicó la presidenta de la Comisión.

Estos cuatro actos incluyen: el asesinato deliberado, causar graves daños físicos o mentales, imponer condiciones de vida que puedan llevar a la destrucción total o parcial del grupo palestino y aplicar medidas destinadas a impedir nacimientos en el grupo afectado.

Palestinos desplazados abandonan Ciudad de Gaza ante la inminente ofensiva final de Israel (REUTERS/Mahmoud Issa/Archivo)

Respuesta del Ejército de Israel

Un oficial militar israelí aseguró este martes durante un encuentro virtual con la prensa que la acusación por parte de una comisión de la ONU, según la cual el Ejército de Israel comete un genocidio en Gaza, “carece de fundamento”.

“Estas afirmaciones carecen de fundamento”, aseguró el oficial, que prefirió mantener el anonimato, durante la comparecencia, con motivo del inicio de la operación terrestre del Ejército contra la ciudad de Gaza, donde han muerto en lo que va de jornada al menos 37 palestinos.

El oficial afirmó que “ningún país desértico en la historia, un país en un año de sequía, ha provisto de 14 millones de litros de agua diarios de su propia agua y sido acusado de genocidio”.

Un soldado israelí custodia un cargamento de ayuda humanitaria en Gaza (REUTERS/Amir Cohen)

Detalles del informe

El informe de Pillay, quien anteriormente encabezó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, incluye entre los datos más alarmantes la caída abrupta de la esperanza de vida en Gaza en el último año. La Comisión documentó que el promedio pasó de 75,5 años antes del conflicto a solo 40,5 años recientemente, y hasta 34,9 años según mediciones actuales. Los expertos subrayan que estos cálculos no contemplan el efecto de la malnutrición, la falta de atención médica ni el impacto de la violencia continua, lo que indicaría una realidad aún más grave.

Dentro de las condiciones que han impactado los nacimientos, el informe señala la destrucción de una clínica de fertilidad en Gaza, donde se perdieron cerca de 4.000 embriones y 1.000 muestras de esperma y óvulos no fertilizados. Esta pérdida, según la Comisión, ha provocado daños mentales de corto y largo plazo a las personas que esperaban recurrir a estos métodos para tener hijos.

La responsabilidad del genocidio, sostiene la Comisión de la ONU, recae en las “más altas instancias” del Estado de Israel.

“La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes en las más altas instancias, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza”, afirmó Pillay.

El documento acusa directamente al presidente israelí Isaac Herzog, al primer ministro Benjamín Netanyahu y al ex ministro de Defensa Yoav Gallant de incitación y responsabilidad en estos hechos.

El informe también cuestiona la falta de respuesta interna. Señala que el Estado de Israel no ha prevenido, investigado ni procesado actos relacionados con el genocidio, incumpliendo así con los estándares internacionales de justicia. La Comisión indicó que aún revisa las declaraciones de otros responsables políticos y militares israelíes para determinar posibles implicaciones legales adicionales.

La Comisión de la ONU urge al Gobierno de Israel a poner fin de inmediato al genocidio en Gaza y a cumplir con las medidas provisionales dictadas previamente por la Corte Internacional de Justicia. Entre esas medidas destacan prevenir nuevos actos de genocidio, investigar posibles crímenes, preservar evidencias y permitir la entrada de ayuda humanitaria.

“Israel debe poner fin a su política de hambre, levantar el asedio y facilitar y garantizar el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria a gran escala”, remarcó Pillay al presentar el informe.

El documento aborda además la dimensión internacional del caso. Acusa a la comunidad internacional de complicidad pasiva por no actuar ante las señales y evidencias de genocidio, y recuerda la obligación de los Estados de perseguir y sancionar cualquier participación directa o indirecta —tanto de individuos como de empresas— en los actos denunciados.

“La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Cuando surgen señales y pruebas claras de genocidio, la ausencia de acción para detenerlo equivale a complicidad”, concluye el informe.

La Comisión, que incluye entre sus miembros al jurista australiano Chris Sidoti, subraya que el análisis y la documentación de pruebas seguirán en marcha para ampliar la rendición de cuentas y evaluar responsabilidades adicionales a nivel interno e internacional.

(Con información de EFE)