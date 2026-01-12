Rutte apunta que los países de la OTAN debaten "los próximos pasos" para que el Ártico "siga siendo seguro"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido este lunes que la defensa de la región del Ártico es "una prioridad" para la Alianza Atlántica y ha detallado que los Estados miembro están debatiendo los "próximos pasos" para que el Ártico, y por tanto Groenlandia, "siga siendo seguro".

"Tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de que el Ártico siga siendo seguro. Y actualmente estamos debatiendo los próximos pasos sobre cómo asegurarnos de que damos un seguimiento práctico a esas discusiones para garantizar que hagamos todo de manera colectiva y a través de nuestros aliados individuales para asegurarnos de que el Ártico siga siendo seguro", ha afirmado Rutte.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa conjunta desde Zagreb con el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, en la que el ex primer ministro neerlandés ha insistido en que "todos los aliados coinciden en la importancia del Ártico" porque saben que con la apertura de las rutas marítimas "existe el riesgo de que rusos y chinos estén más activos".

EL DESHIELO, CLAVE EN LA APUESTA POR MÁS SEGURIDAD

Rutte ha recordado que hay ocho países que se encuadran dentro de la región del Ártico, de los cuales siete están en el seno de la OTAN, incluidos Estados Unidos y Canadá, así como otros cinco países europeos como Dinamarca (a través de Groenlandia), Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia.

El otro país es Rusia, si bien China --a ojos de la Alianza Atlántica--, "se ha convertido en una especie de país ártico" por su "volumen de sus actividades y su interés en la región". Este hecho "ya llevó el año pasado a algunos debates" en el seno de la OTAN que culminaron "con mucho éxito", según ha explicado su secretario general.

Rutte ha añadido que todos los países de la OTAN están observando que, "a través de los cambios en los patrones meteorológicos" --el deshielo--, se están abriendo nuevas rutas marítimas en el Ártico. "Tenemos que asegurarnos de hacer todo para proteger esa región. Es una parte vital del territorio de la OTAN", ha asegurado.

"Eso es exactamente por lo que en el pasado la OTAN no estaba tan involucrada cuando se trataba del Ártico. Pero desde 2025, a petición de los siete aliados del Alto Norte que limitan con el Ártico, la OTAN se ha implicado más", ha apostillado, recalcando que "la defensa colectiva" de la región "es crucial".