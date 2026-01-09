Espana agencias

La principal fuerza de izquierdas anuncia una moción de censura, la segunda contra Lecornu

París, 9 ene (EFECOM).- La principal fuerza de izquierdas, la Francia Insumisa (LFI), anunció este viernes una moción de censura contra el Gobierno de Sébastien Lecornu, la segunda que enfrenta tras la comunicada anoche por el ultraderechista Agrupación Nacional (RN).

Ambos partidos, que representan algo más de un tercio de los diputados en la Asamblea Nacional, justificaron sendas mociones, que se votarán previsiblemente en los próximos días, al considerar que el presidente francés, Emmanuel Macron, no ha hecho lo suficiente para impedir el pacto comercial entre la UE y el Mercosur, que podría obtener luz verde este mismo viernes en Bruselas por los Veintesiete.

"Francia resulta humillada en Bruselas por un pacto con el Mercosur que Macron nunca ha bloqueado durante los ocho años que lleva en el poder (...) Su gestión es tan desastrosa que ha sido incapaz de condenar la agresión de Estados Unidos contra Venezuela. Lecornu y Macron tienen que marcharse", declaró en un mensaje en 'X' la líder parlamentaria de la LFI, Mathilde Panot.

Si se espera que la moción del RN tenga muy pocos apoyos, debido al veto de la izquierda, la que presente el LFI puede sumar más debido a que la ultraderecha no ha tenido en otras ocasiones reparos en apoyar las mociones de los progresistas.

La iniciativa de la Francia Insumisa podría incluso prosperar si los socialistas, que hasta hoy no han apoyado otras mociones de censura contra el actual el Ejecutivo, y una parte de la derecha clásica de los Republicanos la respaldan. De momento, ninguno de los dos partidos ha dado indicaciones de lo que hará.

El primer ministro Lecornu criticó "las posturas cínicas y partidistas" del RN y el LFI y recordó que Francia se opondrá oficialmente a la ratificación del tratado entre la UE y el Mercosur, una postura, que, sin embargo, no evitaría que sea aprobado por la UE debido a que no parece que haya una minoría de bloqueo.

El jefe de Gobierno advirtió de que estas mociones solo sirven "para debilitar la voz de Francia" y para "atrasar" las discusiones sobre el Presupuesto de 2026, todavía pendiente de aprobación. EFECOM

