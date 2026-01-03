Podemos llama a romper relaciones con EEUU y abandonar la OTAN tras el ataque de Trump a Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el Gobierno venezolano desconoce la ubicación actual del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, tras la notificación acerca de su captura por parte de fuerzas estadounidenses. Según consignó Fox News, citando fuentes del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump declaró que el Ejército de ese país detuvo a Maduro y a su esposa para luego trasladarlos fuera de Venezuela. Ante esta situación, el gobierno venezolano exigió a la administración estadounidense que aporte pruebas sobre el estado y paradero de ambos mandatarios.

De acuerdo con información publicada por Fox News y reproducida por diversos medios, la operación militar estadounidense en territorio venezolano se llevó a cabo principalmente en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, zonas identificadas como objetivos tanto civiles como militares por el Ejecutivo venezolano. Las autoridades del país sudamericano catalogaron estas acciones como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”, mostrando su rechazo a la justificación de Estados Unidos sobre el inicio de la intervención armada.

Mientras tanto, en España, figuras relevantes de Podemos emplearon sus perfiles en la red social X para manifestar su oposición a las operaciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos en Venezuela. Según informó el medio digital, Ione Belarra, secretaria general del partido, condenó los ataques estadounidenses y propuso la ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos, así como la salida inmediata de la OTAN. En su declaración, Belarra sostuvo que “Estados Unidos piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana. No lo podemos permitir. Mi rechazo más profundo a este ataque a Venezuela. España es un país de paz. Rompamos relaciones con EEUU y salgamos de la OTAN antes de que sea tarde”.

La eurodiputada Irene Montero, también integrante de Podemos, expuso su posición respecto a la operación militar estadounidense, señalando a través de la misma red social que “Trump bombardea Venezuela. EE.UU. es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo. España es un país de paz y el Gobierno debe romper toda alianza con EEUU, empezando por la OTAN. Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, no más guerras por petróleo”. El medio detalló que estas afirmaciones consolidan la demanda del partido de una desvinculación total de España con Estados Unidos, e instan al Gobierno español a romper las relaciones bilaterales, aludiendo a la postura pacifista del país.

La reacción internacional ante el inicio de las operaciones estadounidenses en Venezuela generó diversos pronunciamientos políticos. Según detalló Fox News, fuentes vinculadas a la Casa Blanca confirmaron, bajo anonimato, que la intervención militar busca ejercer presión sobre el Gobierno venezolano a raíz de las políticas llevadas adelante por Nicolás Maduro. El conflicto se encuentra en un estado de tensión, marcado por el reporte oficial del gobierno venezolano sobre los ataques efectuados en diferentes zonas de la capital y otros estados del país.

Diversos actores políticos y gobiernos del continente y de Europa se mantienen atentos al desarrollo de los hechos, esperando más información sobre la situación de los líderes venezolanos y el desenlace de la intervención en curso. El gobierno de Venezuela reiteró su condena a lo que denomina “agresión militar” y la considera un atentado grave contra su soberanía y la seguridad de su población, según informó la vicepresidencia del país sudamericano en sus comunicados recientes.