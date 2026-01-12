España

Las enfermeras no podrán dispensar medicamentos contra la infección de orina: afectará a las pacientes de cistitis o pielonefritis

La Audiencia Nacional ha suspendido la guía tras la solicitud de la Organización Médica Colegial

La Audiencia Nacional (AN) ha ordenado la suspensión cautelar de la guía que permitía a las enfermeras “la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos” para infecciones urinarias en mujeres adultas. Esta decisión afecta directamente a quienes padecen cistitis o pielonefritis, dos de las infecciones más comunes del tracto urinario femenino. La acción ha sido la consecuencia de una solicitud de la Organización Médica Colegial (OMC), quien recurrió la resolución de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en agosto de 2024.

Dicha publicación reitera que esta decisión es “una ayuda a los/las profesionales para mejorar los resultados en salud de las personas que atienden, a través de una atención sanitaria integral, segura, colaborativa, de calidad”. No obstante, dado el auto de la AN se suspende toda aplicación aprobada de la guía hasta que exista una sentencia firme en el proceso administrativo, aun en curso.

Por su parte, Tomás Cobo, presidente de la OMC, sostiene que decisión judicial “respalda los argumentos de la corporación médica para garantizar la seguridad del paciente y la adecuada cualificación profesional para el diagnóstico y tratamiento”. En su opinión, “la rapidez o la conveniencia organizativa no pueden prevalecer sobre la garantía de una atención sanitaria basada en la formación y competencias legalmente atribuidas”.

La posición de la Organización Médica Colegial: “Nuestra actuación ha sido responsable”

De este modo, a pesar de estar en contra de la ‘Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os’, ha enfatizado que “este auto no supone un cuestionamiento del papel esencial de la enfermería, profesión imprescindible y complementaria". Más bien, el presidente de la OMC quiere aclarar que esto es “una llamada a respetar el marco legal vigente y el principio de prudencia cuando se adoptan decisiones que afectan directamente a la salud de las personas”, ha declarado.

Además, ha insistido en que en la organización “siempre hemos defendido la colaboración entre profesionales, pero también la necesidad de que cualquier cambio competencial se base en una evaluación rigurosa, dialogada y sustentada en la evidencia científica y en la seguridad del paciente”. Por lo que la resolución de la Audiencia Nacional confirma que “nuestra actuación ha sido responsable, proporcionada y orientada exclusivamente a la protección de los ciudadanos y a la calidad del sistema sanitario”. Y es que, según la normativa europea y española, la prescripción de medicamentos está reservado exclusivamente a médicos, odontólogos o podólogos -dentro de sus respectivas competencias-.

Trabajar como enfermero en Noruega

Qué abarcaba la guía

Tal y como se indica en el BOE, el objetivo de la guía es “maximizar la accesibilidad de la población al sistema sanitario, dando una respuesta segura, rápida y eficaz”. De esta forma, la decisión de este reglamento se determina por la necesidad de que “la terapia antimicrobiana empírica se inicie cuanto antes, teniendo en cuenta los factores de riesgo de resistencia a los medicamentos”; además de no necesitar un urocultivo rutinario.

La publicación de la guía en el BOE el 9 de agosto de 2024 supuso un avance en el acceso rápido al tratamiento para miles de mujeres con infecciones urinarias no complicadas. Y es que dentro de la guía se contemplan dos tipos principales de infecciones urinarias: cistitis, que afecta a la vejiga y al tracto urinario inferior, y pielonefritis, que compromete el tracto urinario superior y los riñones. Estas infecciones, especialmente la primera, son frecuentes en mujeres adultas y requieren un tratamiento temprano para evitar complicaciones.

La OMC mantiene que la prescripción de medicamentos es “un acto médico” que exige una formación específica de seis años en el Grado de Medicina y una especialización de cuatro o cinco años más. Ahora, la suspensión de su aplicación deja en manos del personal médico, por el momento, la exclusiva facultad de prescribir los medicamentos necesarios para abordar estos cuadros clínicos.

