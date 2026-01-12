España

España, líder de la investigación europea: tratamientos del cáncer, enfermedades raras y medicamentos innovadores centran los ensayos nacionales

El país vuelve a posicionarse en 2025 como el más activo a nivel continental en la investigación clínica, con más de 900 nuevos ensayos autorizados

Una científica observa muestras a través de un microscopio en un moderno laboratorio equipado con instrumentos de alta tecnología y tubos de ensayo, reflejando el avance de la investigación científica y médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

España ha logrado este 2025 fortalecer su posición de liderazgo en el campo de la investigación médica. Con más de 962 ensayos clínicos iniciados en el último año, según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), el país es el más activo dentro de la Unión Europea, con una tasa de crecimiento sostenida desde hace más de 10 años.

La Aemps ha publicado este lunes los datos del Registro Español de Estudios Clínicos relativos a 2025, que evidencian el liderazgo español a nivel europeo e internacional. Según el organismo público, el país es referente en áreas como la investigación de medicamentos destinados a tratar el cáncer, enfermedades raras, terapias avanzadas y medicamentos innovadores. Todos ellos son “campos que requieren de una alta especialización y que son prioritarios para la salud pública" ha destacado la Aemps en un comunicado.

En 2025, la AEMPS autorizó un total de 378 ensayos en oncología, con hospitales españoles de referencia a nivel europeo. Estas cifras sitúan a España como el país europeo con más investigaciones en esta área terapéutica, con un amplio margen respecto al segundo. En el ámbito nacional, los estudios contra el cáncer representan cerca del 40% del total autorizado. Le siguen, a considerable distancia, patologías del sistema inmunitario con un 10,5%, sistema nervioso con un 6,9%, patologías cardiovasculares con un 6,2% y tracto respiratorio, con un 4,4%. Un 22,5% de las investigaciones que se realizaron en nuestro país, además, estaban centradas en enfermedades raras.

Terapias avanzadas e innovadoras

Fotografía de archivo fechada el 14 de enero de 2017 que muestra a dos mujeres mientras trabajan en un laboratorio. EFE/ Román G. Aguilera

Según la propia Aemps, España se mantiene a la cabeza en investigación de medicamentos de terapia avanzada, con 40 ensayos clínicos, gracias al conocimiento de sus evaluadores y a la existencia de estructuras especializadas en centros hospitalarios de referencia.

Un indicador central que refleja el impulso investigador de España es el número de ensayos en fases tempranas, donde se concentran los desarrollos de nuevos fármacos. En 2015 se habían autorizado 156 estudios de fase I y I/II (un 19% del total ese año). Diez años después, la cifra ha aumentado a 244 ensayos, representando el 25% del total autorizado en 2025.

Si estos avances han sido posibles, según la Aemps, es gracias a factores fundamentales para la investigación, entre los que destaca una red hospitalaria con cerca de 1.000 centros implicados en investigación clínica en los últimos cinco años, y una participación creciente de pacientes, que sitúa a España entre los países europeos con mayor tasa de reclutamiento, debido a la confianza depositada en el personal sanitario. La colaboración entre el sector público y el privado permite atraer proyectos internacionales y aporta una ventaja competidora respecto a otros países de la UE. Asimismo, la estrecha relación con los comités de ética y un sistema de reuniones de seguimiento mensual refuerzan la calidad y la transparencia en los procedimientos.

Otro pilar es la regulación flexible y adaptativa de la Aemps, que presta un asesoramiento continuo y mantiene guías actualizadas para facilitar la realización de ensayos, agilizando el proceso sin relajar las garantías. Durante 2025, la Agencia ha intensificado sus esfuerzos para acortar los plazos de evaluación y aumentar la eficiencia regulatoria, una estrategia destinada a mantener y reforzar la posición de España como destino preferente para la investigación clínica internacional.

