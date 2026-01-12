Cómo hacer rösti de patata, la versión suiza de la tortilla española que se hace con poco más de dos ingredientes

El rösti, una receta típica de Suiza (Adobe Stock)

La cocina típica suiza cuenta en su recetario con una guarnición muy similar a nuestra tortilla española, mucho más sencilla de preparar que esta y sin utilizar siquiera huevo, aunque también con la patata como protagonista principal. Se trata del rösti, una especie de torta a base de patata rallada que se cocina en la sartén, consiguiendo un exterior dorado y un interior suave y jugoso.

Existen opiniones divididas sobre la manera en la que preparar el rösti perfecto. El principal motivo de disidencia no es otro que el empleo de patatas cocidas o crudas en su elaboración. Nosotros coceremos ligeramente este tubérculo, durante no más de 10 minutos, para asegurarnos de que nuestro rösti queda muy jugoso por dentro pero firme y con cuerpo en su contenido. La masa a base de patata se sofríe lentamente en grasa, tradicionalmente mantequilla o manteca de cerdo.

Este sencillo plato, que prepararemos con poco más de dos ingredientes, resulta el acompañante perfecto para complementar todo tipo de recetas, desde carnes en salsa o salchichas, hasta pescados, o incluso podemos tomarlo como plato principal acompañado de una simple ensalada verde.

Tal es la importancia de este plato, nacido en la zona germanoparlante del país, que su nombre se utiliza incluso para escenificar la división cultural suiza. El Röstigraben, que podríamos traducir como la ‘zanja del Rösti’ o la ‘cortina de Rösti’, es el nombre con el que se hace referencia a la línea divisoria cultural entre la Suiza francófona y la alemana, una separación geográfica que no sigue líneas bien definidas y que hace referencia a cuestiones más allá de lo lingüístico, entrando en el terreno de lo cultural, lo político y lo ideológico.

Receta de rösti suizo

El rösti suizo es una preparación donde la patata toma el protagonismo, formando una especie de torta dorada y crujiente por fuera, pero suave y jugosa en su interior. Su secreto radica en el punto de cocción de la patata y en el uso generoso de mantequilla para lograr esa textura inconfundible. El toque de cebolla potencia el sabor sin restar protagonismo al ingrediente principal.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35-40 minutos Preparación de ingredientes: 15 minutos Cocción: 20-25 minutos



Ingredientes

1 kg de patatas harinosas (tipo Yukon, russet o similares)

1 cebolla grande

50 g de mantequilla (y un poco más para freír)

Sal al gusto

Cómo hacer rösti suizo, paso a paso

Lava las patatas con piel y cuécelas en agua con sal durante 10 minutos. Deben quedar semi-cocidas (firmes pero no crudas). Escúrrelas y deja enfriar completamente; lo ideal es cocinarlas el día anterior y refrigerar. Pela las patatas cocidas y rállalas en tiras. Pela y pica la cebolla muy fina o rállala. En un bol grande, mezcla la patata rallada, la cebolla y la sal. Pon a calentar parte de la mantequilla a fuego medio en una sartén amplia y antiadherente. Añade la mezcla de patata y cebolla, extendiéndola de manera uniforme y presionando ligeramente para formar un disco compacto. Cocina durante unos 10 minutos hasta que la base esté dorada y crujiente. No muevas el rösti mientras se dora para lograr una corteza crujiente y uniforme. Para voltearlo, utiliza un plato o una tapa más grande que la sartén, cubre la sartén y dale la vuelta rápida y cuidadosamente, añade el resto de la mantequilla y luego desliza el rösti de nuevo en la sartén. Cocina por el otro lado durante 8-10 minutos, hasta que ambos lados estén dorados y crujientes. Sirve caliente, cortado en porciones.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 9 g

Hidratos de carbono: 33 g

Proteínas: 3 g

Fibra: 4 g

Sodio: 280 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El rösti suizo se puede conservar hasta tres días en un recipiente hermético en el frigorífico. Para recuperar su textura crujiente, caliéntalo en una sartén o en horno precalentado a 180 ℃ durante unos minutos antes de servir.