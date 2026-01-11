Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Xabi Alonso lamenta el cansancio: "Algunos jugadores están haciendo un gran esfuerzo y eso se nota". / Archivo

El Barcelona conquista la Supercopa de España al imponerse al Real Madrid por 3-2 en la final disputada en Yeda (Arabia Saudí), un encuentro que ha quedado marcado por la intensidad de sus protagonistas y la alternancia constante en el marcador. El entrenador merengue, Xabi Alonso, ha afirmado en declaraciones recogidas por la Agencia EFE al finalizar el partido que se siente orgullo porque “el quipo ha tenido un gran compromiso”. Además, también ha tenido buenas palabras para sus jugadores, como Vinícius, de quien ha ensalzado su “gol espectacular”.

El equipo azulgrana ha logrado el primer trofeo de la temporada tras un duelo que ha reafirmado su buen estado de forma y su capacidad colectiva, en contraste con un Real Madrid voluntarioso, pero lastrado por las ausencias y la falta de acierto en los minutos clave, apuntan desde la Agencia EFE. “Hay una mezcla de emociones”, afirma Alonso, “la decepción de no haber podido ganar el título y no ganar la final, pero orgullosos porque hemos dado la cara todo el partido”.

Del mismo modo, el técnico madridista ha reiterado la voluntad de su equipo y ha querido recordar a declaraciones a la prensa que aunque no tuvieran aciertos hacia el final del encuentro, “ha sido un partido muy parejo”. A ello, ha Alonso ha querido destacar las lesiones de sus jugadores y ha resaltado que en el caso de Vinícius, tras “dieciséis partidos consecutivos sin marcar”, el atacante ha aprovechado la situación. El técnico vasco también ha aludido al papel de Kylian Mbappé, quien regresaba tras una lesión en la rodilla izquierda y ha disputado los últimos veinte minutos: “Iba a entrar Kylian justo antes de encajar el 3-2. [...] No estaba para iniciar un partido con la intensidad que iba a tener”, ha explicado Xabi Alonso.

Cronología de un triunfo azulgrana

El partido ha comenzado con una presión continua de ambos equipos y, en el minuto 35, Raphinha ha adelantado al Barcelona al aprovechar un error de Rodrygo en la salida de balón del Real Madrid. El delantero brasileño ha definido con precisión al superar a Tchouaméni y batir por bajo a Thibaut Courtois, situando el balón lejos del alcance del portero madridista.

Con el tiempo añadido de la primera parte ya en marcha, Vinícius ha igualado el marcador con una jugada individual en la que ha superado primero a Koundé con un túnel y, tras dejar atrás a Pau Cubarsí, ha cruzado el disparo a la red para romper una racha de dieciséis partidos sin marcar.

Apenas iniciada la segunda mitad, el choque ha mantenido su carácter abierto. En el minuto 50, la visión de Pedri ha facilitado un pase al espacio que Robert Lewandowski ha finalizado con una vaselina para adelantar de nuevo al conjunto azulgrana. Pero el Real Madrid no ha tardado en responder, y tras una acción a balón parado, Huijsen ha rematado de cabeza, Raphinha y el poste han evitado el tanto, pero finalmente Gonzalo García ha empatado el duelo en una acción de oportunismo tras caer al suelo. La igualdad y la tensión han presidido el tramo final, mientras cada equipo buscaba la victoria con todas sus armas.

Claves colectivas y momentos decisivos para la victoria azulgrana

El rendimiento de Raphinha ha resultado determinante, y la organización del torneo le ha concedido el reconocimiento como jugador más valioso (‘MVP’) de la competición gracias a su doblete en la final, como ha señalado la Agencia EFE. Mientras que su compañero Pedri ha querido destacar que “el año pasado hizo un temporadón que la gente no valoró lo suficiente”.

Lewandowski, por su parte, ha subrayado el valor colectivo de la victoria y ha afirmado a Movistar Plus, citado por la Agencia EFE: “El Real Madrid ha jugado bloque bajo y estamos intentando siempre buscar acciones para marcar gol; necesitamos a veces un poco de paciencia”. Sin embargo, el polaco ha querido remarcar que “contra el Real Madrid, tenemos siempre que jugar al cien por cien”.

Los jugadores azulgranas se han enfocado en sus declaraciones en la victoria contra los blancos, por lo que afirman que están “muy contentos”. El delantero ha recalcado además la importancia de la victoria en una cita grande y el papel decisivo de Raphinha: “Sabe cómo tiene que marcar un gol y siempre está en buen momento. Y también estamos juntos, como un equipo. Y ganamos como un equipo”.

Uno de los episodios cruciales del partido ha llegado en los minutos finales, cuando la expulsión de De Jong por una entrada sobre Kylian Mbappé ha dejado en inferioridad al Barcelona. El Real Madrid ha aprovechado esta circunstancia para buscar el empate, rozándolo en dos ocasiones claras. Primero, Álvaro Carreras ha desaprovechado un remate franco con la pierna izquierda, y posteriormente, en la última jugada del choque, Raúl Asencio ha rematado con todo a favor tras un centro de Mbappé, pero Joan García ha evitado el empate en una intervención que ha sentenciado la victoria catalana antes del pitido final.

El contexto del triunfo, premios individuales y derrotero de ambos equipos

El regreso de Ronald Araujo tras superar problemas de salud mental ha dejado una de las imágenes más significativas, ya que el defensa uruguayo ha sido el encargado de levantar la decimosexta Supercopa de España para el club azulgrana. La Agencia EFE ha recordado que Araujo volvió a la dinámica del equipo el pasado 29 de diciembre, tras una baja de más de un mes a raíz de la expulsión sufrida ante el Chelsea y el impacto emocional que siguió a ese episodio. Antes de la ceremonia de entrega del trofeo, Pedri ha sido distinguido con el galardón a la mejor asistencia del torneo.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

La celebración sobre el césped del Alinma Stadium, con más de 60.000 espectadores, ha contado con la bandera de Brasil como protagonista junto a Raphinha, quien ha festejado el triunfo con evidente euforia. Los organizadores han dispuesto las medallas para los subcampeones y para los colegiados, antes de que el Barcelona subiera a recoger el trofeo. Mientras tanto, los jugadores y el cuerpo técnico del Real Madrid han abandonado el terreno de juego en silencio, salvo algún gesto aislado de frustración, como la patada que Arda Güler ha propinado a una botella antes de regresar para saludar al rival.