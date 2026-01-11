FC Barcelona - Real Madrid, la final de la Supercopa de España en directo: horario y dónde ver el partido, en vivo

El Real Madrid y el FC Barcelona disputan nuevamente la final de la Supercopa de España, repitiendo el enfrentamiento que definió el título en la edición anterior. En aquella ocasión, el Barcelona se impuso con un resultado de 2-5, logrando así el trofeo y consolidándose como campeón. Este año, el conjunto azulgrana llega a la final con la intención de defender el título y sumar un nuevo éxito a su palmarés.
La final se celebrará en la ciudad de Jeddah, Arabia Saudí, un escenario que ha acogido en varias ocasiones este torneo y que se prepara para recibir a los dos equipos más emblemáticos del fútbol español. Real Madrid y Barcelona llegan a la cita tras superar a sus respectivos rivales en las semifinales y con sus plantillas en busca de un nuevo trofeo.
El encuentro entre ambos clubes genera gran expectación tanto por la rivalidad histórica como por el atractivo futbolístico que suele ofrecer este tipo de duelos. Además, la presencia de figuras de talla internacional en ambos equipos eleva aún más el interés en torno a la final. La Supercopa de España definirá en Jeddah cuál de los dos clubes suma un nuevo título a su historial y se convierte en el supercampeón nacional, en una cita que reúne a millones de aficionados pendientes del desenlace.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Los azulgranas acuden a la cita como vigentes campeones del torneo y como actuales líderes de la liga. Mientras que el club blanco aterriza en la final con serias dudas en su juego.