El precio de los trasteros en Valencia se dispara: comprar uno cuesta hasta 33.000 euros y ya supera al de una plaza de garaje

El precio de los trasteros en Valencia ya supera de lejos el de una plaza de aparcamiento: algunos están a la venta a 6.000 euros el metro cuadrado, mientras que el alquiler está de media a 120 euros al mes. Según las inmobiliarias, hay un déficit muy grande de trasteros en el Cap i Casal, haciendo que los pisos sean cada vez más pequeños. Actualmente, en la plataforma inmobiliaria Idealista solo hay a la venta 64 trasteros en toda la ciudad y en alquiler, 87.

El alquiler de un trastero mediano (7,86 metros cuadrados) en una calle del barrio de Russafa puede alcanzar los 200 euros al mes, mientras que comprar uno, en algunos casos, es toda una inversión: “Siete metros cuadrados en la avenida Cortes Valencianas son 33.000 euros”, explica la consultora inmobiliaria Cristina Recasens a Levante. Por otro lado, Vicente Díez, portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de València, comenta al medio anteriormente mencionado: “Es una locura pagar esos precios por almacenar objetos”.

El precio por siete metros cuadrados es de 33.000 euros. (Captura de pantalla)

En Valencia, el alquiler de una plaza de aparcamiento cuesta entre 70 y 100 euros al mes según el barrio en el que esté situada. Por otro lado, la compra está entre los 20.000 y los 22.000 euros, precisa Nora García (presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana Asicval) a Levante. En la calle Clariano, que se encuentra cerca de la plaza Xùquer, se vende un trastero de once metros cuadrados por 40.000 euros: “Que salgan a la venta trasteros por 33.000 o 40.000 euros en València es una auténtica barbaridad”, comenta García.

No hay suficientes trasteros

Según Vicente Díez el problema es que se trata de “un producto muy escaso”. Por ello, todo lo que está en venta o alquiler tiene un precio muy alto. “Los trasteros de dos metros cuadrados cuestan 12.000, eso da un precio de 6.000 euros el metro cuadrado. Los trasteros un poco más grandes superan con creces los 25.000 euros”.

El experto explica que no es una casualidad que haya tan pocos trasteros en el mercado, pues antes de la década de 2000 apenas se hacían en Valencia. Los de las fincas nuevas en la mayoría de casos están vinculados a plazas de aparcamiento: “Por menos de 10.000 euros no encuentras ni trasteros pequeños”, destaca.

Por otro lado, la media de las plazas de garaje es de diez metros cuadrados. Eso implica que la diferencia de precio es aún más grande. “Ahora, los edificios nuevos sí que tienen trastero porque es muy rentable para los promotores. Ganan mucho más dinero que con las plazas de aparcamiento, que además necesitan espacio para los viales”, explica Cristina Recasens.

Alternativas a los trasteros tradicionales

Algunas grandes empresas se dedican a alquilar espacios de almacenamiento en naves situadas en polígonos industriales como Vara de Quart o en el área metropolitana de Valencia para ofrecer una alternativa a los trasteros tradicionales. Se trata de empresas como Bluespace, que tiene cinco centros en Valencia y los municipios de alrededor. Ofrece trasteros y almacenes desde un metro cuadrado a doscientos metros cuadrados. Otro ejemplo es la empresa Box2box que alquila trasteros de seis metros cuadrados por 111 euros cada cuatro semanas.

En Valencia también se nota interés por la reconversión de bajos comerciales en trasteros: “Es una buena opción de inversión comprar un local para segmentarlo en trasteros. Como cada vez es más complicado abrir pisos turísticos, es una alternativa muy interesante”, explica Cristina Recasens. La rentabilidad de este tipo de inversiones podría superar el 10%.