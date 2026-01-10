Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica en Aragón. (Europa Press)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a todos los presidentes autonómicos del partido a una cumbre sobre financiación autonómica que se celebrará el próximo 18 de enero en Zaragoza. La cita tiene como objetivo trazar una estrategia común frente a la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y sentar las bases del modelo de financiación que el PP aplicaría si llega al Palacio de la Moncloa.

La convocatoria, anunciada durante la XXVIII Interparlamentaria del PP en A Coruña, tiene por objetivo perfilar la oposición al nuevo sistema propuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y preparar una contrapropuesta propia que Feijóo se ha comprometido a aprobar en el primer año de su mandato, en caso de ocupar la presidencia del Gobierno.

Las elecciones tendrán lugar el 8 de febrero. Por parte del PSOE, la candidata es Pilar Alegría, exportavoz del Gobierno, quien se tendrá que ceñir al pacto alcanzado días atrás por Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para reformar el sistema de financiación autonómica. Un modelo que, según el PP, perjudica a Aragón en términos de ingresos por habitante y favorece únicamente a Cataluña.

Los consejeros del PP asistirán a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada por Montero para conocer los pormenores de la propuesta, aunque no descartan levantarse antes de la votación para mostrar su desacuerdo, como ya hicieron en años anteriores ante medidas similares que califican de “corrupción política”.

El modelo de financiación del PSOE

Pilar Alegría ha defendido que Aragón recibirá un incremento del 9,61% en 2027. El equivalente a 629 millones de euros más que con el modelo actual, liderado por el PP. Asimismo, la candidata socialista ha asegurado que los fondos se destinarán a mejorar los servicios públicos y crear nuevos derechos, frente al modelo de Azcón, que según la exportavoz del Gobierno, ha priorizado la privatización y los beneficios de “amiguetes”.

“En vez de destinar estos recursos a la mejora de la calidad pública, ha abierto la puerta a la llegada de un nuevo hospital privado; o en lugar de una escuela rural de calidad, ha optado por el bachillerato concertado”, ha criticado Pilar Alegría.

Por otro lado, la candidata del PSOE también ha destacado la importancia de la solidaridad interterritorial y la variable de despoblación, que beneficia a territorios como Aragón. Además, se ha comprometido a reforzar infraestructuras y mejorar las condiciones del sector de la discapacidad.

Pilar Alegría será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, por lo que su adelanto fuerza su salida anticipada del Gobierno.

Las críticas del PP

El nuevo modelo de financiación autonómica planteado por la ministra Montero ha sido calificado por el PP como “injusto”, porque, según los barones, busca contentar al independentismo catalán a costa de quebrar la solidaridad interterritorial y la redistribución de la riqueza.

“Es un palo para los ciudadanos que cumplen y un premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder. Todo para seguir unas semanas más en el poder. Un cheque para poder continuar. Además, de una infamia, eso también es corrupción”, ha acusado Miguel Tellado, secretario general del PP. Del mismo modo, ha acusado al PSOE y a los independentistas de “repartirse el dinero de todos los españoles”.