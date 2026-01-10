El poder de las abejas: son capaces de reconocer rostros humanos

Seis curiosidades del animal terrestre más grande del mundo: tiene una esperanza de vida de hasta 70 años.

Las abejas juegan un papel clave en la polinización y la conservación de la biodiversidad. Pero hay a quienes les dan miedo y prefieren no acercarse a ellas (ni que se les acerquen), mientras que otros las consideran uno de los insectos más sorprendentes. Y es que son muchas las curiosidades que rodean a estos pequeños animales. Una de las principales es su capacidad para poder reconocer rostros humanos, tal y como descubrió hace años una investigación de la Universidad de Queensland, en Australia.

Lejos de limitarse a la polinización, estos insectos han desafiado las expectativas sobre la inteligencia animal. El equipo de investigadores diseñó un experimento para explorar el alcance de las capacidades cognitivas de las abejas. El procedimiento incluyó el uso de fotografías de personas, presentadas como parte de una prueba selectiva.

Durante el estudio, los expertos recompensaron a las abejas con una solución azucarada cada vez que elegían correctamente una imagen facial entre varias alternativas. Este método permitió observar cómo los insectos aprendían a distinguir rasgos humanos, una aptitud hasta ahora considerada exclusiva de los seres humanos y algunos primates.

No solo distinguen rostros humanos, sino que también los recuerdan

Millones de alimentos dependen de la labor polinizadora de las abejas. (Freepik)

El experimento arrojó un resultado inesperado: las abejas lograron no solo aprender a distinguir rostros humanos, sino también recordarlos con una precisión sorprendente. Este hallazgo ha puesto de manifiesto la capacidad de procesamiento visual de estos insectos, a pesar del diminuto tamaño de su cerebro.

El cerebro de una abeja, que apenas alcanza el tamaño de una semilla de sésamo, contiene cerca de un millón de neuronas. Aunque esta cifra es diminuta si se compara con los 86 mil millones del cerebro humano, los investigadores destacaron que el sistema neuronal de estos insectos funciona con una eficiencia notable.

Las abejas pueden desempeñar tareas como la navegación a varios kilómetros de distancia y la comunicación mediante danzas. Ahora, el reconocimiento de rostros se suma a la lista de capacidades cognitivas avanzadas. Según los expertos, la clave de este logro radica en la forma en que procesan la información visual. Lejos de analizar los rostros como una suma de ojos, nariz y boca, identifican un patrón global. Este enfoque, conocido en inteligencia artificial como “procesamiento de patrones globales”, les permite memorizar y diferenciar los rostros como un todo, facilitando la identificación.

Cómo influye esto en el desarrollo de sistemas de reconocimiento facial

Abejas en el interior de una colmena.

El avance logrado por los investigadores australianos no solo amplía el conocimiento biológico sobre las abejas, sino que también plantea retos y oportunidades en el campo de la tecnología. La habilidad de estos insectos para reconocer rostros ha despertado el interés de expertos en inteligencia artificial, al ofrecer pistas para el desarrollo de algoritmos más ágiles y eficientes en el reconocimiento facial.

La estructura y funcionamiento del pequeño cerebro de una abeja podrían inspirar mejoras en la programación de sistemas capaces de procesar grandes volúmenes de información visual. Comprender estos mecanismos podría acercar la tecnología a modelos más simples y eficaces.

El estudio también resalta la urgencia de proteger a las poblaciones de abejas, que enfrentan amenazas como la destrucción de hábitats, el uso intensivo de pesticidas y los efectos del cambio climático. Salvaguardar a estos insectos no solo es esencial para la agricultura y la polinización de cultivos, sino que permite seguir explorando las capacidades cognitivas insospechadas dentro del reino animal.