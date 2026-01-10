España

El poder de las abejas: son capaces de reconocer rostros humanos

Un grupo de investigadores de la Universidad de Queensland, en Australia, descubrió que no solo son unos insectos clave para la polinización y el mantenimiento de la biodiversidad

Guardar
Seis curiosidades del animal terrestre más grande del mundo: tiene una esperanza de vida de hasta 70 años.

Las abejas juegan un papel clave en la polinización y la conservación de la biodiversidad. Pero hay a quienes les dan miedo y prefieren no acercarse a ellas (ni que se les acerquen), mientras que otros las consideran uno de los insectos más sorprendentes. Y es que son muchas las curiosidades que rodean a estos pequeños animales. Una de las principales es su capacidad para poder reconocer rostros humanos, tal y como descubrió hace años una investigación de la Universidad de Queensland, en Australia.

Lejos de limitarse a la polinización, estos insectos han desafiado las expectativas sobre la inteligencia animal. El equipo de investigadores diseñó un experimento para explorar el alcance de las capacidades cognitivas de las abejas. El procedimiento incluyó el uso de fotografías de personas, presentadas como parte de una prueba selectiva.

Durante el estudio, los expertos recompensaron a las abejas con una solución azucarada cada vez que elegían correctamente una imagen facial entre varias alternativas. Este método permitió observar cómo los insectos aprendían a distinguir rasgos humanos, una aptitud hasta ahora considerada exclusiva de los seres humanos y algunos primates.

No solo distinguen rostros humanos, sino que también los recuerdan

Millones de alimentos dependen de
Millones de alimentos dependen de la labor polinizadora de las abejas. (Freepik)

El experimento arrojó un resultado inesperado: las abejas lograron no solo aprender a distinguir rostros humanos, sino también recordarlos con una precisión sorprendente. Este hallazgo ha puesto de manifiesto la capacidad de procesamiento visual de estos insectos, a pesar del diminuto tamaño de su cerebro.

El cerebro de una abeja, que apenas alcanza el tamaño de una semilla de sésamo, contiene cerca de un millón de neuronas. Aunque esta cifra es diminuta si se compara con los 86 mil millones del cerebro humano, los investigadores destacaron que el sistema neuronal de estos insectos funciona con una eficiencia notable.

Las abejas pueden desempeñar tareas como la navegación a varios kilómetros de distancia y la comunicación mediante danzas. Ahora, el reconocimiento de rostros se suma a la lista de capacidades cognitivas avanzadas. Según los expertos, la clave de este logro radica en la forma en que procesan la información visual. Lejos de analizar los rostros como una suma de ojos, nariz y boca, identifican un patrón global. Este enfoque, conocido en inteligencia artificial como “procesamiento de patrones globales”, les permite memorizar y diferenciar los rostros como un todo, facilitando la identificación.

Cómo influye esto en el desarrollo de sistemas de reconocimiento facial

Abejas en el interior de
Abejas en el interior de una colmena.

El avance logrado por los investigadores australianos no solo amplía el conocimiento biológico sobre las abejas, sino que también plantea retos y oportunidades en el campo de la tecnología. La habilidad de estos insectos para reconocer rostros ha despertado el interés de expertos en inteligencia artificial, al ofrecer pistas para el desarrollo de algoritmos más ágiles y eficientes en el reconocimiento facial.

La estructura y funcionamiento del pequeño cerebro de una abeja podrían inspirar mejoras en la programación de sistemas capaces de procesar grandes volúmenes de información visual. Comprender estos mecanismos podría acercar la tecnología a modelos más simples y eficaces.

El estudio también resalta la urgencia de proteger a las poblaciones de abejas, que enfrentan amenazas como la destrucción de hábitats, el uso intensivo de pesticidas y los efectos del cambio climático. Salvaguardar a estos insectos no solo es esencial para la agricultura y la polinización de cultivos, sino que permite seguir explorando las capacidades cognitivas insospechadas dentro del reino animal.

Temas Relacionados

AnimalesAnimales EspañaEcologismoNaturalezaCambio climáticoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ecologistas denuncian la muerte a disparos de tres lobos en Palencia cuando la especie todavía estaba protegida

Los datos, confirmados por la Junta de Castilla y León, revelan una “elevada tasa de mortandad no natural que compromete su estado de conservación”. Otros siete ejemplares fueron atropellados

Ecologistas denuncian la muerte a

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre la iluminación del coche: “Es muy importante que veas bien en carretera”

Nuevas opciones de bombillas permiten mejorar la visibilidad sin complicaciones legales ni grandes gastos

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre

La nueva vida de Isabel Pantoja Gran Canaria: alquiler por 5.000 euros al mes y al lado de su sobrina Anabel Pantoja

La tonadillera se ha trasladado al archipiélago canario y, actualmente, vive en una de las zonas más exclusivas de la isla

La nueva vida de Isabel

El 1% más rico consume en los primeros días de 2026 el CO₂ que le correspondería en todo un año

Oxfam alerta de la responsabilidad desproporcionada de las personas ultrarricas en la crisis climática y reclama medidas fiscales y regulatorias para reducir sus emisiones

El 1% más rico consume

A partir de qué mes de baja se deja de cotizar: superar el umbral provoca incluso la suspensión del puesto de trabajo

Esto no equivale a un despido, sino a un periodo en el que la Seguridad Social debe decidir si ordena la vuelta a la oficina o la incapacidad permanente

A partir de qué mes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Jesús Montero defiende el

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

Un hombre recurre la restitución de la herencia a dos hijos desheredados por su abuela y la Justicia lo rechaza: su apelación se centró en criticar el sistema sucesorio

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

ECONOMÍA

A partir de qué mes

A partir de qué mes de baja se deja de cotizar: superar el umbral provoca incluso la suspensión del puesto de trabajo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

El pacto UE-Mercosur, en cifras: las exportaciones españolas hacia Argentina crecerán un 66%

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España