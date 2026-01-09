España

Una excavación arqueológica revela la evidencia más antigua de incesto: una prueba de ADN identifica un vínculo padre-hija en la Edad del Bronce

El análisis genético de 23 esqueletos en una cueva de Italia confirma una relación parental inédita para la prehistoria europea

Guardar
Se descubre el primer caso
Se descubre el primer caso de incesto en la Edad de Bronce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de científicos ha realizado un hallazgo sin precedentes en el sur de Italia. El estudio, publicado por Communicationsbiology, ha logrado identificar en una cueva de Calabria la evidencia más antigua conocida de incesto entre un padre y su hija. El descubrimiento se remonta a la Edad del Bronce, en un periodo comprendido entre los años 1780 y 1380 a.C.

La investigación se llevó a cabo en el yacimiento prehistórico de Grotta della Monaca, donde los expertos recogieron muestras de ADN de 23 esqueletos. Los resultados sorprendieron a la comunidad científica, ya que los análisis confirmaron que un adolescente tenía padres que eran familiares de primer grado. El padre de este joven era el único hombre adulto sepultado junto a mujeres y niños, lo que sugiere que tal relación podría haber sido aceptada en esa pequeña sociedad.

Al conocer los resultados de ADN e identificar que había una relación paterno filial y reproductiva entre los huesos enterrados, se empezaron a plantear varias dudas. Según los investigadores, nunca antes se había documentado un caso tan antiguo de incesto padre-hija en restos humanos. Este hallazgo ofrece una ventana única para conocer cómo vivían y se relacionaban las personas en comunidades remotas hace más de tres mil años.

El descubrimiento del incesto

El análisis genético realizado por el equipo de arqueólogos reveló detalles inesperados sobre las costumbres familiares de la época. En la tumba, además del joven con padres de primer grado, se encontraron otros grupos de parientes, como una madre junto a su hija. Este tipo de agrupaciones es habitual en los cementerios prehistóricos, pero el caso de incesto es la excepción.

La Guardia Civil interviene 2.500 piezas arqueológicas robadas en yacimientos de la provincia de Cáceres

Además, se halló otra tumba con los restos de un hombre adulto y un niño pequeño. El ADN del menor mostró el nivel más alto de endogamia jamás registrado en restos antiguos. En este caso, no se encontraron restos de la madre, lo que deja abierta la historia de esa familia. La presencia de estos casos en un solo lugar indica que existían lazos familiares muy estrechos y poca diversidad genética en la comunidad.

A pesar del impacto del descubrimiento, los científicos no encontraron pruebas de que la población fuera demasiado reducida ni señales de que existieran sistemas jerárquicos o de poder que fomentaran el incesto con fines de riqueza o dominio. Los motivos por los que se permitían estas prácticas siguen siendo un misterio.

Los detalles de la excavación arqueológica

El hallazgo de Grotta della Monaca plantea interrogantes sobre las normas sociales y culturales de las comunidades prehistóricas. Alissa Mittnik, investigadora del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania y coautora del estudio, explicó que este caso podría reflejar costumbres propias de una población pequeña.

Los restos de ADN revelan
Los restos de ADN revelan incesto en la Edad de Bronce (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación demostró que no hay pistas sobre presiones externas o necesidades extremas que hayan obligado a mantener relaciones entre familiares tan cercanos. El hecho de que el padre fuera el único hombre adulto enterrado con mujeres y niños podría dar pistas sobre el papel especial que tenía en el grupo.

Este descubrimiento ha generado un intenso debate entre los expertos, ya que pone en duda muchas ideas previas sobre las relaciones familiares y las reglas sociales en la prehistoria europea. La cueva de Calabria, ahora famosa por este hallazgo, se convierte en una pieza clave para entender la vida y las costumbres de los antiguos habitantes del sur de Italia.

Temas Relacionados

CuevasDescubrimientos ArqueológicosArqueologíaFamiliaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex

El rey Mohamed VI vende las millonarias propiedades de su madre, Lalla Latifa, en París

El soberano marroquí y sus hermanos han decidido desprenderse de todas las viviendas que su progenitora adquirió en la capital francesa durante su vida

El rey Mohamed VI vende

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

La ministra Montero ha anunciado que la propuesta prevé aumentar la parte que reciben de los dos impuestos hasta un 55% y 56,5%

El Gobierno presenta su modelo

El Papa León XIV hará su primer viaje oficial a España este año: visitará Canarias, Madrid y Barcelona

Así lo ha confirmado el cardenal José Cobo tras un encuentro mantenido entre Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, y los arzobispos de estas tres diócesis

El Papa León XIV hará

Cómo hacer pan de lentejas en casa, una receta muy fácil, saludable y sin gluten

Este pan de lentejas sin gluten y con semillas es perfecto para quienes buscan una alternativa saludable y rica en proteínas al pan blanco habitual

Cómo hacer pan de lentejas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura ante la jueza

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las prestaciones de ingreso mínimo vital alcanzan a 400.000 personas más en España en 2025, un 19% más

Precio del oro en España hoy viernes 9 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”