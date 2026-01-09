España

Los Mossos buscan a un hombre en Calella (Barcelona) por la agresión a su pareja y la madre de ella: una en estado grave y otra con muerte cerebral

El caso está siendo investigado como violencia machista por el Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de los Mossos d’Esquadra

Los Mossos d’Esquadra han desplegado este jueves un amplio operativo en Calella, Barcelona, tras una violenta agresión que mantiene a dos mujeres en estado crítico. La policía catalana busca a un hombre como principal sospechoso de atacar a su pareja y a la madre de esta en el domicilio familiar, situado en una zona residencial de la localidad. Una de las víctimas, pareja del presunto agresor, se encuentra en un estado de muerte cerebral; y su madre en estado grave.

El caso está siendo investigado como violencia machista y ha provocado una fuerte conmoción tanto en el municipio como en el entorno cercano de las víctimas. De confirmarse como tal, sería el tercer asesinato de una mujer por violencia machista este año, el 1.244 desde 2003, año en que se empezaron a recopilarse estos datos en España.

Según fuentes policiales consultadas, los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la tarde en el interior de la vivienda. Vecinos del edificio alertaron a los servicios de emergencia tras percibir ruidos y signos evidentes de una situación grave. El aviso movilizó de inmediato a efectivos de la Policía Local de Calella y a sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas, quienes intervinieron en primera instancia y trasladaron a las dos mujeres a un centro hospitalario. La pareja del presunto agresor permanece en situación de muerte cerebral, mientras que su madre continúa ingresada y en estado muy grave.

El Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de los Mossos d’Esquadra asumió la responsabilidad del caso. Desde ese momento, se desplegó un dispositivo especial para localizar al sospechoso, que aún no ha sido detenido. La Policía de la Generalitat trabaja con varias líneas de investigación abiertas y se han intensificado los controles en las inmediaciones de Calella y municipios limítrofes. Las pesquisas se centran en reconstruir los movimientos previos y posteriores del presunto agresor, así como en recabar testimonios que permitan esclarecer los detalles del ataque.

Ana Redondo, ministra de Igualdad, ha confirmado que la agresión se encuentra bajo investigación, subrayando que todavía no se puede categorizar el crimen como violencia de género. Ha recordado, sin embargo, que un “asesinato machista se enfrenta a penas privativas de libertad muy importantes, que pueden ir desde los 15 a los 25 años de prisión e incluso la prisión permanente revisable”. “Un asesino de mujeres, un asesino machista, es un mal padre, un mal ciudadano y una mala persona”, ha valorado.

Pilar Alegría asegura el compromiso del Gobierno contra la violencia de género con motivo del 25-N.

Por el momento, no constan antecedentes de la mujer agredida en el circuito municipal de atención a víctimas de violencia machista, según confirmaron fuentes del Ayuntamiento de Calella. El presunto agresor no figura como vecino de la localidad, lo que ha incrementado la colaboración entre distintas unidades policiales para ampliar el radio de búsqueda y evitar su posible huida.

La noticia ha tenido un impacto notable en la comunidad local. El Ayuntamiento de Calella informó de la convocatoria de una concentración este viernes a las ocho de la tarde en la plaza del Ajuntament. El acto contará con la lectura de un manifiesto y la intervención del alcalde, Marc Buch, quien expresó su repulsa ante los hechos y trasladó el apoyo institucional a las familias afectadas. La convocatoria se difundió a través de los canales oficiales del consistorio y en redes sociales, bajo el mensaje de condena a la grave agresión a dos mujeres de la localidad.

Mientras tanto, la investigación se mantiene bajo secreto y los agentes continúan recabando pruebas en la vivienda donde se produjo la agresión. El caso ha reabierto el debate en la localidad sobre la prevención y detección temprana de la violencia de género, así como sobre los recursos disponibles para la protección de posibles víctimas. Asociaciones y colectivos del municipio han manifestado su solidaridad y se han sumado a la convocatoria del Ayuntamiento para expresar su rechazo y exigir justicia.

Desde la tarde del jueves, la presencia policial en Calella se ha intensificado y se mantienen patrullas en distintos puntos estratégicos. Los Mossos d’Esquadra han solicitado la colaboración ciudadana para facilitar cualquier información que pueda contribuir a la localización y detención del sospechoso. El operativo especial sigue activo y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas, mientras la investigación avanza para esclarecer todas las circunstancias de este grave episodio de violencia machista.

