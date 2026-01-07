La borrasca Goretti sufrirá una ciclogénesis explosiva: qué es, por qué ocurre y cómo afectará a España

Una mujer sujeta un paraguas durante el paso de la borrasca 'Aline', a 19 de octubre de 2023, en Santiago de Compostela, A Coruña. (Álvaro Ballesteros/Europa Press)

Las intensas lluvias y nevadas que han afectado a la península y los archipiélagos en los últimos días, a consecuencia de la borrasca Francis y de la entrada de una masa de aire ártico, han dado paso a un periodo anticiclónico que será breve. Una nueva borrasca amenaza ya la estabilidad en el norte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado la formación de una nueva borrasca, Goretti, que, según sus previsiones, “experimentará una ciclogénesis explosiva”, entre el jueves y el viernes. Pese a que en España el impacto será limitado, la Aemet ha indicado que “generará temporal marítimo en el norte, con viento y lluvias”.

La formación de la borrasca Goretti llega justo después de que la borrasca Francis haya perdido intensidad. Este fenómeno, del que advierte la Aemet, originará un temporal que afectará con fuerza a Europa occidental, especialmente a países como Reino Unido y Francia, donde se esperan sus efectos más intensos. La Aemet ha subrayado que, aunque en España los impactos serán menores, sí se prevé que la franja septentrional del país sufra temporales marítimos con lluvias y viento.

La borrasca Francis deja una estampa invernal en Madrid. La capital española se ve afectada por una intensa nevada que cubre vehículos y vías, complicando la rutina de la ciudad.

La evolución de Goretti plantea un escenario especialmente adverso para el litoral atlántico europeo. Los modelos muestran que, en la costa norte de Francia, las rachas de viento podrían alcanzar entre 120 y 150 km/h, mientras que en determinadas zonas del Reino Unido superarían incluso los 170 km/h. Junto a este viento intenso se espera un descenso notable de los termómetros, hasta el punto de que, según los modelos recogidos por la Aemet, se podrían acumular entre cinco y veinte centímetros de nieve en partes de Inglaterra. Francia y el sur del Reino Unido figuran como las áreas más amenazadas por la borrasca, y en estos territorios ya se han emitido avisos por viento, olas y nieve debido a la interacción con el aire frío. También está previsto que los Países Bajos y Bélgica experimenten los efectos de Goretti en los próximos días.

El impacto previsto en España

El pronóstico para España es diferente. Según ha explicado la Aemet, la trayectoria prevista de Goretti no afectará de manera directa ni a la Península Ibérica ni a los archipiélagos, por lo que los daños más severos quedarán lejos del territorio español. Sin embargo, algunas zonas del norte peninsular sí podrían ver rachas de viento fuertes, temporal en la costa y precipitaciones asociadas al paso de la borrasca. De cara al viernes, la Aemet ha activado avisos de nivel amarillo en el litoral cantábrico y en algunos puntos del Mediterráneo por la previsión de estos fenómenos.

¿Qué es una ciclogénesis explosiva?

La Aemet aclara que, aunque el término pueda parecer alarmante, “nada explota en una ciclogénesis explosiva”. “Una ciclogénesis explosiva es un proceso por el que una borrasca se profundiza de forma muy rápida, dando lugar a impactos asociados al viento, temporal marítimo y lluvias en una zona concreta”, explica la Aemet. Pero, ¿cómo y por qué?

El organismo público detalla que una borrasca es un sistema de bajas presiones donde los vientos giran en sentido contrario a las agujas del reloj -en el hemisferio norte-. Estos sistemas, “que se profundizan o disipan con el tiempo”, dan origen a un proceso denominado ciclogénesis, que consiste en la “formación y desarrollo de un ciclón”. “Cuando una borrasca se profundiza muy rápidamente (cae la presión en su centro de forma súbita) se habla de que ha sido afectada por un proceso de ciclogénesis súbita o explosiva", indican.