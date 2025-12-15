La impactante denuncia de la estrella de UFC Ilia Topuria: “Intento de extorsión”

El luchador publicó un comunicado (AP)

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, campeón mundial de artes marciales mixtas, enfrenta una situación judicial derivada de un presunto intento de extorsión, a raíz de su proceso de separación y la difusión de acusaciones de malos tratos. El propio deportista confirmó los hechos mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que relata las presiones personales sufridas y anuncia que recurrirá a la justicia para resolver la disputa. Cabe destacar que la crisis personal de Topuria lo mantiene alejado de la competición y lo ha llevado a suspender temporalmente la defensa de su título en UFC, debiendo retroceder hasta junio de este año para encontrar su última presentación.

“En las últimas semanas sabéis que he tenido que renunciar temporalmente a defender mi título. Algo que, como imaginaréis, no ha sido una decisión fácil. Pero cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente”, explicó Topuria en el comunicado. El deportista señaló que atraviesa un periodo complicado después de su separación de Giorgina Uzcátegui, modelo e influencer venezolana con quien tiene una hija de año y medio.

El campeón, de 28 años, detalló: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos”. Topuria sostuvo que posee registros documentales sobre el proceso, incluyendo “audios, mensajes, testimonios y videos”, elementos que están a disposición judicial.

El conflicto legal y las acusaciones de extorsión se producen en el contexto de una separación mediática que ha sido seguida por el público y por la prensa especializada. La pareja dejó de mostrarse junta en las redes sociales tiempo atrás, y el propio Topuria había anunciado semanas antes que no pelearía en el primer trimestre del año. “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible”, expresó el pasado 27 de noviembre.

Según expuso Topuria en su reciente comunicado, las “amenazas” incluyeron no solo acusaciones infundadas, sino también la supuesta sustracción de dinero y objetos personales. “Todos ellos están perfectamente documentados –audios, mensajes, testimonios y videos– y están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente, no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas”, subrayó el luchador.

La imposibilidad de retomar los entrenamientos ha afectado su carrera deportiva. La organización UFC ha programado una pelea por el título interino de la división mientras Topuria permanece apartado de la jaula y enfocado en los trámites legales.

“He intentado mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo”, declaró Topuria en el texto difundido a la prensa. El deportista hizo referencia, además, a personas que han vivido situaciones similares, y remarcó su confianza en la actuación judicial: “Muchas personas han pasado por situaciones similares y la justicia, tarde o temprano, ha puesto cada cosa en su sitio”.

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria es campeón de UFC (Europa Press)

El luchador hispano-georgiano, conocido en los medios como El Matador, atribuyó su determinación a la necesidad de preservar el bienestar de su familia y su dignidad personal. “Hoy me toca dar un paso adelante y ser un ejemplo de que nadie debe ceder ante la presión, la manipulación o el miedo. Quienes me conocen saben que jamás he ejercido la violencia contra nadie y que mis valores siempre han sido los del respeto, la disciplina y la honestidad”, afirmó.

Topuria cuenta con el respaldo de numerosos aficionados y figuras del deporte. El peleador estadounidense Max Holloway le envió públicamente un mensaje de apoyo en redes sociales, y entre sus amistades figuran personalidades como el futbolista Sergio Ramos y el presentador español Pablo Motos.

“Doy este paso por mi familia, por mí y por todas las personas que necesitan ver que la verdad se defiende con hechos. Confío plenamente en la justicia y pongo en sus manos todo lo que he vivido”, señaló en su comunicado. “Como comprenderéis, por respeto a mis hijos y al proceso judicial, no haré más declaraciones. Solo pido que no se especule y que se respete la intimidad de mi familia en un momento tan delicado, algo que siempre habéis hecho y por lo que estoy profundamente agradecido. Mi verdad no necesita gritar; solo necesita ser escuchada”.

La disputa judicial de Ilia Topuria se produce en una etapa marcada por cambios personales y profesionales, mientras la UFC define el futuro del título de la división. El luchador, al margen de su actividad en el octágono, ha iniciado nuevos proyectos empresariales en el sector de los deportes de combate al ser nombrado padrino de la empresa de MMA WOW, aunque su prioridad actual sigue siendo la resolución del conflicto que enfrenta fuera del escenario.