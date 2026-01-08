Vuelve La Revuelta tras la Navidad y Cristina de OT cuenta qué considera “lamentable” de su edición

Cristina Lara, ganadora de la última edición de Operación Triunfo, visita a David Broncano en La Revuelta. / Instagram del programa

Tras el parón por las fiestas navideñas, vuelve la programación habitual a las televisiones españoles y, con ello, la división nacional entre espectadores de La Revuelta y de El Hormiguero. Sin embargo, hay una novedad en el programa de David Broncano: a partir de ahora, anunciará a los invitados antes de cada estreno, como ya hace el equipo de Pablo Motos. En esta ocasión, los asistentes (ya no sorpresa) al primer programa de 2026 en RTVE han sido Cristina Lora y Pelayo Gayol.

Los dos perfiles son muy distintos entre sí, por lo que Broncano ha tratado de aglutinar a un público diverso frente a la pantalla en la primera aparición de 2026. Cristina Lora es la reciente ganadora de Operación Triunfo (OT) 2025, mientras que Pelayo Gayol es inspector de la Policía Nacional y uno de los rostros más conocidos vinculados al Grupo Especial de Operaciones (GEO).

La ganadora de OT ha repasado de forma distendida su recorrido hasta recibir el primer premio en la academia musical, además de recordar, entre risas, que es “lamentable” la escasa vida sentimental que ha habido en la edición de 2025 de OT. Por su parte, Gayol ha asistido al programa por la nueva serie documental que estrena en la plataforma de streaming Prime Video.

En qué invierte Cristina de OT el primer premio del concurso musical

A pesar de su juventud, la propia Cristina ha trasladado que su intención es invertir el premio en el desarrollo de su carrera musical, apostando por la grabación de temas originales, la colaboración con productores y la formación continua en el ámbito artístico.

Pelayo Gayol, GEO, vivió durante los conocidos como 'años de plomo' en España, en la lucha contra el terrorismo. / Instagram del programa

Cristina Lora ha acudido a La Revuelta poco después de su victoria en la última edición de OT, un triunfo que ha supuesto no solo la obtención del primer premio de 100.000 euros, sino también una proyección mediática inédita para la joven sevillana. Con apenas 19 años y originaria de Mairena del Aljarafe, Cristina ha repasado ante Broncano las claves de su paso por el concurso: su formación en danza, claqué y teatro desde los seis años, su dominio de piano y guitarra, y su experiencia previa en diversos programas musicales y compañías de teatro regionales.

Su acceso directo a la Academia se produjo tras una actuación sobresaliente en la gala inicial, y desde entonces, su voz, presencia escénica y carisma le aseguraron el favor del público, culminando con el 46,3% de los votos en la final y la interpretación de temas que han marcado una evolución artística a lo largo de los meses de concurso. En el programa de Broncano, la cantante también se ha mostrado cercana y ha confesado su afición por Operación Triunfo desde la edición de 2017, señalando que era seguidora de artistas como Aitana y Amaia.

En tono distendido, Broncano le ha planteado sus habituales preguntas, incluyendo la relativa al estado de su cuenta bancaria —Cristina ha confirmado el premio, pero ha puntualizado que todavía no lo ha recibido— y a los aspectos menos visibles de la convivencia en la Academia. “Cero, llevo tres meses encerrada”, ha señalado Cristina, “podemos decir que ha habido cero nivel de salseo, ha sido lamentable”. Las declaraciones se enmarcan en la escasa vida sentimental que dice que no ha habido durante el concurso, mirando con complicidad a sus compañeros presentes en el plató.

Pelayo Gayol: “Merece la pena pagar el peaje con tal de visibilizar la tarea de servicio público”

El otro gran protagonista de la noche ha sido Pelayo Gayol, cuya trayectoria ha quedado vinculada, en los últimos años, a la visibilidad del GEO a raíz del éxito del documental G.E.O., más allá del límite. Ahora, con la nueva docuserie dedicada a su experiencia en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, el inspector ha relatado en La Revuelta algunas de las enseñanzas heredadas de los 'años de plomo’ del terrorismo en España.

Según ha explicado en su conversación en RTVE, “merece la pena pagar el peaje de que se vea mi careto con tal de visibilizar la tarea de servicio público” de un cuerpo cuya relevancia para la seguridad ciudadana ha subrayado repetidamente.

Pelayo Gayol ha incidido en la dureza y exigencia de las pruebas del GEO, describiendo situaciones como soportar media hora desnudo en el río durante la noche, en pleno invierno, como ejercicios de verdadera utilidad táctica y no como castigos innecesarios. “La ciudadanía sabe dónde van sus impuestos y que estamos preparados día y noche para lo que haga falta”, ha comentado el inspector, que ha enfatizado la importancia de la estabilidad psicológica y el compañerismo dentro de la unidad.

En su intervención, también ha reivindicado el papel de las familias en el apoyo al deporte base y la necesidad de una mayor inversión estatal para facilitar el acceso y la progresión de los jóvenes deportistas, advirtiendo de los sacrificios económicos que supone para muchos hogares, según sus declaraciones en el programa.